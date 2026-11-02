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प्रयागराज में "ममता" का खून; गाली-गलौज से भड़की मां ने घोंट दिया 11 साल के बेटे का गला

प्रयागराज में मां ने बेटे को मार डाला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : बहरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत मंसूरपुर गांव से बेहद हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां गुस्से और चिड़चिड़ेपन की शिकार मां द्वारा अपने बेटे को गला घोंट कर मारने की वारदात हुई है. आरोपी मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

मंसूरपुर निवासी पूर्णमासी लाल मौर्य शहर के करेली इलाके में रहकर मजदूरी करते हैं. गांव में पत्नी सोना देवी (40), बेटी संगीता (15) और बेटा रामसुख (11) रहता है. 29 अक्टूबर की सुबह पूर्णमासी को भतीजे ने फोन पर सूचना दी कि रामसुख की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. बदहवास पूर्णमासी घर पहुंचे तो बेटे का शव दरवाजे पर रखा था. पूछने पर पत्नी सोना देवी ने बताया कि रामसुख रात में पड़ोस के सराय सुल्तान गांव में रामलीला देखने गया था. देर रात लौटकर पेट दर्द की शिकायत करते हुए सो गया. जिसके बाद उसकी मौत हो गई.