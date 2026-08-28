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प्रयागराज NCR अस्पताल का कमाल: 'सर्कुलर स्टेपलर' तकनीक से बिना टांके जोड़ी मरीज की आंत, 31 साल की महिला को मिली राहत

रेलवे अस्पताल में मिलेगी सुपर स्पेशियलिटी सुविधा: चिकित्सा निदेशक डॉ. संजीव हंडू ने सर्जिकल टीम को दी बधाई. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर मध्य रेलवे (एनसीआर) के केंद्रीय चिकित्सालय ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. अस्पताल के डॉक्टरों ने आधुनिक 'सर्कुलर स्टेपलर' तकनीक का इस्तेमाल कर पहली बार बिना किसी पारंपरिक टांके के आंत को दोबारा जोड़ने में सफलता पाई है. इस जटिल ऑपरेशन के बाद 31 साल की मरीज ममता मौर्या को असहनीय परेशानी से मुक्ति मिल गई है, जो पिछले तीन महीनों से स्टोमा बनाकर मल त्याग करने को मजबूर थीं. चार घंटे चला एंड-टू-एंड कोलोरेक्टल ऑपरेशन: अस्पताल के डॉक्टरों के अनुसार, यह ऑपरेशन 24 अगस्त 2026 को किया गया था, जो करीब चार घंटे तक चला. इसे मेडिकल भाषा में 'एंड-टू-एंड कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस' कहा जाता है. इस अत्याधुनिक तकनीक से बिना सुई-धागे के टांके लगाए आंतों को आपस में सुरक्षित तरीके से जोड़ दिया गया. सर्जरी के तीन दिन बाद यानी 27 अगस्त को मरीज ने सामान्य (प्राकृतिक) मार्ग से मल त्याग किया. बिना सुई-धागे के हुआ जटिल ऑपरेशन: एनसीआर सेंट्रल हॉस्पिटल के डॉक्टरों की टीम ने रचा इतिहास. (Photo Credit: ETV Bharat)