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वाराणसी–साबरमती के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू, यहां देखें टाइम टेबल और रूट

वाराणसी साबरमती सुपरफास्ट एक्सप्रेस शुरू. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : उत्तर प्रदेश और गुजरात के बीच सफर करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है. रेल प्रशासन ने वाराणसी और साबरमती (अहमदाबाद) के बीच नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नियमित संचालन शुरू करने का फैसला किया है.



मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा के अनुसार, यात्रियों को तेज, आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा देने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 12206/12205 वाराणसी–साबरमती–वाराणसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस चलाई जा रही है. उन्होंने बताया कि इस ट्रेन सेवा का उद्घाटन बीते 30 अक्टूबर को विशेष ट्रेन (सं. 09405) के रूप में किया गया था और अब यह अपने नियमित शेड्यूल पर पटरी पर उतरेगी.