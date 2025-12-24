प्रयागराज माघ मेला 2026; बहाल होंगी महाकुंभ के बाद से बंद विमान सेवाएं, प्रयागराज से हिंडन के लिए भी फ्लाइट

ETV Bharat / state

December 24, 2025

प्रयागराज : माघ मेले को देखते हुए विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में हिंडन के लिए नई फ्लाइट शुरू करने के साथ तमाम तैयारियां को लेकर चर्चा की गई. एयरलाइंस ने नाइट लैंडिंग शुरू करने के साथ ही उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई है. इसके अलावा रिंग रेल की तर्ज पर हेलिकॉप्टर सेवा के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल गई है. प्रयागराज एयरपोर्ट के निदेशक राजेश चावला ने माघ मेला की तैयारियों के अंतिम चरण में होने का दावा किया है.

विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में महाकुंभ के बाद बंद की गईं विमान सेवाओं को माघ मेले के दौरान बहाल किए जाने की मांग रखी. इस पर अकासा एयरलाइंस, इंडिगो और एलायंस एयर के प्रतिनिधियों ने नाइट लैंडिंग की सुविधा शुरू कर उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई. बैठक में स्क्वाड्रन लीडर प्रसाद पटवर्धन ने वायुसेना का पक्ष रखा. प्रयागराज में माघ मेला 3 जनवरी 2026 (पौष पूर्णिमा) से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक चलेगा.

बैठक की अध्यक्षता कर रहे विमानपत्तन सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं फूलपुर सांसद प्रवीण पटेल ने कहा कि सभी विमानन कंपनियां प्रस्तावित नई उड़ानों की जानकारी एयरपोर्ट निदेशक को उपलब्ध कराएं, ताकि नागरिक उड्डयन मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी जा सके. सांसद प्रवीण पटेल ने रेलवे की रिंग रेल की तर्ज पर प्रयागराज, अयोध्या और काशी को जोड़ने वाली हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने का प्रस्ताव रखा. एयरपोर्ट निदेशक राजेश चावला ने बताया कि कार्गो सेवा के लिए जमीन उपलब्ध है, लेकिन दस्तावेजों की कमी के कारण काम शुरू नहीं हो सका है.



एयरपोर्ट-कौशाम्बी मार्ग 31 मार्च तक पूरा होगा : विमानपत्तन सलाहकार समिति की बैठक में एयरपोर्ट-कौशाम्बी मार्ग के अधूरे निर्माण कार्य पर भी चर्चा हुई. संबंधित विभाग के अधिकारियों ने 31 मार्च तक कार्य पूरा होने का आश्वासन दिया. साथ ही एयरपोर्ट के ड्रेनेज सिस्टम को 15 जनवरी तक दुरुस्त करने और कूड़ा निस्तारण के लिए स्थायी व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए. बैठक में एयरपोर्ट सीओ मनीष यादव, समिति के सदस्य, हवाई सेवा प्रदाता कंपनियों के प्रतिनिधि, पुलिस, पीडीए, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौजूद रहे.


