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प्रयागराज NCR में राष्ट्रीय खेल दिवस पर मेजर ध्यानचंद को नमन: GM नरेश पाल सिंह ने 11 खिलाड़ियों को किया सम्मानित

प्रयागराज के रेलगांव स्टेडियम में जमा रंग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: राष्ट्रीय खेल दिवस और 'हॉकी के जादूगर' मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर उत्तर मध्य रेलवे (NCR) में खेल प्रतिभाओं का भव्य सम्मान किया गया. शनिवार को रेलगाँव स्टेडियम और स्पंदन अधिकारी क्लब में आयोजित इस समारोह में महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने पिछले एक वर्ष में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 11 खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को सम्मानित किया.

इसके साथ ही विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन हुआ, जिसमें अधिकारियों से लेकर कर्मचारियों और बच्चों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. कार्यक्रम की शुरुआत मेजर ध्यानचंद के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई.

प्रयागराज के रेलगांव स्टेडियम में जमा रंग. (Photo Credit: ETV Bharat)

क्रॉस कंट्री दौड़ के साथ खेल प्रतियोगिताओं का आगाज: इसके बाद महाप्रबंधक नरेश पाल सिंह ने 4 किलोमीटर क्रॉस कंट्री दौड़ को हरी झंडी दिखाकर दिनभर चलने वाली खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ किया. समारोह को संबोधित करते हुए महाप्रबंधक ने कहा कि मेजर ध्यानचंद का जीवन हम सभी के लिए एक बड़ा प्रेरणास्रोत है. हमारे खिलाड़ियों ने अपनी लगन और मेहनत से रेलवे का मान बढ़ाया है. उम्मीद है कि यह सम्मान प्रत्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से जुड़े अन्य सभी कर्मचारियों व युवा खिलाड़ियों को भी भविष्य में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगा.