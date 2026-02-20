ETV Bharat / state

यूपीपीएससी भर्ती पर विवादित बयान; MP-MLA कोर्ट ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर को भेजा नोटिस

प्रयागराज में एमपी-एमएलए कोर्ट ने यूपीपीएससी भर्ती को लेकर दिये गए विवादित बयान पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को नोटिस भेजा है.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 3:40 PM IST

प्रयागराज: प्रयागराज की एमपीएमएलए कोर्ट ने कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर को नोटिस जारी किया है. ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सपा के समय UPPSC भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव जाति के थे. सपा प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की तरफ से दाखिल परिवाद पर यह नोटिस भेजकर जवाब मांगा गया है. मामले की अगली सुनवाई 24 फरवरी को होगी.

गलत जानकारी देने का आरोप: श्याम लाल पाल ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ मानहानि और गलत जानकारी देने का प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट में यह परिवाद दाखिल किया है. ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि सपा के समय UPPSC भर्ती में 86 में से 56 एसडीएम यादव जाति के थे. समाजवादी पार्टी की तरफ से 14 फरवरी को लीगल नोटिस भेज कर अपना बयान वापस लेने को कहा गया था. बयान वापस न लेने पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अधिवक्ता विनीत विक्रम और मनीष खन्ना के जरिए परिवाद किया दाखिल.

क्या है पूरा मामला: दाखिल परिवाद के मुताबिक, ओम प्रकाश राजभर ने 28 दिसंबर 2025 को बलिया जिले में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल (2012–2017) में यूपीपीएससी के जरिए चयनित 86 एसडीएम में से 56 यादव जाति से थे. इस बयान को समाजवादी पार्टी ने पूरी तरह झूठा, मनगढ़ंत और तथ्यों के विपरीत बताया है. सपा का आरोप है कि मंत्री के इस बयान से न केवल पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, बल्कि एक विशेष समुदाय को भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार से जोड़ने की कोशिश की गई है.

लीगल नोटिस के बाद कोर्ट का कड़ा रुख: समाजवादी पार्टी की ओर से 14 फरवरी को ओम प्रकाश राजभर को लीगल नोटिस भेजकर सार्वजनिक रूप से बयान वापस लेने और माफी की मांग की गई थी. जब मंत्री की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया, तो श्याम लाल पाल ने अपने अधिवक्ता विनीत विक्रम और मनीष खन्ना के माध्यम से प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में परिवाद दाखिल किया. कोर्ट ने परिवाद पर संज्ञान लेते हुए ओम प्रकाश राजभर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है.

परिवाद में क्या कहा गया: परिवाद में कहा गया है कि श्याम लाल पाल एक वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं. पार्टी का लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष चरित्र रहा है और उसने हमेशा समानता के सिद्धांत पर काम किया है. परिवाद के अनुसार, मंत्री द्वारा दिए गए आंकड़ों का यूपीपीएससी के किसी भी आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई आधार नहीं है. 2012 से 2017 के बीच किसी भी पीसीएस परीक्षा में यादव समुदाय से 56 अभ्यर्थियों का एसडीएम पद पर चयन नहीं हुआ था. इसके बावजूद तथ्य जांचे बिना इस तरह का बयान देना दुर्भावनापूर्ण और मानहानिकारक है.

राजनीतिक लाभ और सामाजिक विभाजन का आरोप: परिवाद में आरोप लगाया गया है कि यह बयान राजनीतिक लाभ लेने और समाज में जातीय विभाजन पैदा करने की मंशा से दिया गया. इससे न केवल समाजवादी पार्टी, बल्कि हजारों मेहनती अधिकारियों की प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची है, जिन्होंने योग्यता के आधार पर पद हासिल किए. सपा ने यह भी कहा है कि इस बयान से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और पार्टी नेतृत्व की छवि को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया.

एक करोड़ क्षतिपूर्ति और माफी की मांग: परिवाद में अदालत से मांग की गई है कि मंत्री को दो राष्ट्रीय और एक स्थानीय समाचार पत्र में बिना शर्त माफीनामा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाए. साथ ही मानसिक पीड़ा और प्रतिष्ठा को हुई क्षति के लिए एक करोड़ रुपये का हर्जाना भी मांगा गया है. अब सभी की नजरें 24 फरवरी को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं.

