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प्रयागराज में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, भक्ति और सौहार्द का अनोखा संगम

गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व ( Photo Credit; ETV Bharat )

प्रयागराज: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर शहर में भव्य नगर कीर्तन शोभायात्रा निकाली गई. श्री गुरु सिंह सभा खुल्दाबाद गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई इस यात्रा का प्रयाग व्यापार मंडल और पीस कमेटी के पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर माला पहनाकर और पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत किया. इस दौरान पूरे शहर में भक्ति और सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला

नगर कीर्तन में भक्ति का अनोखा संगम (Video Credit; ETV Bharat) पंच प्यारों ने की अगुवाई

शोभायात्रा की शुरुआत खुल्दाबाद गुरुद्वारे से हुई, जिसमें कोतवाली के पास मीरापुर और सदियापुर गुरुद्वारों से निकली शोभायात्राएं भी शामिल हो गईं. पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ रही इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी. सेवादार सड़कों पर झाड़ू लगाकर, पानी का छिड़काव कर और फूल बिछाकर मार्ग को पवित्र करते हुए चल रहे थे. गुरुद्वारा प्रबंधित विद्यालय की छात्राएं ढोल-ताशों पर गुरु महिमा की धुन बिखेर रही थीं,वहीं संगत में शामिल महिलाएं शबद-कीर्तन और भजन गाते हुए माहौल को भक्तिमय बना रही थीं. नगर कीर्तन का स्वागत करते लोग (Photo Credit; ETV Bharat) नगर कीर्तन का भव्य स्वागत