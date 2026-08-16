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मालगाड़ी से कटकर मां-बेटी की मौत; प्रयागराज में बच्ची को बचाने में मां की भी जान गई

प्रयागराज: जिले के मांडा थाना क्षेत्र में उमापुर कला गांव में शनिवार शाम दर्दनाक रेल हादसे में मां और उसकी मासूम बच्ची की ट्रेन से कटकर मौत हो गई. महिला अपनी बीमार बच्ची का इलाज कराने के लिए दवा लेने जा रही थी. तभी रेलवे ट्रैक पार करते समय दोनों लाइन पर आ रही मालगाड़ी की चपेट में आ गईं.

थाना प्रभारी मांडा कुलदीप कुमार शर्मा ने बताया कि जानकारी के अनुसार, उमापुर कला गांव निवासी कस्तूरा देवी (40) अपनी लगभग 3-4 वर्षीय बेटी देविका को दवा दिलाने के लिए टिकरी बकर की ओर जा रही थीं.

रास्ते में रेलवे लाइन के पास चलते समय बच्ची अचानक खेलते-खेलते पटरी की तरफ चली गई. सामने से आ रही मालगाड़ी को देख मां अपनी बेटी को बचाने के लिए दौड़ी, लेकिन दोनों ही ट्रेन की चपेट में आ गईं.

इस भीषण हादसे में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. हादसे की खबर मिलते ही घटनास्थल पर परिजनों और स्थानीय ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई.