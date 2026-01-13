ETV Bharat / state

माघ मेले में लगी भीषण आग, कल्पवासियों ने भाग कर बचाई जान

माघ मेले में लगी भीषण आग में कई शिविर जलकर खाक, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक़्क़त कर आग पर काबू पाया .

माघ मेले में लगी भीषण आग
माघ मेले में लगी भीषण आग (Photo Credit; ETV Bharat)
Published : January 13, 2026 at 8:43 PM IST

प्रयागराज: माघ मेले में मकर संक्रांति से एक दिन पहले सेक्टर 5 में स्थित नारायण शुक्ला धाम शिविर में मंगलवार शाम अचानक आग लग गई, आग भड़कने के बाद शिविर के चारों तरफ हड़कंप मच गया. आग की लपटें इतनी तेज थी कि कल्पवास कर रहे लोगों ने किसी तरह भाग कर जान बचाई. कई शिविर पूरी तरह जलकर खाक हो गए हैं. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक़्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया है.

माघ मेले में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)

मेला अधिकारी ऋषिराज ने बताया कि नारायण धाम शिविर में करीब 15 टेंट लगे हुए थे. जिसमें 50 से ज्यादा कल्पवासी थे. आग भड़कने के बाद शिविर के अंदर जब धुआं भरने लगा तो अचानक हल्ला मचा और लोग बाहर की तरफ भागने लगे. शिविर के पास तैनात पुलिस वालों ने आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी.

माघ मेले में लगी भीषण आग (Video Credit; ETV Bharat)

आग की सुचना मिलले ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और फौरन कार्रवाई करते हुए शिविर मे फंसे कल्पवासियों को बाहर निकाला और कड़ी मशक़्क़त के बाद आग पर काबू पा लिया, फिलहाल सभी शिविरों को भी खाली करा लिया गया, आग लगने के वजह शार्ट सर्किट बताई जा रही है.

बता दें कि, माघ मेले में मकर संक्रांति सहित अन्य प्रमुख स्नान पर्व पर आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए संगम तट पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त टेंट सिटी बसाई गई है. संगम की पुण्य धारा में डुबकी लगाने देश-दुनिया से श्रद्धालु आ रहे हैं. संगम तट की रेत पर टेंट कॉलोनी कल्पवासियों और पर्यटकों के लिए आस्था के साथ-साथ आकर्षण का नया केंद्र बनकर उभरी है.

