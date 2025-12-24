ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला 2026; बहाल होंगी महाकुंभ के बाद से बंद विमान सेवाएं, प्रयागराज से हिंडन के लिए भी फ्लाइट

प्रयागराज : माघ मेले को देखते हुए विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में हिंडन के लिए नई फ्लाइट शुरू करने के साथ तमाम तैयारियां को लेकर चर्चा की गई. एयरलाइंस ने नाइट लैंडिंग शुरू करने के साथ ही उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई है. इसके अलावा रिंग रेल की तर्ज पर हेलिकॉप्टर सेवा के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है. प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने माघ मेला की तैयारियों के अंतिम चरण में होने का दावा किया है.

विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में महाकुंभ के बाद बंद की गईं विमान सेवाओं को माघ मेले के दौरान बहाल किए जाने की मांग रखी. इस पर अकासा एयरलाइंस, इंडिगो और एलायंस एयर के प्रतिनिधियों ने नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू कर उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई. बैठक में स्क्वाड्रन लीडर प्रसाद पटवर्धन ने वायुसेना का पक्ष रखा. प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी 2026 (पौष पूर्णिमा) से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक चलेगा.

बैठक की अध्यक्षता कर रहे विमानपत्तन सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि सभी विमानन कंपनियां प्रस्तावित नई उड़ानों की जानकारी एयरपोर्ट निदेशक को उपलब्ध कराएं, ताकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा सके. सांसद प्रवीण पटेल ने रेलवे की रिंग रेल की तर्ज पर प्रयागराज, अयोध्या और काशी को जोड़ने वाली हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा. एयरपोर्ट निदेशक राजेश चावला ने बताया कि कार्गो सेवा के लिए जमीन उपलब्ध है, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका है.