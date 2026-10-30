आसनसोल मंडल में मेगा ब्लॉक; सियालदह-अजमेर सहित कई Trains Cancelled, कई के बदले रूट
इसका असर 22 से 24 दिसंबर के बीच यात्रा करने वाले सैकड़ों दैनिक और लंबी दूरी के मुसाफिरों पर पड़ेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 2:40 PM IST
प्रयागराज : अगर आप आने वाले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अजमेर, कोलकाता, ग्वालियर या दिल्ली की तरफ रेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी टिकट की स्थिति तुरंत जांच लें. पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में दुर्गापुर-ओंडाग्राम रेलखंड पर मेगा ट्रैफिक और पॉवर ब्लॉक लिए जाने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. कई लंबी दूरी की गाड़ियों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा. इस फैसले का सीधा असर 22 से 24 दिसंबर के बीच यात्रा करने वाले सैकड़ों दैनिक और लंबी दूरी के मुसाफिरों पर पड़ेगा.
CPRO डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रैक के जरूरी रखरखाव और तकनीकी सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए यह ब्लॉक लेना अनिवार्य हो गया था. यात्रियों को अंतिम समय में स्टेशन पहुंचकर किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े. इसके लिए रेलवे ने अभी से प्रभावित गाड़ियों की पूरी सूची जारी कर दी है.
ये ट्रेनें रहेंगी पूरी तरह रद्द
-12988 अजमेर-सियालदह एक्सप्रेस: 22 दिसंबर 2026 को अपने प्रारंभिक स्टेशन से नहीं चलेगी.
-12987 सियालदह-अजमेर एक्सप्रेस: 23 दिसंबर 2026 को रद्द रहेगी.
-12319 कोलकाता-ग्वालियर एक्सप्रेस: 23 दिसंबर 2026 को संचालित नहीं होगी.
-12320 ग्वालियर-कोलकाता एक्सप्रेस: 24 दिसंबर 2026 को निरस्त रहेगी.
इन ट्रेनों के बदले गए रूट
-रद्द की गई ट्रेनों के अलावा तीन महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां अपने सामान्य मार्ग के बजाय डायवर्टेड रूट से चलेंगी. यदि आपका स्टेशन इन ट्रेनों के पुराने रूट पर पड़ता है तो ध्यान दें कि ये गाड़ियां उस रास्ते नहीं आएंगी.
-12381 हावड़ा–शकूरबस्ती एक्सप्रेस (23 दिसंबर) : यह ट्रेन अपने तय रूट (खाना-आसनसोल-सीतारामपुर-प्रधानखूंटा-गया-पंडित दीन दयाल उपाध्याय जं.) के बजाय अब खाना जंक्शन, सैंथिया, रामपुरहाट, गुमानी, भागलपुर, किउल, गया होते हुए डीडीयू जंक्शन के रास्ते चलेगी.
-12382 शकूरबस्ती–हावड़ा एक्सप्रेस (22 दिसंबर): यह गाड़ी भी अपने पारंपरिक मार्ग (डीडीयू-गया-धनबाद-प्रधानखूंटा-सीतारामपुर-खाना) के बदले डीडीयू जंक्शन, गया, किउल, भागलपुर, गुमानी, रामपुरहाट, सैंथिया होते हुए खाना जंक्शन के रास्ते हावड़ा पहुंचेगी.
-12260 बीकानेर–सियालदह एक्सप्रेस (22 दिसंबर): यह ट्रेन भी डीडीयू से खाना जंक्शन के बीच अपने सामान्य रूट पर न जाकर किउल, भागलपुर, गुमानी, रामपुरहाट और सैंथिया जंक्शन होकर अपने गंतव्य तक जाएगी.
स्टेशन निकलने से पहले जरूर जांचें स्टेटस : रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दिन घर से निकलने से पहले अपनी ट्रेन का लाइव स्टेटस जरूर देख लें. इसके लिए रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, नेशनल ट्रेन इन्क्वायरी सिस्टम (NTES) मोबाइल ऐप या रेलवे हेल्पलाइन 139 की मदद ली जा सकती है.
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