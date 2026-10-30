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आसनसोल मंडल में मेगा ब्लॉक; सियालदह-अजमेर सहित कई Trains Cancelled, कई के बदले रूट

सियालदह-अजमेर सहित कई Trains cancelled ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : अगर आप आने वाले दिसंबर के आखिरी हफ्ते में अजमेर, कोलकाता, ग्वालियर या दिल्ली की तरफ रेल यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी टिकट की स्थिति तुरंत जांच लें. पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल में दुर्गापुर-ओंडाग्राम रेलखंड पर मेगा ट्रैफिक और पॉवर ब्लॉक लिए जाने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. कई लंबी दूरी की गाड़ियों को बदले हुए रूट से चलाया जाएगा. इस फैसले का सीधा असर 22 से 24 दिसंबर के बीच यात्रा करने वाले सैकड़ों दैनिक और लंबी दूरी के मुसाफिरों पर पड़ेगा.



CPRO डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि ट्रैक के जरूरी रखरखाव और तकनीकी सुधार कार्यों को पूरा करने के लिए यह ब्लॉक लेना अनिवार्य हो गया था. यात्रियों को अंतिम समय में स्टेशन पहुंचकर किसी तरह की परेशानी न उठानी पड़े. इसके लिए रेलवे ने अभी से प्रभावित गाड़ियों की पूरी सूची जारी कर दी है.