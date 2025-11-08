ETV Bharat / state

प्रयागराज में दोस्त ने की दोस्त की हत्या; मरते दम तक चाकू मारता रहा, अवैध संबंधों पर टिकी जांच

प्रयागराज: दो दोस्तों के बीच 10 साल की दोस्ती चाकू के वार से लहुलूहान हो गई. शनिवार को किसी बात को लेकर दोनों दोस्तों के बीच कहासुनी हुई. तैश में आए एक दोस्त ने दूसरे पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करके हत्या कर दी. सुबह-सुबह हुए इस हत्याकांड से पूरा इलाका दहल गया. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की है. घटना प्रयागराज के खुल्दाबाद थाना क्षेत्र में अटाला एरिया के इमली तला मोहल्ले की है.

डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि मृतक की पहचान सिराज (40) के तौर पर हुई है. मृतक सिराज की हत्या का आरोप उसी के दोस्त अयाज पर लगा है. डीसीपी ने बताया कि मृतक सिराज मूलत: फतेहपुर का रहने वाला था. वह भाड़े पर गाड़ी चलाने का काम करके आजीविका चलाता था. पिछले कई साल से वह खुल्दाबाद क्षेत्र में किराए के मकान में रहता था.

सुबह-सुबह हुई हत्या: पुलिस अधिकारी ने बताया कि शनिवार सुबह 6:30 बजे अटाला में रहने वाले अपने दोस्त अयाज के घर गया था. वहां दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई. विवाद इतना बढ़ा कि अयाज ने गुस्से में आकर सिराज पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.

घायल सिराज लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा. अयाज ने उसे तब तक चाकू मारा, जब तक वह बेहोश नहीं हो गया. इसके बाद अयाज मौके से फरार हो गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने सिराज को स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय भिजवाया. जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया.

10 साल से दोनों में दोस्ती: डीसीपी सिटी मनीष कुमार शांडिल्य ने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है, कि सिराज और अयाज के बीच पिछले 10 सालों से गहरी दोस्ती थी. दोनों लंबे समय से साथ रहते थे. हत्या की वजह साफ नहीं है, लेकिन सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है.