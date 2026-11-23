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AI के दौर में पांडुलिपियों से रूबरू हो रही नई पीढ़ी; प्रयागराज में सहेजी जा रही सदियों पुरानी विरासत, देखिए इतिहास का अनूठा खजाना

ताड़पत्र से मुगलकालीन ग्रंथों तक, प्रयागराज में दिखा सदियों पुराना ज्ञान का खजाना. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट के इस तेज रफ्तार दौर में युवा पीढ़ी हर जानकारी के लिए डिजिटल स्क्रीन पर निर्भर होती जा रही है. ऐसे समय में प्रयागराज के राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय (अल्लापुर) में चल रहा 'विश्व धरोहर सप्ताह' छात्रों और शोधार्थियों को इतिहास की जड़ों से जोड़ रहा है. 19 से 25 नवंबर तक चलने वाले इस सात दिवसीय कार्यक्रम में दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी के साथ शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जा रहा है.

संस्कृति विभाग की इस पहल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज, जगत तारन महिला महाविद्यालय और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज समेत करीब 10 शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं और शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं.

सोने के पानी से लिखी कुरान और दारा शिकोह का 'सिर्र-ए-अकबर' देख रोमांचित हुए छात्र. (Video Credit: ETV Bharat) यहां सदियों पुराने दुर्लभ ग्रंथों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, छात्रों को यह भी बताया जा रहा है कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जाता है. प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है. ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथों से लेकर मुगलकालीन पांडुलिपियों तक, यहां इतिहास के कई अनमोल दस्तावेज एक साथ देखने को मिल रहे हैं. ताड़पत्र से मुगलकालीन ग्रंथों तक, पांडुलिपियों का अनूठा खजाना: प्रदर्शनी में भारतीय ज्ञान परंपरा और गंगा-जमुनी तहजीब की अनमोल विरासत को सहेजकर रखा गया है. यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण, महाभारत के सभी 18 पर्व, रामचरितमानस और कबीरदास की साखी, सबद व रमैनी की प्राचीन प्रतियां मौजूद हैं. ताड़ के पत्तों पर लिखी तंत्र से जुड़ी 'महामायूरी' और 'वासुदेव पूजा पद्धति' भी खास आकर्षण का केंद्र हैं. इनके अलावा 101 रोगों के निदान बताने वाली 'वैद्यक राम विनोद', पांडव पुत्र नकुल की रचना 'अश्व चिकित्सा' और प्रयाग के पौराणिक महत्व को बताने वाली 'प्रयाग माहात्म्य' की पांडुलिपियां भी प्रदर्शित की गई हैं. युवाओं को भाया इतिहास का अनूठा खजाना. (Photo Credit: ETV Bharat) मुगलकालीन इतिहास और कला से जुड़ी पांडुलिपियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इनमें दारा शिकोह के हाथों फारसी में अनूदित 50 उपनिषदों का संकलन 'सिर्र-ए-अकबर' और फैजी की ओर से फारसी में अनूदित सचित्र महाभारत यानी 'रज़्मनामा' शामिल हैं. इसके साथ ही 'नल-दमयंती', जहांगीर काल की 'रामायण मसीही', 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उर्दू दस्तावेज 'दीवान-ए-जहूर' और मीर तकी मीर की रचनाएं भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं. राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय के प्राविधिक सहायक (संस्कृत) हरिश्चंद्र दुबे ने बताया कि पुस्तकालय में ताड़पत्रों से लेकर कागज पर लिखी संपूर्ण रामायण, महाभारत और पुराणों की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं. यहां सूर्यवंश के 187 राजाओं का वर्णन करने वाली हेमकर बहुगुणा की डायरी भी मौजूद है. उन्होंने कहा कि छात्रों को इन ग्रंथों से परिचित कराने का उद्देश्य यह दिखाना है कि समय के साथ लिपि और लिखावट में किस तरह बदलाव आया. साथ ही, वे यह समझ सकें कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना समृद्ध था. प्रयागराज में विश्व धरोहर सप्ताह: ताड़पत्र से लेकर मुगलकालीन पांडुलिपियों तक (Photo Credit: ETV Bharat) सैंडविच तकनीक से पुराने दस्तावेजों को मिल रही नई जिंदगी: प्रदर्शनी में छात्रों को केवल दुर्लभ ग्रंथ दिखाए ही नहीं जा रहे, बल्कि उनके संरक्षण की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है. इसके तहत जर्जर हो चुके पन्नों को सुरक्षित रखने की 'हैंड लैमिनेशन' तकनीक का लाइव डेमो दिया जा रहा है. पुस्तकालय के मेंडर मोहम्मद शफीक की मदद से विशेषज्ञों ने बताया कि इस तकनीक में मूल दस्तावेज को टिश्यू पेपर और एसीटेट फिल्म के बीच रखकर एक सैंडविच तैयार किया जाता है. इसके बाद एसीटोन रसायन की मदद से दस्तावेज को सुरक्षित और मजबूत बनाया जाता है. इस तकनीक की खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में दस्तावेज को बिना नुकसान पहुंचाए फिर से खोला जा सकता है. इसके लिए उसी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह पुरानी और कमजोर हो चुकी पांडुलिपियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. छात्रों के लिए यह प्रक्रिया इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्हें इतिहास की किताबों के साथ उसके संरक्षण का व्यावहारिक तरीका भी सीखने को मिल रहा है. 'ज्ञान भारतम' मिशन से ऑनलाइन होंगी दुर्लभ पांडुलिपियां. (Photo Credit: ETV Bharat) 'ज्ञान भारतम' मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन: दुर्लभ पांडुलिपियों को आम लोगों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन पर भी काम कर रही है. राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय के पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर ने बताया कि इस साल करीब 10 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कार्यक्रम से जोड़ा गया है. उनका कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. वे चाहते हैं कि यदि किसी छात्र या परिवार के पास कोई पुरानी पांडुलिपि है, तो उसे नष्ट होने से बचाकर पुस्तकालय को दान किया जाए.