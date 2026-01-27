ETV Bharat / state

प्रयागराज महाकुंभ भगदड़; हाईकोर्ट ने पीड़ितों के परिजनों को 30 दिन में मुआवजा देने का दिया निर्देश

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महाकुंभ भगदड़ में मृत महिला के परिजनों को 30 दिन में मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने जांच आयोग की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद मामलों का निस्तारण करने की राज्य सरकार की मांग को नामंजूर कर दिया है.

हाईकोर्ट ने मेला प्राधिकरण और आयोग को भगदड़ में घायल होने के बाद जान गंवाने वाली मृतक महिला के पति को 30 दिनों के भीतर मुआवजे का भुगतान करने के लिए कहा है. मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति स्वरूपामा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने चेतावनी दी है कि आदेश का पालन न करने पर कोर्ट इस मामले को गंभीरता से लेगा.

गौरतलब है कि 29 जनवरी 2025 की सुबह संगम क्षेत्र में भगदड़ हो गई थी, जिसमें कथित तौर पर 30-39 लोगों की मौत हो गई थी. पिछले साल 6 जून को इस मामले की सुनवाई करते हुए वेकेशन बेंच ने भगदड़ में मारे गए लोगों के परिवारों को अनुग्रह राशि मुआवज़ा देने में देरी को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पर कड़ी फटकार लगाई थी. कोर्ट ने राज्य के इस रवैये को अस्वीकार्य और नागरिकों की दुर्दशा के प्रति उदासीनता का प्रतीक बताया था.

कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि एक बार जब सरकार ने मुआवजे की घोषणा की है तो यह उसकी पूरी जिम्मेदारी है कि समय पर और सम्मानजनक तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जाए. जनवरी, 2026 में सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी ने बताया कि जांच आयोग ने पहले ही 17 दिसंबर, 2025 को याचिकाकर्ता का बयान दर्ज कर लिया और भगदड़ के दौरान हुई मौत के मुद्दे की जांच मेला प्राधिकरण के समन्वय से की जा रही है.