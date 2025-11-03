ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नौवीं की छात्रा से रेप; कमरे का दरवाजा लॉक कर भागे दोस्त, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

प्रयागराज : इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक ने छात्रा के साथ रेप किया. दोस्तों ने छात्रा और युवक को कमरे में बंदकर दिया. इसके बाद दरवाजा लॉक कर भाग गए. जानकारी होने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दरवाजा तोड़कर पीड़िता को बाहर निकाला. छात्रा की मां की तहरीर पर मऊआइमा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

घटना मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि इलाके की एक छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है. इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती पड़ोसी गांव के सूरज मौर्य से हो गई. दोनों पहले चैटिंग करते थे. इसके बाद एक-दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया.

आरोपी ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया : डीसीपी के मुताबिक मोबाइल फोन पर दोनों घंटों बातें करते थे. पुलिस को दिए गए बयान में छात्रा ने आरोप लगाया कि 'शनिवार की शाम सूरज ने 5 बजे मुझे फोन करके बुलाया. कहा कि कुछ जरूरी काम है. लगा कि शायद वह किसी परेशानी में है, इसीलिए मैं उससे मिलने उसके बताए पते पर चली गई. सूरज ने मुझे जिस जगह पर बुलाया था, उसके 2 दोस्त पहले से वहां खड़े थे. इसके बाद वह मुझे एक मकान में ले गए'.

ग्रामीणों ने तोड़ा कमरे का ताला : छात्रा के मुताबिक उसके अंदर पहुंचते ही सूरज के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से ताला लगा दिया. कमरे में सूरज भी था. उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. रात में गांव के लोगों के आने की आहट सुनकर उसके दोस्त फरार हो गए. ग्रामीणों को कमरे में किसी के होने की भनक लग गई थी. इस बीच सूरज ने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया. इससे पहले कि वह पहुंचता, ग्रामीणों ने ताला तोड़ दिया.