प्रयागराज में गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व, भक्ति और सौहार्द का अनोखा संगम
नगर कीर्तन का भव्य स्वागत, सद्भाव और अमन चैन की कामना
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 6:53 PM IST
प्रयागराज: सिख धर्म के संस्थापक और प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के अवसर पर शहर में भव्य नगर कीर्तन शोभायात्रा निकाली गई. श्री गुरु सिंह सभा खुल्दाबाद गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई इस यात्रा का प्रयाग व्यापार मंडल और पीस कमेटी के पदाधिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर माला पहनाकर और पुष्पवर्षा कर आत्मीय स्वागत किया. इस दौरान पूरे शहर में भक्ति और सांप्रदायिक सौहार्द का अद्भुत संगम देखने को मिला
पंच प्यारों ने की अगुवाई
शोभायात्रा की शुरुआत खुल्दाबाद गुरुद्वारे से हुई, जिसमें कोतवाली के पास मीरापुर और सदियापुर गुरुद्वारों से निकली शोभायात्राएं भी शामिल हो गईं. पंच प्यारों की अगुवाई में आगे बढ़ रही इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी. सेवादार सड़कों पर झाड़ू लगाकर, पानी का छिड़काव कर और फूल बिछाकर मार्ग को पवित्र करते हुए चल रहे थे. गुरुद्वारा प्रबंधित विद्यालय की छात्राएं ढोल-ताशों पर गुरु महिमा की धुन बिखेर रही थीं,वहीं संगत में शामिल महिलाएं शबद-कीर्तन और भजन गाते हुए माहौल को भक्तिमय बना रही थीं.
नगर कीर्तन का भव्य स्वागत
यात्रा के मार्ग में जगह-जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए. लाल डिग्गी पर प्रयाग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पंच प्यारों को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया. इसके बाद नखास कोहना पर खलीफा मंडी व्यापार मंडल और पीस कमेटी की ओर से संगत का भव्य स्वागत किया गया. पीस कमेटी के अध्यक्ष चांद मियां और प्रवक्ता मोहम्मद अकरम ने पंच प्यारों का माल्यार्पण कर आपसी भाईचारे का संदेश दिया।
अलर्ट मोड में रहा प्रशासन
शोभायात्रा के शांतिपूर्ण और सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन सुबह से ही मुस्तैद रहा. डीसीपी सागर जैन के नेतृत्व में एसीपी निकिता श्रीवास्तव, खुल्दाबाद थाना प्रभारी केशव वर्मा, कोतवाली प्रभारी सुधीर कुमार सिंह और शाहगंज थाना प्रभारी ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाले रखी.इस पावन अवसर पर प्रयाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष राणा चावला, मीडिया प्रभारी मो. अकरम शगुन, सोहेल अहमद, सरदार जितेंद्र सिंह, महमूद अहमद खान, साहिल अरोड़ा, शुभम केसरवानी, सरदार हरजिंदर सिंह, सरदार दलजीत सिंह, मो. सैफ अहमद, रोहित चौरसिया, अनुभव केसरवानी, नैयीमुद्दीन मुन्ना, मो. आमिर, रोहित अरोड़ा और प्रफुल मित्तल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य लोग व श्रद्धालु उपस्थित रहे.नगर कीर्तन शोभायात्रा के जरिए समाज में सद्भाव के साथ अमन चैन कायम रखने की कामना की गई.
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