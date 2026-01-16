ETV Bharat / state

संगम की रेती पर मौनी बाबा का ‘रुद्राक्ष लोक’, 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाओं का शिवलिंग, ऊंचाई 11 फीट

शरीर पर 40 किलो वजन के 33 हजार रुद्राक्ष धारण करते हैं मौनी बाबा, हर एक चीज स्थापित करने के पीछे क्या कारण है जानिए.

माघ मेले रुद्राक्षों से तैयार किए हैं 12 ज्योर्तिलिंग, मौनी बाबा करते हैं कठिन तप.
Published : January 16, 2026 at 12:03 PM IST

प्रयागराज: माघ मेले के दौरान बुधवार तड़के संगम की रेती पर अजब हठयोग दिखा. संगम की रेती पर स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी उर्फ मौनी बाबा ने 1644वीं दंडवत परिक्रमा पूरी की. शंखों और घंटा घड़ियाल की धुनों पर हर हर महादेव के उद्घोष के साथ मौनी बाबा लेटकर लुढ़कते हुए संगम पहुंचे. माघ मेले में मौनी बाबा ने संगम अपर मार्ग सेक्टर-2 में 5.51 करोड़ रुद्राक्षों से 12 भव्य ज्योतिर्लिंगों की रचना की है. 11 फीट ऊंचे इन शिवलिंगों पर 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाएं अर्पित की गई हैं. मौनी बाबा ने ईटीवी भारत को बताया कि यहां संगम की रेती पर, अक्षयवट की छाया में और भारद्वाज मुनि की तपस्थली पर दिव्य ज्योर्तिलिंग का निर्माण किया गया है.

सामान्य दिनों में शरीर पर 40 किलो वजन के 33 हजार रुद्राक्ष धारण करने वाले स्वामी अभय चैतन्य फलाहारी, जिन्हें श्रद्धालु मौनी बाबा के नाम से जानते हैं, बीते कई सालों से मौन, तप और दंडवत परिक्रमा के कठिन मार्ग पर चल रहे हैं. 14 सालों के कठोर मौन व्रत के बाद बोलने वाले मौनी बाबा आज भी संयमित शब्दों और संकेतों के जरिए बात करते हैं. देश और समाज कल्याण के लिए उनका जीवन त्याग, तप और अनुशासन का प्रतीक है.

रुद्राक्षों से तैयार किए हैं 12 ज्योर्तिलिंग: मौनी बाबा ने ईटीवी भारत को बताया कि यहां संगम की रेती पर, अक्षयवट की छाया में और भारद्वाज मुनि की तपस्थली पर दिव्य ज्योर्तिलिंग का निर्माण किया गया है. ज्यार्तिलिंग 11 फीट ऊंची, 9 फीट चौड़ी और इसका व्यास 7 फीट है. इस ज्योर्तिंग के चारो तरफ 11,108 त्रिशूलों की स्थापना की गई है. इनके अलग-अलग रंग हैं और उनका अलग-अलग मकसद है. इनकी स्थापना अभिमंत्रित मंत्रों के साथ आतंकवाद, महामारी और नकारात्मक शक्तियों के विरुद्ध आध्यात्मिक कवच तैयार कराने के लिए किया गया है.

शिवलिंगों पर 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाएं अर्पित, त्रिशूल की भी खासियत

रंग बिरंगें त्रिशूलों की ये है खासियत: दक्षिण दिशा में स्थापित काला त्रिशूल आतंकवाद विनाश के लिए और बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा और मारे गए हिंदुओं की आत्मा की शांति के लिए स्थापित किया गया है. लाल त्रिशूल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, विदेशी आक्रांताओं से देश कमजोर न हो इसके लिए स्थापित किया गया है. पूर्व दिशा में पीला त्रिशूल राष्ट्र रक्षा के संकल्प को दर्शाता है. पश्चिम दिशा में श्वेत त्रिशूल ज्ञान और विद्या का प्रतीक माना गया है. इसके साथ ही मंगल, श्री, अनुग्रह और कृपा के प्रतीक चार विशेष त्रिशूल भी स्थापित किए गए हैं.

रामायण से प्रेरित होकर रुद्राक्ष ज्योर्तिलिंग की स्थापना: मौनी बाबा ने बताया, यह संपूर्ण स्थापना रामायण की कथा से प्रेरित है. उनका कहना है कि रावण पर विजय से पूर्व भगवान राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की आराधना की थी. उसी परंपरा को आधार बनाकर संगम की रेती पर ये साधना और संरचना स्थापित की गई है. इसका उद्देश्य भगवान शिव की कृपा से राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर मौजूद संकटों का समाधान और सकारात्मक ऊर्जा का संचार करना है.

शिवलिंगों पर 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाएं अर्पित, त्रिशूल की भी खासियत

5 विशेष संकल्प, सिद्धि के लिए विशेष साधना: इस साधना के केंद्र में 5 प्रमुख संकल्प हैं. इनमें काशी-मथुरा में भव्य मंदिरों का निर्माण, आतंकवाद का उन्मूलन, बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा, राष्ट्र की समृद्धि और शिक्षा के व्यापक प्रसार का लक्ष्य शामिल है. इन संकल्पों की सिद्धि के लिए नित्य परिक्रमा, हवन, पूजन और दीप प्रज्वलन का आयोजन किया जा रहा है.

ब्रह्मा और इंद्र से जुड़े 27 ध्वज भी लगाए गए: इसके अलावा ब्रह्मा और इंद्र से जुड़े 27 ध्वज लगाए गए हैं, जो 27 नक्षत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं. शक्ति के प्रतीक भगवत ध्वज, षड्दर्शन से प्रेरित छह द्वार और प्रत्येक द्वार पर विजय-श्री के घंटे लगाए गए हैं. सूर्य की 12 राशियों को समर्पित 12 घंटे भी इस साधना का हिस्सा हैं.

12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का होगा जप: मौनी बाबा ने बताया कि यहां महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है. यह महायज्ञ मकर संक्रांति से लेकर महाशिवरात्रि तक चलेगा. इस दौरान रोज शाम को दीपदान होगा. इस दौरान 12 करोड़ 51 लाख महामंत्रों का जप, एक लाख दीपों का प्रज्वलन, 101 कुंडों में आहुतियां और प्रतिदिन महाकाल की महाआरती की जा रही है. इन आयोजनों के पीछे मौनी बाबा का विश्वास है कि माघ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की आपदाएं दूर होंगी और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी.

शिवलिंगों पर 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाएं अर्पित, त्रिशूल की भी खासियत

संगम की रेती ही क्यों चुनी? मौनी बाबा के अनुसार संगम की रेती केवल भौगोलिक संगम नहीं, बल्कि चेतना का संगम है. गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर की गई साधना को वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम मानते हैं. वे कहते हैं कि यहां सारी शक्तियां विद्यमान हैं. सारे देवता यहां कल्पवास के दौरान मौजूद रहते हैं. इसी कारण माघ मेले के दौरान उन्होंने संगम अपर मार्ग सेक्टर-2 को अपनी साधना का केंद्र बनाया.

मौनी बाबा ने पूरी की 1644वीं चक्रवर्ती दंडवत परिक्रमा

ये है तपस्या का मकसद: मौनी बाबा की साधना का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत साधना तक सीमित नहीं है. वह इसे सनातन संस्कृति के संरक्षण, समाज में सकारात्मक चेतना और वैश्विक शांति से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि जब भौतिक संकट बढ़ते हैं, तब आध्यात्मिक साधना समाज के लिए रक्षा कवच का काम करती है. मौनी अमावस्या और अन्य प्रमुख स्नान पर्वों पर उनकी तपस्या इसी सामूहिक संकल्प का विस्तार है. उन्होंने चीन आक्रमण के दौरान दतिया में देवी पीतांबरा के पीठ में विशेष यज्ञ और अनुष्ठान शुरू किए जाने और उसके बाद चीन की लड़ाई बंद हो जाने का जिक्र भी किया.

शिवलिंगों पर 7 करोड़ रुद्राक्ष मालाएं अर्पित

माघ मेले में आने वाले श्रद्धालु मौनी बाबा की साधना को देखकर न केवल आस्था से भर रहे हैं, बल्कि संयम, अनुशासन और सेवा के भाव से भी जुड़ रहे हैं. कई श्रद्धालु इसे सनातन संस्कृति का जीवंत पाठ मानते हैं, जहां शब्दों से ज्यादा तप और कर्म बोलते हैं. संगम स्नान करने आए रामसुख द्विवेदी कहते हैं कि मौनी बाबा ने संगम रेती को एक आध्यात्मिक ‘रुद्राक्ष लोक’ में परिवर्तित कर दिया है, जहां आस्था, तप और संकल्प एक साथ साकार होते दिखाई देते हैं.

