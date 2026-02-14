ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेले में जाने वालों के लिए जरूरी खबर, इन रास्तों से होकर नहीं जा पाएंगे

माघ मेले में भीड़ को देखते हुए डायवर्जन लागू किया गया है. रात 12 बजे से भारी वाहनों की नो-इंट्री रहेगी.

माघ मेले को लेकर रूट डायवर्ट.
माघ मेले को लेकर रूट डायवर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : February 14, 2026 at 3:21 PM IST

प्रयागराज : माघ मेला-2026 का अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि (15 फरवरी) को है. महाशिवरात्रि स्नान को देखते हुए यातायात पुलिस ने शहर की सीमाओं पर भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का निर्णय लिया है. शनिवार रात 12 बजे से नो-इंट्री लागू होगी, जो सोमवार दोपहर 12 बजे तक प्रभावी रहेगी.

यातायात प्रभारी अमित कुमार ने बताया, केवल मेला से संबंधित वाहनों को ही शहर में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. अन्य सभी भारी वाहनों को वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाएगा. भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है.

यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और अनावश्यक रूप से शहर में प्रवेश का प्रयास न करें. भीड़ और सुरक्षा को देखते हुए डायवर्जन प्लान सख्ती से लागू रहेगा.

इन मार्गों पर होगा डायवर्जन :

अयोध्या-सुल्तानपुर से आने वाले वाहन - भुपियामऊ चौराहा-रानीगंज के रास्ते मुंगराबादशाहपुर-लालगंज-सलोन होते हुए रायबरेली की ओर भेजे जाएंगे.

जौनपुर से आने वाले वाहन- जौनपुर-मुंगराबादशाहपुर से वाहनों को भुपियामऊ-लालगंज मार्ग पर डायवर्ट किया जाएगा.

दिल्ली-कानपुर से आने वाले भारी वाहन - कानपुर के कल्यानपुर (फतेहपुर) क्षेत्र के बक्सर मोड़ से डायवर्जन. बक्सर गंगा पुल-चंद्रिका देवी मंदिर-लालगंज (रायबरेली) मार्ग से टर्न लेंगे. बाबतपुर एयरपोर्ट हरहुआ से रिंग रोड वाराणसी की ओर.

बांदा और रीवा की ओर जाने वाले वाहन - फतेहपुर के चौडगरा चौराहे से बिंदकी-बंधवा तिराहा-ललौली-चिल्ला होते हुए बांदा भेजे जाएंगे. वापसी भी इसी मार्ग से होगी.

वाराणसी से आने वाले वाहन - राजातालाब से बाबतपुर और मिर्जापुर रिंग रोड की ओर डायवर्ट.

रीवा से आने वाले वाहन- मनगवां-हनुमना होते हुए मिर्जापुर और वहां से वाराणसी की ओर.

भदोही से डायवर्जन - औराई से चील्ह (मिर्जापुर) तथा बाबतपुर की ओर.

मिर्जापुर से डायवर्जन- चील्ह-औराई मार्ग की ओर भेजा जाएगा.

लखनऊ-रायबरेली-प्रतापगढ़-वाराणसी रूट - फतेहपुर से डलमऊ-रायबरेली-ऊंचाहार-सलोन-लालगंज. भुपियामऊ-रानीगंज-मुंगराबादशाहपुर-जौनपुर मार्ग.

कौशांबी-कोखराज से डायवर्जन- कोखराज-नवाबगंज बाईपास से सोरांव-हंडिया बाईपास-औराई होते हुए वाराणसी की ओर.

लखनऊ से आने वाले वाहन- मुंशीगंज-सलोन रोड-रायबरेली-लालगंज अझारा-भुपियामऊ-रानीगंज-मुंगराबादशाहपुर-मछलीशहर मार्ग. वापसी भी इसी रूट से होगी.

यहां लागू रहेगी नो-इंट्री : मंदर मोड़ थाना क्षेत्र, पूरामुफ्ती गेट, पुलिस चौकी बमरौली, सहसो चौराहा, हबूसा मोड़, सोरांव बाईपास, नवाबगंज बाईपास, मलाक हरहर चौराहा, टीपी नगर तिराहा, रामपुर चौराहा, गौहनिया घूरपुर और गोमती नंबर-40 पर नो एंट्री रहेगी.

