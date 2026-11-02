प्रयागराज में "ममता" का खून; गाली-गलौज से भड़की मां ने घोंट दिया 11 साल के बेटे का गला
बहरिया थाना क्षेत्र के मंसूरपुर गांव में हुई सनसनीखेज वारदात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 11:01 AM IST
प्रयागराज : बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंसूरपुर गांव से बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां गुस्से और चिड़चिड़ेपन की शिकार मां द्वारा अपने बेटे को गला घोंट कर मारने की वारदात हुई है. आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
मंसूरपुर निवासी पूर्णमासी लाल मौर्य शहर के करेली इलाके में रहकर मजदूरी करते हैं. गांव में पत्नी सोना देवी (40), बेटी संगीता (15) और बेटा रामसुख (11) रहता है. 29 अक्टूबर की सुबह पूर्णमासी को भतीजे ने फोन पर सूचना दी कि रामसुख की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. बदहवास पूर्णमासी घर पहुंचे तो बेटे का शव दरवाजे पर रखा था. पूछने पर पत्नी सोना देवी ने बताया कि रामसुख रात में पड़ोस के सराय सुल्तान गांव में रामलीला देखने गया था. देर रात लौटकर पेट दर्द की शिकायत करते हुए सो गया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.
पूर्णमासी को रामसुख के शरीर पर गहरे चोट के निशान दिख तो संदेह हुआ. इसके बाद उसने बहरिया थाने पहुंच कर पुलिस को सूचना दी. 30 अक्टूबर को आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रामसुख की मौत गला घोंटने से होने की बात सामने आई. इसके बाद पुलिस की तफ्तीश की दिशा बदल गई.
अंतिम संस्कार के बाद घर में मातम पसरा था, तभी संगीता की हिम्मत जवाब दे गई. वह आंगन में आकर फूट-फूट कर रोने लगी. पूर्णमासी ने उसे ढांढस बंधाते हुए वजह पूछी तो उसने कांपती आवाज में उस रात की खौफनाक हकीकत बयां कर दी.
संगीता ने पूर्णमासी को बताया कि उस रात मां (सोना देवी) ने ही कपड़े के फंदे से भाई रामसुख का गला दबा कर हत्या कर दी थी. भाई दर्द से छटपटा रहा था, तभी मेरी नींद खुली. मां एक हाथ से गले का फंदा खींच रही थी और दूसरे हाथ से बेरहमी से मार रही थी. कुछ ही पलों में भाई बेसुध होकर शांत हो गया. जब मैंने यह सब देख लिया तो मां ने मुझे धमकाते हुए कहा कि चुपचाप सो जा, अगर किसी से कुछ भी कहा तो तुझे भी इसी तरह मार डालूंगी. डर के मारे मैं उस वक्त चुप रह गई थी.
बेटी से आपबीती सुनने के बाद पूर्णमासी ने ग्रामीणों की मदद से आरोपी पत्नी को कमरे में बंद किया और थाने जाकर नामजद तहरीर दी. जिसके बाद पुलिस ने सोना देवी को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ में सोना देवी टूट गई और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसने बताया कि उसका स्वभाव बेहद गुस्सैल और चिड़चिड़ा है. बेटा रामसुख बात-बात पर गाली-गलौज करता था और देर रात तक बाहर घूमता रहता था. उस रात भी वह काफी देर से आया था. दरवाजा खुलवाया और खाना मांगने लगा. इसी बात को लेकर विवाद हुआ और उसने गुस्से में आकर मारा पीटा, जिसमें उसकी जान चली गई.
बहरिया थाना प्रभारी मानवेन्द्र सिंह ने बताया कि बालक की उद्दंडता और मां के अनियंत्रित गुस्से के कारण वारदात हुई थी. आरोपी महिला ने बताया है कि वह बेटे के हरकतों से बेहद परेशान थी. उस रात उसने काफी गाली गलौज की थी. इसी आक्रोश में उसकी जान चली गई. आरोपी सोना देवी को गिरफ्तार कर लिया गया है. शनिवार को उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया.
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