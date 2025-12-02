ETV Bharat / state

राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025; पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने सुरों से बांधा समां, 10 दिनों तक रहेगी स्वदेशी उत्पादों की धूम

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार की ओर से आयोजित 10 दिवसीय राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 का आगाज.

राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025
राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025 (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 2, 2025 at 11:00 AM IST

प्रयागराज : संगम नगरी एक बार फिर लोक-परंपराओं और स्वदेशी कला के अद्भुत संगम की साक्षी बनी है. मौका है उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से आयोजित 10 दिवसीय ‘राष्ट्रीय शिल्प मेला 2025’ का. मेले का शुभारंभ सोमवार को शिल्प हाट परिसर में जस्टिस जेजे मुनीर, एनसीजेडसीसी के निदेशक सुदेश शर्मा, कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया. इस दौरान पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने अपने सुरों से समां बांधा. साथ ही विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों ने प्रस्तुतियां दीं.

राष्ट्रीय शिल्प मेले में पद्मश्री मालिनी अवस्थी की प्रस्तुति. (Video Credit : ETV Bharat)




इस अवसर पर मुख्य अतिथि जेजे मुनीर ने कहा कि उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र पिछले चार दशकों से लोक कलाओं की धरोहर को संरक्षित कर रहा है. स्वदेशी शिल्पों के माध्यम से आत्मनिर्भरता व राष्ट्रगौरव की भावना मजबूत होती है. इसलिए शिल्प मेला अब प्रयागराज का महत्वपूर्ण वार्षिक आयोजन बन चुका है. उन्होंने कहा कि स्वदेशी उत्पादों से प्रेम और आत्मनिर्भरता ही व्यक्ति के रूप में हमारी और राष्ट्र के रूप में देश के स्वाभिमान को निर्मित करती है.

राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करते अतिथि.
राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन करते मुख्य अतिथि जस्टिस जेजे मुनीर. (Photo Credit : ETV Bharat)


सांस्कृतिक संध्या का शुभारंभ विपिन मिश्रा के शंख-डमरू वादन से हुआ. इसके बाद पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने मोरे राम जोगिनी बनूंगी सुनाकर प्रस्तुतियों का आगाज किया. इसके बाद रेलिया बैरन पिया को लिए जाए रे, मोरे अंगना भवानी आई, हो रामा हो रामा, केसरिया बालम पधारो म्हारे देस, सावन आया रे, मेघ छाए रे समेत तमाम प्रस्तुतियां दीं.

राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रस्तुति देते कलाकार.
राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)

लोकनृत्यों की कड़ी में असम की स्वागता शर्मा और उनके दल ने पारंपरिक नृत्य बिहू की प्रस्तुति दी. मध्य प्रदेश से आए जुगल किशोर और उनके दल ने जनक लियौ रघुरयिया अवध में बाजे बधाइयां गीत सुनाया. साथ ही नौरता नृत्य की प्रस्तुति दी. हरियाणा से आए प्रदीप कुमार बमनी और साथी कलाकारों ने फागुन आया रंग भरा गीत की प्रस्तुति देकर देवर भाभी के प्रेम को मंच पर जीवंत किया. झांसी से आई राधा प्रजापति और साथियों ने राई नृत्य की प्रस्तुति दी. रामबाबू यादव ने बिरहा की प्रस्तुति दी.

राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रस्तुति देते कलाकार.
राष्ट्रीय शिल्प मेले में प्रस्तुति देते कलाकार. (Photo Credit : ETV Bharat)



शोभायात्रा रही मुख्य आकर्षण : इसके पहले विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने शहर के मध्य भव्य शोभायात्रा निकाली. शोभायात्रा एनसीजेडसीसी से प्रारंभ होकर इंदिरा गांधी चौराहा, पत्थर गिरजाघर, सुभाष चौराहा से होती हुई आगे बढ़ी. शोभा यात्रा का सिविल लाइन के उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष स्वाती निरखी, क्षेत्रीय पार्षद नीरज जायसवाल, संजय पुरुषार्थी, पंकज जायसवाल सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने स्वागत किया. लोकनृत्यों व वाद्य धुनों से मानो पूरा शहर उत्सव में सराबोर हो उठा. कार्यक्रम का संचालन डॉ. आभा मधुर ने किया.



