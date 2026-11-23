AI के दौर में पांडुलिपियों से रूबरू हो रही नई पीढ़ी; प्रयागराज में सहेजी जा रही सदियों पुरानी विरासत, देखिए इतिहास का अनूठा खजाना
प्रदर्शनी में युवा सदियों पुरानी दुर्लभ पांडुलिपियों और उनके संरक्षण की सैंडविच विधि को करीब से जान रहे हैं. पेश है अक्षय कुमार की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 7:45 PM IST
प्रयागराज: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और इंटरनेट के इस तेज रफ्तार दौर में युवा पीढ़ी हर जानकारी के लिए डिजिटल स्क्रीन पर निर्भर होती जा रही है. ऐसे समय में प्रयागराज के राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय (अल्लापुर) में चल रहा 'विश्व धरोहर सप्ताह' छात्रों और शोधार्थियों को इतिहास की जड़ों से जोड़ रहा है. 19 से 25 नवंबर तक चलने वाले इस सात दिवसीय कार्यक्रम में दुर्लभ पांडुलिपियों की प्रदर्शनी के साथ शैक्षणिक भ्रमण भी कराया जा रहा है.
संस्कृति विभाग की इस पहल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय, सीएमपी डिग्री कॉलेज, जगत तारन महिला महाविद्यालय और हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज समेत करीब 10 शिक्षण संस्थानों के छात्र-छात्राएं और शिक्षक हिस्सा ले रहे हैं.
यहां सदियों पुराने दुर्लभ ग्रंथों को करीब से देखने का मौका मिल रहा है. साथ ही, छात्रों को यह भी बताया जा रहा है कि इन ऐतिहासिक दस्तावेजों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे सुरक्षित रखा जाता है. प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराना है. ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथों से लेकर मुगलकालीन पांडुलिपियों तक, यहां इतिहास के कई अनमोल दस्तावेज एक साथ देखने को मिल रहे हैं.
ताड़पत्र से मुगलकालीन ग्रंथों तक, पांडुलिपियों का अनूठा खजाना: प्रदर्शनी में भारतीय ज्ञान परंपरा और गंगा-जमुनी तहजीब की अनमोल विरासत को सहेजकर रखा गया है. यहां ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, संपूर्ण वाल्मीकि रामायण, महाभारत के सभी 18 पर्व, रामचरितमानस और कबीरदास की साखी, सबद व रमैनी की प्राचीन प्रतियां मौजूद हैं. ताड़ के पत्तों पर लिखी तंत्र से जुड़ी 'महामायूरी' और 'वासुदेव पूजा पद्धति' भी खास आकर्षण का केंद्र हैं. इनके अलावा 101 रोगों के निदान बताने वाली 'वैद्यक राम विनोद', पांडव पुत्र नकुल की रचना 'अश्व चिकित्सा' और प्रयाग के पौराणिक महत्व को बताने वाली 'प्रयाग माहात्म्य' की पांडुलिपियां भी प्रदर्शित की गई हैं.
मुगलकालीन इतिहास और कला से जुड़ी पांडुलिपियां भी लोगों का ध्यान खींच रही हैं. इनमें दारा शिकोह के हाथों फारसी में अनूदित 50 उपनिषदों का संकलन 'सिर्र-ए-अकबर' और फैजी की ओर से फारसी में अनूदित सचित्र महाभारत यानी 'रज़्मनामा' शामिल हैं. इसके साथ ही 'नल-दमयंती', जहांगीर काल की 'रामायण मसीही', 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े उर्दू दस्तावेज 'दीवान-ए-जहूर' और मीर तकी मीर की रचनाएं भी प्रदर्शनी का हिस्सा हैं.
राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय के प्राविधिक सहायक (संस्कृत) हरिश्चंद्र दुबे ने बताया कि पुस्तकालय में ताड़पत्रों से लेकर कागज पर लिखी संपूर्ण रामायण, महाभारत और पुराणों की पांडुलिपियां सुरक्षित हैं. यहां सूर्यवंश के 187 राजाओं का वर्णन करने वाली हेमकर बहुगुणा की डायरी भी मौजूद है. उन्होंने कहा कि छात्रों को इन ग्रंथों से परिचित कराने का उद्देश्य यह दिखाना है कि समय के साथ लिपि और लिखावट में किस तरह बदलाव आया. साथ ही, वे यह समझ सकें कि हमारे पूर्वजों का ज्ञान कितना समृद्ध था.
सैंडविच तकनीक से पुराने दस्तावेजों को मिल रही नई जिंदगी: प्रदर्शनी में छात्रों को केवल दुर्लभ ग्रंथ दिखाए ही नहीं जा रहे, बल्कि उनके संरक्षण की प्रक्रिया भी समझाई जा रही है. इसके तहत जर्जर हो चुके पन्नों को सुरक्षित रखने की 'हैंड लैमिनेशन' तकनीक का लाइव डेमो दिया जा रहा है. पुस्तकालय के मेंडर मोहम्मद शफीक की मदद से विशेषज्ञों ने बताया कि इस तकनीक में मूल दस्तावेज को टिश्यू पेपर और एसीटेट फिल्म के बीच रखकर एक सैंडविच तैयार किया जाता है. इसके बाद एसीटोन रसायन की मदद से दस्तावेज को सुरक्षित और मजबूत बनाया जाता है.
इस तकनीक की खास बात यह है कि जरूरत पड़ने पर भविष्य में दस्तावेज को बिना नुकसान पहुंचाए फिर से खोला जा सकता है. इसके लिए उसी रसायन का इस्तेमाल किया जाता है. इस तरह पुरानी और कमजोर हो चुकी पांडुलिपियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने में मदद मिलती है. छात्रों के लिए यह प्रक्रिया इसलिए भी खास है, क्योंकि उन्हें इतिहास की किताबों के साथ उसके संरक्षण का व्यावहारिक तरीका भी सीखने को मिल रहा है.
'ज्ञान भारतम' मिशन के तहत पांडुलिपियों का डिजिटाइजेशन: दुर्लभ पांडुलिपियों को आम लोगों और शोधकर्ताओं तक पहुंचाने के लिए सरकार डिजिटाइजेशन पर भी काम कर रही है. राजकीय पांडुलिपि पुस्तकालय के पांडुलिपि अधिकारी गुलाम सरवर ने बताया कि इस साल करीब 10 विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को कार्यक्रम से जोड़ा गया है. उनका कहना है कि इसका मुख्य उद्देश्य नई पीढ़ी को पांडुलिपियों के संरक्षण के प्रति जागरूक करना है. वे चाहते हैं कि यदि किसी छात्र या परिवार के पास कोई पुरानी पांडुलिपि है, तो उसे नष्ट होने से बचाकर पुस्तकालय को दान किया जाए.
उन्होंने बताया कि छात्राओं को विशेष रूप से इस पहल से जोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि वे भविष्य में परिवार की पुरानी धरोहरों को सहेजने में अहम भूमिका निभा सकती हैं. इसके साथ ही 'ज्ञान भारतम' योजना के तहत पांडुलिपियों को स्कैन कर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का काम भी चल रहा है. पुरानी पांडुलिपियों की मरम्मत और संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. इससे देश-दुनिया के शोधार्थी कहीं से भी इन दुर्लभ दस्तावेजों तक पहुंच सकेंगे.
AI के दौर में भी मूल दस्तावेजों की अहमियत: कार्यक्रम में शामिल शिक्षाविदों ने कहा कि इंटरनेट और एआई के दौर में भी मौलिक शोध के लिए मूल दस्तावेजों का अध्ययन जरूरी है. लखनऊ विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग के शिक्षक डॉ. फाजिल अहसन हाशमी ने कहा कि आज शोध तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन प्राथमिक स्रोतों की अनदेखी के कारण उनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है. उनके मुताबिक, एआई या डिजिटल डिवाइस वही जानकारी दे सकते हैं, जो पहले से इंटरनेट पर उपलब्ध है. जिन दुर्लभ दस्तावेजों का अभी डिजिटाइजेशन नहीं हुआ है, उन तक एआई की पहुंच नहीं है.
उन्होंने कहा कि स्क्रीन पर मौजूद डेटा कभी भी गायब या बदला जा सकता है, लेकिन पुस्तक और पांडुलिपि अतीत की अमिट छाप होती हैं. ये हमें अपने इतिहास से जोड़ती हैं और वर्तमान को समझने के साथ भविष्य की राह दिखाती हैं. सीएमपी डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. नफीस अहमद ने भी मूल स्रोतों के महत्व पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि छात्र गूगल और एआई से तमाम जानकारियां जुटा लेते हैं, लेकिन उनमें प्रामाणिकता की कमी हो सकती है.
डॉ. नफीस अहमद के मुताबिक, जब तक शोधार्थी पुस्तकालय जाकर मूल पांडुलिपियों का अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक उन्हें प्रमाणिक सामग्री नहीं मिल पाएगी. उन्होंने बताया कि उनके कॉलेज के छात्र हर साल पुस्तकालय आते हैं और बाद में अपने शोध पत्रों के लिए भी यहां मौजूद सामग्री का इस्तेमाल करते हैं. हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. तबस्सुम निगार ने भी ऐतिहासिक तथ्यों की शुद्धता को जरूरी बताया. उन्होंने कहा कि मूल ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव में कई बार इतिहास को बढ़ा-चढ़ाकर या भ्रामक तरीके से पेश किया जाता है.
डॉ. तबस्सुम निगार के अनुसार, पांडुलिपियां, सिक्के और स्थापत्य कला सही इतिहास लिखने के अहम आधार हैं. इन धरोहरों का वैज्ञानिक तरीके से संरक्षण होना चाहिए, ताकि उनका मूल स्वरूप बना रहे और शोधार्थियों को समाज का सही व संतुलित नजरिया मिल सके. वहीं, हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज के फारसी विभाग की डॉ. शबाना अजीज ने कहा कि एआई के दौर में भी छात्राओं का अपनी विरासत से सीधे जुड़ना जरूरी है. जब वे अपने पूर्वजों की धरोहर को करीब से देखती हैं और उसे बचाने का तरीका सीखती हैं, तो उनमें अपनी संस्कृति के प्रति जिम्मेदारी का भाव पैदा होता है.
मूल पांडुलिपियां देखकर रोमांचित हुए छात्र-छात्राएं: प्रदर्शनी में पहुंचे छात्र-छात्राओं और शोधार्थियों के लिए यह अनुभव किसी इतिहास की किताब को प्रत्यक्ष देखने जैसा रहा. जिन ग्रंथों के नाम उन्होंने अब तक किताबों में पढ़े थे, उन्हें अपनी आंखों के सामने देखकर वे उत्साहित नजर आए. हमीदिया गर्ल्स डिग्री कॉलेज से इतिहास में शोध कर रहीं छात्रा अर्थ ने बताया कि शोधार्थियों को अक्सर अनुवादित किताबों पर निर्भर रहना पड़ता है. कई बार अनुवाद में मूल भाव बदल जाता है, ऐसे में मूल पांडुलिपियों को देखना उनके शोध के लिए बेहद उपयोगी है.
अर्थ ने कहा कि यहां दारा शिकोह से जुड़ा 'सिर्र-ए-अकबर', अकबर कालीन सचित्र 'रज़्मनामा' और अशोक के अभिलेखों की प्रतियां देखने का मौका मिला. करीब 300 से 400 साल पुरानी पांडुलिपियों को इतने अच्छे तरीके से सहेजा गया है कि उन्हें आज भी स्पष्ट रूप से पढ़ा जा सकता है. बीए तृतीय वर्ष की छात्रा इंशा परवीन ने भी अपना अनुभव साझा किया. उन्होंने कहा कि उन्हें पहले अंदाजा नहीं था कि इतनी विशाल किताबें पूरी तरह हाथ से लिखी गई होंगी.
इंशा परवीन के मुताबिक, सोने के पानी से लिखी कुरान और उसके फारसी अनुवाद को देखकर ऐसा लगा, जैसे वह उसी दौर में पहुंच गई हों. उन्होंने इस अनुभव को अविस्मरणीय बताया. सात दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम सिर्फ पुरानी किताबों और दस्तावेजों को देखने का मौका नहीं दे रहा, बल्कि उनके संरक्षण की जरूरत भी समझा रहा है. आधुनिक तकनीक के बीच यह पहल नई पीढ़ी को अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने का संदेश दे रही है.
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