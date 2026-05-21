ETV Bharat / state

बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल पहुंची इंदौर हाई कोर्ट

प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल ने अपनी उम्र के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है. उसने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका लगाई.

Prayagraj Mahakumbh Viral girl
प्रयागराज महाकुंभ की वायरल गर्ल पहुंची इंदौर हाई कोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 1:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

इंदौर : प्रयागराज महाकुंभ में माला बेचने वाली सोशल मीडिया पर वायरल हुई युवती ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दाखिल की है. इसमें उसने कहा है "जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित दस्तावेजों में छेड़छाड़ की गई है." युवती ने याचिका में ये भी कहा है "उसके पति के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज करवाया गया है."

परिजनों ने बेटी को नाबालिग बताया

प्रयागराज महाकुंभ में वायरल हुई युवती ने कुछ माह पहले केरल में रहने वाले फरमान खान नामक व्यक्ति के साथ शादी कर ली थी. इसका उसके परिजनों ने विरोध किया था. युवती के परिजनों ने आरोप लगाते हुए पुलिस को शिकायत की थी "उनकी बेटी नाबालिग है. फरहान खान से ने उसे फंसाकर शादी की है." खरगोन पुलिस ने फरहान खान सहित अन्य लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.

बीएल नागर, हाई कोर्ट अधिवक्ता (ETV BHARAT)

युवती की जन्मतिथि पर विवाद

इंदौर हाई कोर्ट में वायरल गर्ल के एडवोकेट ने उसकी उम्र को लेकर याचिका लगाई है. याचिका में मध्य प्रदेश शासन, डीजीपी मध्य प्रदेश, डीजीपी केरल और युवती के पिता को पक्षकार बनाया गया है. वकील ने कोर्ट को बताया है कि युवती की वास्तविक जन्म तिथि 1 जनवरी 2008 है और इस आधार पर उसके आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड बने हैं.

युवती के वकील बीएल नागर का कहना है "1 जनवरी 2009 की जन्म तिथि वाला प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार किया गया है. इसकी जांच होनी चाहिए." वायरल गर्ल महाराष्ट्र के फरमान के साथ डेढ़ साल से रिश्ते में थी. फेसबुक पर शुरू हुए इस रिश्ते का युवती के परिवार ने कड़ा विरोध किया था.

अपने प्रेमी से तिरुवनंतपुरम में रचाई शादी

अपने पिता से झगड़े के बाद ये युवती अपने प्रेमी फरमान खान साथ ट्रेन से तिरुवनंतपुरम पहुंची. युवती का दावा है कि उसके पिता उसे दूसरी शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं और वह स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है. युवती ने तिरुवनंतपुरम में 11 मार्च 2026 को अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली.

TAGGED:

VIRAL GIRL MARRIED BOYFRIEND
VIRAL GIRL PETITION MP HIGH COURT
VIRAL GIRL BIRTH CERTIFICATE
INDORE NEWS
PRAYAGRAJ MAHAKUMBH VIRAL GIRL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.