माघ मेला 2026; मुख्य स्नान पर्वों पर रहेगा नो व्हीकल जोन, विस्तृत रूट प्लान तैयार; जानिए क्या
उत्तर प्रदेश परिवहन निगम चलाएगा 3800 बसें, पिछली बार संचालित हुई थीं 2800.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 16, 2025 at 11:52 AM IST
प्रयागराज: माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात का विस्तृत रूट प्लान तैयार किया है. सामान्य दिनों और मुख्य स्नान पर्वों के लिए अलग-अलग यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. मुख्य स्नान पर्वों पर मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. पैदल श्रद्धालुओं के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू रहेगी.
एसपी मेला नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि मेला क्षेत्र में सात प्रमुख मार्गों से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. इसी आधार पर यातायात योजना, पार्किंग स्थल और होल्डिंग एरिया चिह्नित किए गए हैं. स्नान घाटों तक श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए पैदल यातायात की विशेष योजना बनाई गई है. आंतरिक आवागमन के लिए गंगा पर बने 9 पीपा पुलों को एकल मार्ग के रूप में संचालित किया जाएगा. भीड़ नियंत्रण और दिशा-निर्देशन के लिए वॉच कम डायरेक्शन टॉवर, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, साइनेज और पीए सिस्टम लगाए गए हैं. इसके साथ ही 16 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं और आपात स्थितियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी निर्धारित किया गया है.
श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल बसों, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों के संचालन की अलग योजना लागू रहेगी. प्रशासन के अनुसार इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. प्रशासन ने विभिन्न मार्गों से श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमानित प्रतिशत भी तय किया है. जौनपुर मार्ग से 21 प्रतिशत, वाराणसी से 16 प्रतिशत, मिर्जापुर से 12 प्रतिशत, रीवा से 18 प्रतिशत, कानपुर से 14 प्रतिशत, लखनऊ से 10 प्रतिशत और अयोध्या-प्रतापगढ़ मार्ग से 9 प्रतिशत श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है.
मुख्य स्नान पर्व की तिथियां
- पौष पूर्णिमा – 3 जनवरी (माघ मेला व कल्पवास का शुभारंभ)
- मकर संक्रांति – 14 जनवरी
- मौनी अमावस्या – 18 जनवरी
- बसंत पंचमी – 23 जनवरी
- माघी पूर्णिमा – 1 फरवरी (कल्पवास का समापन)
- महाशिवरात्रि – 15 फरवरी (माघ मेले का समापन)
माघ मेले में इस बार क्या खास
- मुख्य स्नान पर्वों पर पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन.
- पैदल श्रद्धालुओं के लिए एकल मार्ग व्यवस्था.
- गंगा पर बने सभी पीपा पुल एकल दिशा में संचालित.
- 16 होल्डिंग एरिया और आपात स्थिति के लिए ग्रीन कॉरिडोर.
- भीड़ नियंत्रण के लिए आधुनिक निगरानी सिस्टम.
- शटल बसों और ई-रिक्शा से स्नान घाटों तक आसान पहुंच.
- उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने 3800 बसों का बेड़ा तैयार किया है.
- ये बसें पूरे प्रदेश से माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को लाएंगी और वापस ले जाएंगी
- 200 बसें श्रद्धालुओं को माघ मेला क्षेत्र में ले जाएंगी, यह सभी इलेक्ट्रिक बसें होंगी.
- हर बार माघ मेले में 2800 बसें चलाई जाती हैं, जबकि इस बार 3800 बसें चलाई जाएंगी
- माघ मेला क्षेत्र को 7 सेक्टर और 800 हेक्टेयर में बसाया जाएगा, अरेल क्षेत्र में टेंट सिटी बसाई जाएगी.
यह भी पढ़ें: प्रयागराज माघ मेला 2026 : अब नौ पांटून पुल से होकर गुजरेंगे 15 करोड़ श्रद्धालु, फाफामऊ में बनेंगे दो पांटून पुल