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प्रयागराज: मुट्ठीगंज में हिस्ट्रीशीटर सक्षम पांडा की ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारकर हत्या

मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के मालवीय नगर के रहने वाले हिस्ट्रीशीटर सक्षम पांडा की आपसी रंजिश में गोली मारकर हत्या कर दी गई.

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मुख्य आरोपी भोले पंजाबी गिरफ्तार, मर्डर वेपन बरामद. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 3:40 PM IST

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प्रयागराज: उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जनपद के मुट्ठीगंज इलाके में आपसी रंजिश के चलते एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मारे गए हिस्ट्रीशीटर सक्षम पांडा के परिजनों का आरोप है कि विमल और कमल नामक दो युवक उसे साजिश के तहत घर से बुलाकर पास की एक सुनसान गली में ले गए थे.

उन लोगों ने तय प्लान के अनुसार सक्षम की गोली मारकर हत्या कर दी. गंभीर हालत में लहूलुहान सक्षम को परिजन पहले स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल और फिर बेली अस्पताल लेकर गये, वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी देती एसीपी निकिता श्रीवास्तव. (Video Credit: ETV Bharat)

हमलावर ने फोन कर घर से दूर बुलाया: स्थानीय पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर वारदात में इस्तेमाल की गई अवैध पिस्टल को बरामद कर लिया है. पूरे संवेदनशील इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और आगे की गहन जांच जारी है. पुलिस ने जब पीड़ित घर वालों से विस्तार से पूछताछ की, तो पता चला कि हिस्ट्रीशीटर सक्षम पांडा को हमलावर ने फोन करके घर से महज 500 मीटर दूर बुलाया था. वहां पहुंचते ही हमलावरों ने उस पर पूरी तरह से ताबड़तोड़ 5 गोलियां दाग दीं जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा.

पूजा की गुमटी जलाने पर हुआ था विवाद: गोली चलने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोगों ने हमलावर को पकड़ने के लिए दौड़ाया, लेकिन वह भीड़ को चकमा देकर भाग निकला. स्थानीय लोगों की सूचना पर बदहवास परिजन मौके पर पहुंचे और उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. यह वारदात शहर के मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां पुलिस ने मुख्य आरोपी भोले पंजाबी को उसके घर से ही दबिश देकर गिरफ्तार कर लिया है. एसीपी अतरसुइया निकिता श्रीवास्तव ने मामले का आधिकारिक खुलासा करते हुए बताया कि बुधवार को सक्षम ने संगम क्षेत्र में आरोपी की पूजा-पाठ की एक गुमटी में आग लगा दी थी.

संगम घाट पर करता था पूजा-पाठ का काम: इसी गुमटी में आगजनी की बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद और गंभीर झगड़ा हो गया था. इसलिए गुरुवार सुबह उसने सक्षम को आपसी समझौते और बातचीत के लिए फोन करके अपने पास बुलाया था. इस बातचीत के दौरान दोनों में दोबारा तीखी कहासुनी शुरू हो गई और इसी गुस्से के दौरान उसने पिस्टल निकालकर सक्षम को गोली मार दी. मुट्ठीगंज थाना क्षेत्र के मालवीय नगर का रहने वाला हिस्ट्रीशीटर सक्षम पांडा संगम के विभिन्न घाटों पर मुख्य रूप से पूजा-पाठ कराने का काम करता था.

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