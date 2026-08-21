Private School Fee पर छलका अभिभावकों का दर्द; किताबों और ट्यूशन पर 12 हजार रुपये महीने का खर्च
प्रयागराज के कई अभिभावकों ने बच्चों को निजी स्कूलों से निकालकर सरकारी विद्यालयों में प्रवेश दिलाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 11:28 AM IST
प्रयागराज : कॉन्वेंट और प्राइवेट स्कूलों की महंगी फीस, कॉपी-किताबों और ड्रेस का बोझ सीमित आमदनी वाले अभिभावक नहीं उठा पा रहे हैं. ऐसे में कई अभिभावक निजी की बजाय सरकारी स्कूलों में दाखिला करा रहे हैं. हालांकि सरकारी विद्यालयों की व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं हैं. बावजूद इसके बच्चों की पढ़ाई को लेकर फिक्रमंद अभिभावक सरकारी स्कूलों की रुख कर रहे हैं. अभिभावकों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई जरूरी है. प्रयागराज के कई अभिभावकों ने निजी स्कूलों से बच्चों को निकालकर सरकारी विद्यालयों में दाखिला कराया है. पढ़ें ईटीवी भारत की रिपोर्ट...
गोविंदपुर (प्रयागराज) के रहने वाले रवि बताते हैं कि निजी स्कूलों में पढ़ाना किसी चुनौती से कम नहीं है. किताबों-ड्रेस और प्रोजेक्ट्स में तगड़ा कमीशन. इसके अलावा महंगी फीस के लिए निजी स्कूलों में खूब मनमानी होती है. इन पर सरकार का कोई अंकुश नहीं है. स्कूल वाले अपनी सुविधानुसार चीजें तय करते हैं. यह हम जैसे रोजमर्रा की आमदनी वालों के लिए कतई मुफीद नहीं है.
रवि बताते हैं कि जो कॉपी-किताबें खुले बाजार में 500 रुपये तक में मिल जाती हैं. वही निजी स्कूल के बताए वेंडर से 1000 रुपये में खरीदनी पड़ती है. प्रोजेक्ट, ड्रेस, वैन और ट्यूशन मिलाकर एक बच्चे की पढ़ाई पर हर महीने लगभग 10 से 12 हजार रुपये खर्च बैठता है. ऐसे में सरकारी स्कूल कहीं बेहतर हैं. सरकारी स्कूलों में योग्य शिक्षक होते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है. सरकारी स्कूल में कमी सिर्फ व्यवस्थाओं और निगरानी की है.
मालवीय नगर की रहने वाली सोनी वर्मा बताती हैं कि उनके पति सुरेन वर्मा के पास कोई काम-धंधा नहीं है. घर का खर्च बेटे की की मामूली कमाई के सहारे निकल पाता है. ऐसे में प्राइवेट स्कूल तो दूर, बच्चे को कोचिंग या ट्यूशन भेजना भी मुमकिन नहीं है. बच्चों की पढ़ाई न छूटे, इसलिए दाखिला सरकारी स्कूल में कराया है. अगर सरकार की तरफ से किताबें, ड्रेस और अन्य सुविधाएं न मिलें, तो शायद हम अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा भी नहीं दिला सकते. सरकार को निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक के साथ सरकारी स्कूलों को बढ़ावा देने वाली नीतियों लागू करनी चाहिए.
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