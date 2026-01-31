ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला : संगम तट पर उमड़े श्रद्धालु, माघ पूर्णिमा पर लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी

प्रयागराज माघ मेला; माघी पूर्णिमा स्नान के लिए उमड़े श्रद्धालु. ( Photo Credit : ETV Bharat )

प्रयागराज : माघ मेल के कल्पवास का पांचवां और अंतिम स्नान पर्व माघ पूर्णिमा एक फरवरी को है. ऐसे में संगम तट पर शुक्रवार से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है. शनिवार को लाखों श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया. प्रशासन का अनुमान है कि माघ पूर्णिमा के दिन एक करोड़ से अधिक श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे. स्नान को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है और मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित किया है. साथ ही रूट डायवर्जन भी लागू किया है. माघ पूर्णिमा स्नान के बाद से ही 3 जनवरी से चल रहा कल्पवास पूरा हो जाएगा.

प्रयागराज माघ मेला : संगम तट पर उमड़े श्रद्धालु. (Video Credit : ETV Bharat)

चतुग्रहीय योग में स्नान और दान का विशेष महत्व



इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज की प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष व ज्योतिर्विद डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी ने बताया कि माघ पूर्णिमा को स्नान–दान का विशेष महत्व है. इसका वर्णन मत्स्य पुराण में है. कहा जाता है कि माघ मास की पूर्णिमा तिथि पर समस्त देवी –देवता धरती पर आते हैं और मनुष्य रूप में संगम में स्नान करते हैं. यही कारण है कि पवित्र संगम में स्नान के बाद गरीबों को कपड़े, भोजन, गुण, तिल,कपास, देशी घी, फल व अन्न का दान विशेष फलदायी होता है. इससे जीवन में सुख–शांति रहती है.

माघ पूर्णिमा स्नान (Photo Credit : ETV Bharat)

डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी के अनुसार माघ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा (माघी पूर्णिमा स्नान) से संत और कल्पवासी प्रस्थान करने लगेंगे. ऐसे में एक फरवरी की सुबह 5:19 बजे पूर्णिमा तिथि लग रही है. यह तिथि एक फरवरी की बीती रात और दो फरवरी के भाेर 3:46 मिनट तक रहेगी. मकर राशि में मंगल, बुध, शुक्र और सूर्य के संचरण में चतुग्रहीय योग बन रहा है. यह योग विशेष फलदायी होगा. एक फरवरी को सुबह सूर्योदय के साथ ही शादी–विवाह सहित सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाएंगे.



माघ मेला एसपी नीरज पांडेय ने बताया कि भीड़ के दबाव को देखते हुए पूरे जिले में सतर्कता बढ़ा दी गई है. सीमावर्ती इलाकों में बैरिकेडिंग कर वाहनों की जांच की जा रही है. संदिग्ध लोगों से पूछताछ और पहचान पत्रों का सत्यापन कराया जा रहा है. शहर के होटल, धर्मशाला और गेस्ट हाउसों में भी जांच अभियान चलाया गया है. मेला क्षेत्र में सामान्य वाहनों की एंट्री रोकी गई है. केवल आवश्यक सेवाओं और एंबुलेंस को ही प्रवेश दिया जा रहा है.





घाटों और पांटून पुलों पर कड़ी निगरानी : स्नान घाटों की ओर जाने वाले मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है. पांटून पुलों, प्रमुख चौराहों और भीड़ वाले स्थानों पर ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है. आपात स्थितियों से निपटने के लिए अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं. जोन और सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती कर भीड़ प्रबंधन की जिम्मेदारी तय की गई है.

कल्पवासियों की वापसी और पार्किंग व्यवस्था



माघ पूर्णिमा स्नान के बाद कल्पवासियों की वापसी को सुगम बनाने के लिए प्रयागराज प्रशासन ने अलग अलग मार्गों के अनुसार विस्तृत यातायात व्यवस्था लागू की है. हल्के वाहनों के लिए रूट तय किए गए हैं.



जौनपुर मार्ग से आने वाले वाहन



प्रवेश मार्ग : सहसों से अंदावा मार्ग, रहिमापुर होते हुए गारापुर मार्ग. सुरेश पान भंडार के सामने से बाएं मुड़कर चकर्ड प्लेट मार्ग से ओल्ड जीटी कछार पार्किंग के अंदर. वहां से नागवासुकी मार्ग को जोड़ने वाली पुलिया पार कर नागवासुकी मार्ग से झूंसी मेला क्षेत्र में प्रवेश.



वापसी मार्ग : झूंसी मेला क्षेत्र से ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए होमगार्ड तिराहा से अपने गंतव्य की ओर.



वाराणसी मार्ग से आने वाले वाहन



प्रवेश मार्ग : अंदावा तिराहा से दाहिने डायवर्ट होकर रहिमापुर तिराहा, गारापुर मार्ग. सुरेश पान भंडार से बाएं मुड़कर चकर्ड प्लेट मार्ग, ओल्ड जीटी कछार पार्किंग के अंदर से नागवासुकी मार्ग जोड़ने वाली पुलिया पार कर झूंसी मेला क्षेत्र.



वापसी मार्ग : झूंसी से ओल्ड जीटी मार्ग होते हुए होमगार्ड तिराहा.



मिर्जापुर, रीवा और चित्रकूट मार्ग



प्रवेश मार्ग : लेप्रोसी चौराहा, बांगड़ धर्मशाला चौराहा, जीटी जवाहर चौराहा फ्लाईओवर, शास्त्री ब्रिज, कटका तिराहा से बाएं मुड़कर ओल्ड जीटी मार्ग. ओल्ड जीटी रिवर फ्रंट चौराहे से बाएं मुड़ते हुए रिवर फ्रंट, गंगोली शिवाला मार्ग से झूंसी मेला क्षेत्र.

