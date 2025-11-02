ETV Bharat / state

प्रयागराज नैनी सेंट्रल जेल में कैदी की संदिग्ध हालात में मौत, पेड़ से लटका मिला शव

प्रयागराज: प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में शनिवार शाम हत्या के दोषी कैदी की लाश पेड़ से लटकी मिली. मृतक की पहचान कौशांबी जिले के पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के बरुआ गांव निवासी उदयराज लोध (60) के रूप में हुई है. वह हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहा था. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की सही वजह सामने आएगी.



गिनती में एक कैदी गायब मिला तब पता चला: जानकारी के मुताबिक शनिवार शाम जेल बैरक बंद करने से पहले रोजाना की तरह कैदियों की गिनती चल रही थी. इस दौरान जब पता चला कि एक कैदी कम है तो जेल में हड़कंप मच गया. जांच में चता चला कि कौशांबी जिले का सजायाफ्ता कैदी उदयराज लोध गायब है. तलाशी शुरू हुई तो जेल परिसर में स्थित दरी गोदाम के पास एक आम के पेड़ पर उदयराज का शव गमछे के सहारे लटका मिला. यह देखते ही जेल अधिकारियों के हाथ–पांव फूल गए.उसे जब फंदे से नीचे उतारा गया और अस्पताल भेजा गया तो डॉक्टरों ने उदयराज को मृत घोषित कर दिया.



20 जुलाई को कौशांबी जेल से आया था: उदयराज को 20 जुलाई को कौशांबी जेल से नैनी सेंट्रल जेल भेजा गया था. 23 दिसंबर 2023 को कौशांबी के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने उसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी.





मौत से पहले भाई से की थी मुलाकात: घटना से कुछ देर पहले ही उदयराज ने अपने भाई ज्ञान सिंह से मुलाकात की थी, जो उसी जेल में सजा काट रहा है. मुलाकात के कुछ समय बाद ही वह गायब हो गया. काफी तलाश के बाद उसका शव पेड़ से लटका मिला. बताया गया कि हत्या के उसी मामले में उसके तीनों भाई भी इसी जेल में बंद हैं.







जेल प्रशासन ने ये आशंका जताई: वरिष्ठ जेल अधीक्षक विजय विक्रम सिंह ने बताया कि कैदी का शव आम के पेड़ की डाली से गमछे के सहारे लटका मिला. प्रारंभिक जांच में आत्महत्या की आशंका है. उन्होंने कहा कि शाम के समय बंदी टहलने, नहाने या शौच के लिए बाहर निकलते हैं, तभी संभवतः उसने मौका पाकर फांसी लगा ली हो.







पुलिस का ये कहना है: डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण तय हो सकेगा. फिलहाल सभी संभावित बिंदुओं पर जांच की जा रही है. जेल प्रशासन सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करवा रहा है.







आम के झगड़े से शुरू हुआ था खून-खराबा: जिस हत्या के मामले में उदयराज उम्रकैद की सजा काट रहा था, वह विवाद 11 जून 2020 में कौशांबी जिले के बरुआ गांव में हुआ था. आरोप था कि आम तोड़ने को लेकर हुए झगड़े में उदयराज और उसके भाइयों ने लाठी-डंडों से हमला कर एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी. इस मामले में चारों भाइयों को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी. उदयराज की अपील वर्तमान में हाईकोर्ट में विचाराधीन है.



