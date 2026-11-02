वाराणसी–साबरमती के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू, यहां देखें टाइम टेबल और रूट
वाराणसी और साबरमती (अहमदाबाद) के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का नियमित संचालन दो नवंबर से शुरू हो गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 8:05 AM IST
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. रेल प्रशासन ने वाराणसी और साबरमती (अहमदाबाद) के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू करने का फैसला किया है.
मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, यात्रियों को तेज, आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा देने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 12206/12205 वाराणसी–साबरमती–वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन बीते 30 अक्टूबर को विशेष ट्रेन (सं. 09405) के रूप में किया गया था और अब यह अपने नियमित शेड्यूल पर पटरी पर उतरेगी.
डॉ. शिवम शर्मा ने जानकारी दी कि गाड़ी संख्या 12206 वाराणसी से 2 नवंबर 2026 से और गाड़ी संख्या 12205 साबरमती से 4 नवंबर 2026 से रोजाना चलेगी. 21 कोच वाली इस ट्रेन में वातानुकूलित (एसी) द्वितीय श्रेणी के 2, एसी तृतीय श्रेणी के 6, स्लीपर श्रेणी के 6, सामान्य श्रेणी के 5 और 2 एसएलआर कोच शामिल किए गए हैं.
वाराणसी से साबरमती (गाड़ी संख्या 12206) का समय : यह ट्रेन प्रतिदिन शाम 17:30 बजे वाराणसी जंक्शन से रवाना होगी. रास्ते में मिर्जापुर (19:08 बजे), सूबेदारगंज (20:35 बजे) और गोविंदपुरी (23:10 बजे) होते हुए अगले दिन तड़के 03:30 बजे टुंडला, 04:40 बजे ईदगाह आगरा और 05:45 बजे भरतपुर पहुंचेगी. इसके बाद नदबई, खेड़ली, मंडावर महवा रोड, बांदीकुई और गांधीनगर जयपुर होते हुए सुबह 09:45 बजे जयपुर जंक्शन पहुंचेगी. आगे अजमेर, ब्यावर, मारवाड़, फालना, आबू रोड, पालनपुर और मेहसाणा के रास्ते यह ट्रेन उसी दिन रात 20:15 बजे साबरमती पहुंचेगी.
साबरमती से वाराणसी (गाड़ी संख्या 12205) का समय : वापसी में यह ट्रेन साबरमती से सुबह 05:20 बजे प्रस्थान करेगी. मेहसाणा, पालनपुर, आबू रोड, मारवाड़ और अजमेर होते हुए दोपहर 14:40 बजे जयपुर जंक्शन पहुंचेगी. इसके बाद बांदीकुई, भरतपुर, ईदगाह आगरा (रात 20:00 बजे), टुंडला और गोविंदपुरी होते हुए अगले दिन तड़के 02:15 बजे सूबेदारगंज, 03:48 बजे मिर्जापुर और सुबह 06:30 बजे वाराणसी जंक्शन पहुंचेगी.
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