ETV Bharat / state

प्रयागराज में दोस्त ने की दोस्त की हत्या; मरते दम तक चाकू मारता रहा, अवैध संबंधों पर टिकी जांच

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि मृतक की पहचान सिराज (40) के तौर पर हुई है. मृतक सिराज मूलत: फतेहपुर का था.

प्रयागराज में दोस्त ने की दोस्त की हत्या.
प्रयागराज में दोस्त ने की दोस्त की हत्या. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 8, 2025 at 12:15 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज: दो दोस्तों के बीच 10 साल की दोस्ती चाकू के वार से लहुलूहान हो गई. शनिवार को किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों के बीच कहासुनी हुई. तैश में आए एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी. सुबह-सुबह हुए इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है. घटना प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में अटाला एरिया के इमली तला मोहल्ले की है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि मृतक की पहचान सिराज (40) के तौर पर हुई है. मृतक सिराज की हत्या का आरोप उसी के दोस्त अयाज पर लगा है. डीसीपी ने बताया कि मृतक सिराज मूलत: फतेहपुर का रहने वाला था. वह भाड़े पर गाड़ी चलाने का काम करके आजीविका चलाता था. पिछले कई साल से वह खुल्दाबाद क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था.

सुबह-सुबह हुई हत्या: पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह 6:30 बजे अटाला में रहने वाले अपने दोस्त अयाज के घर गया था. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि अयाज ने गुस्से में आकर सिराज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

घायल सिराज लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. अयाज ने उसे तब तक चाकू मारा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया. इसके बाद अयाज मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिराज को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय भिजवाया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

10 साल से दोनों में दोस्ती: डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है, कि सिराज और अयाज के बीच पिछले 10 सालों से गहरी दोस्ती थी. दोनों लंबे समय से साथ रहते थे. हत्या की वजह साफ नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.

फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य और खून के नमूने लिए हैं. घटना के समय मौजूद लोगों के बयान किए जा रहे हैं. आरोपी अयाज की गिरफ्तारी के लिए टीम लगा दी गई है. आरोपी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी भी खंगाले जा रहे हैं.

अवैध संबंध पर टिकी पुलिस जांच: डीसीपी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया शुरुआती जांच में सिराज और हत्यारोपी अयाज की पत्नी के बीच अवैध संबंध की बात सामने आ रही है. पैसों के लेन-देन को लेकर भी दोनों के बीच विवादा की जानकारी मिली है.

पुलिस हत्या के सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. परिजनों से भी पूछताछ की गई है. हत्यारोपी के पकड़े की जाने के बाद ही हत्या की असली वजह साफ हो पाएगी. शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ में चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाश का हाफ एनकाउंटर; गैंगस्टर सहित दर्जन भर मुकदमे दर्ज

TAGGED:

ATALA MURDER CASE PRAYAGRAJ
FRIEND KILLED FRIEND PRAYAGRAJ
PRAYAGRAJ MURDER CASE POLICE UPDATE
प्रयागराज में दोस्त ने की हत्या
PRAYAGRAJ LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.