ETV Bharat / state

एक्शन में रेल मंत्रालय: 3 साल में कैटरिंग पर 5.13 करोड़ रुपये का जुर्माना, 6 ठेके रद्द

केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में साझा की जानकारी.

एक्शन में रेल मंत्रालय.
एक्शन में रेल मंत्रालय. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 8, 2026 at 9:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : भारतीय रेलवे में यात्रा के दौरान मिलने वाले खाने की गुणवत्ता और साफ-सफाई को लेकर रेल मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाया है. केंद्रीय रेल, सूचना और प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया कि पिछले तीन वर्षों में खान-पान और स्वच्छता के नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंसधारियों पर ₹5.13 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है. 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 ठेके (कॉन्ट्रैक्ट) रद्द किए गए और दोषी मिलीं कंपनियों को ब्लैकलिस्ट भी किया गया है.

सीपीआरओ अमित कुमार द्वारा साझा किया गया स्क्रीन शाॅट.
सीपीआरओ अमित कुमार द्वारा साझा किया गया स्क्रीन शाॅट. (Photo Credit : ETV Bharat)




संसद में दी गई जानकारी के अनुसार भारतीय रेलवे हर साल औसतन करीब 58 करोड़ यात्रियों को खाना परोसता है. रेलवे का दावा है कि गुणवत्ता को लेकर मिलने वाली शिकायतें बेहद कम हैं, जिनका औसत केवल 0.0008% है. इसके बावजूद शिकायतों पर IRCTC तुरंत सख्त कार्रवाई करता है. पारदर्शी व्यवस्था के तहत प्रतिबंधित किए गए लाइसेंसधारियों की सूची IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सार्वजनिक की जाती है.



यात्रियों को स्वच्छ और पौष्टिक भोजन मुहैया कराने के लिए रेलवे सुरक्षा के कई आधुनिक उपाय अपना रहा है: चुनिंदा जगहों पर आधुनिक बेस किचन तैयार किए गए हैं. खाना बनाने की प्रक्रिया की रियल-टाइम निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं. खाने के पैकेट पर QR कोड दिया जा रहा है. जिससे यात्रियों को पैकिंग की तारीख, ठेकेदार का नाम और FSSAI लाइसेंस नंबर जैसी पूरी जानकारी मिलती है.


बेस किचन से लेकर ट्रेनों तक में फूड सेफ्टी ऑफिसर, IRCTC सुपरवाइजर तैनात किए गए हैं. नियमित रूप से खाने के सैंपल लिए जाते हैं और थर्ड-पार्टी ऑडिट के जरिए स्वच्छता की जांच होती है. खाना पकाने में केवल ब्रांडेड सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य किया गया है. साथ ही किचन और पैंट्री कार में नियमित रूप से डीप क्लीनिंग और पेस्ट कंट्रोल किया जाता है. कैटरिंग कर्मचारियों को बेहतर सर्विस, व्यवहार, पर्सनल ग्रूमिंग और हाइजीन बनाए रखने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है. रेलवे के ऑफिशियल ग्रुप पर यह सीपीआरओ अमित कुमार ने सूचना साझा की है.

यह भी पढ़ें : कानपुर के पनकी धाम की बदली सूरत, अब यात्रियों को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

यह भी पढ़ें : रेल यात्री ध्यान दें! मुरादाबाद-बरेली ट्रैक पर मरम्मत कार्य शुरू; कई ट्रेनें डायवर्ट, तो कई देरी से चलेंगी

TAGGED:

PRAYAGRAJ RAILWAY NEWS
RAILWAY MINISTER ASHWINI VAISHNAW
PROCEEDINGS OF RAJYA SABHA
RAILWAY AMENITIES
MINISTRY OF RAILWAYS ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.