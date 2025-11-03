ETV Bharat / state

इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद नौवीं की छात्रा से रेप; कमरे का दरवाजा लॉक कर भागे दोस्त, ग्रामीणों ने ताला तोड़कर निकाला बाहर

प्रयागराज के मऊआइमा इलाके की घटना, आरोपी ने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था, पंचायत में फैसला न होने पर परिवार ने लिखाया मुकदमा.

आरोपी की तलाश कर रही टीम.
आरोपी की तलाश कर रही टीम. (Photo Credit; Police and ETV Bharat Archive)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 3, 2025 at 3:58 PM IST

3 Min Read
प्रयागराज : इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवक ने छात्रा के साथ रेप किया. दोस्तों ने छात्रा और युवक को कमरे में बंदकर दिया. इसके बाद दरवाजा लॉक कर भाग गए. जानकारी होने पर गांव के लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने दरवाजा तोड़कर पीड़िता को बाहर निकाला. छात्रा की मां की तहरीर पर मऊआइमा थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है. पुलिस उसकी तलाश कर रही है.

घटना मऊआइमा थाना क्षेत्र के एक गांव की है. डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया कि इलाके की एक छात्रा कक्षा 9 में पढ़ती है. इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती पड़ोसी गांव के सूरज मौर्य से हो गई. दोनों पहले चैटिंग करते थे. इसके बाद एक-दूसरे का मोबाइल नंबर भी ले लिया.

आरोपी ने फोन कर मिलने के लिए बुलाया : डीसीपी के मुताबिक मोबाइल फोन पर दोनों घंटों बातें करते थे. पुलिस को दिए गए बयान में छात्रा ने आरोप लगाया कि 'शनिवार की शाम सूरज ने 5 बजे मुझे फोन करके बुलाया. कहा कि कुछ जरूरी काम है. लगा कि शायद वह किसी परेशानी में है, इसीलिए मैं उससे मिलने उसके बताए पते पर चली गई. सूरज ने मुझे जिस जगह पर बुलाया था, उसके 2 दोस्त पहले से वहां खड़े थे. इसके बाद वह मुझे एक मकान में ले गए'.

ग्रामीणों ने तोड़ा कमरे का ताला : छात्रा के मुताबिक उसके अंदर पहुंचते ही सूरज के दोस्तों ने कमरे का दरवाजा बंद कर बाहर से ताला लगा दिया. कमरे में सूरज भी था. उसने उसके साथ दुष्कर्म किया. रात में गांव के लोगों के आने की आहट सुनकर उसके दोस्त फरार हो गए. ग्रामीणों को कमरे में किसी के होने की भनक लग गई थी. इस बीच सूरज ने अपने दोस्त को फोन करके बुलाया. इससे पहले कि वह पहुंचता, ग्रामीणों ने ताला तोड़ दिया.

आरोपी के दोस्त ने पीड़िता को धमकाया : छात्रा का आरोप है कि दरवाजा खुलते ही सूरज के दोस्त ने उसे भगा दिया. मुझे धमकी दी कि मेरा अश्लील वीडियो बना लिया गया है. शिकायत करने पर उसे वायरल कर देंगे. हत्या भी करवा देंगे. मामला आसपास के गांव का होने के कारण पीड़िता और आरोपी पक्ष के बीच पंचायत भी हुई. कोई हल न निकलने पर पीड़िता रविवार की सुबह अपनी मां के साथ मऊआइमा थाने पहुंची. इसके बाद मुकदमा दर्ज कराया.

पुलिस ने दर्ज कराए पीड़िता के बयान : मऊआइमा थाना प्रभारी पंकज अवस्थी ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर आरोपी सूरज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है. उसे मेडिकल के लिए बुलाया गया है. मेडिकल परीक्षण के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल आरोपी अभी फरार है. पुलिस उसे तलाश कर रही है. जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा.

