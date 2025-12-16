ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; मुख्य स्नान पर्वों पर रहेगा नो व्हीकल जोन, विस्तृत रूट प्लान तैयार; जानिए क्या

प्रयागराज: माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित और सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात का विस्तृत रूट प्लान तैयार किया है. सामान्य दिनों और मुख्य स्नान पर्वों के लिए अलग-अलग यातायात व्यवस्था लागू रहेगी. मुख्य स्नान पर्वों पर मेला क्षेत्र को पूरी तरह नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है. पैदल श्रद्धालुओं के लिए एकल मार्ग व्यवस्था लागू रहेगी.

एसपी मेला नीरज कुमार पांडेय ने बताया कि मेला क्षेत्र में सात प्रमुख मार्गों से श्रद्धालुओं का आवागमन होता है. इसी आधार पर यातायात योजना, पार्किंग स्थल और होल्डिंग एरिया चिह्नित किए गए हैं. स्नान घाटों तक श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े, इसे ध्यान में रखते हुए पैदल यातायात की विशेष योजना बनाई गई है. आंतरिक आवागमन के लिए गंगा पर बने 9 पीपा पुलों को एकल मार्ग के रूप में संचालित किया जाएगा. भीड़ नियंत्रण और दिशा-निर्देशन के लिए वॉच कम डायरेक्शन टॉवर, वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले बोर्ड, साइनेज और पीए सिस्टम लगाए गए हैं. इसके साथ ही 16 होल्डिंग एरिया चिन्हित किए गए हैं और आपात स्थितियों के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी निर्धारित किया गया है.

श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए शटल बसों, ई-रिक्शा और दोपहिया वाहनों के संचालन की अलग योजना लागू रहेगी. प्रशासन के अनुसार इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है. प्रशासन ने विभिन्न मार्गों से श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमानित प्रतिशत भी तय किया है. जौनपुर मार्ग से 21 प्रतिशत, वाराणसी से 16 प्रतिशत, मिर्जापुर से 12 प्रतिशत, रीवा से 18 प्रतिशत, कानपुर से 14 प्रतिशत, लखनऊ से 10 प्रतिशत और अयोध्या-प्रतापगढ़ मार्ग से 9 प्रतिशत श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई गई है.