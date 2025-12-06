प्रयागराज से अयोध्या-बनारस का सफर आसान; माघ मेले में पहली बार शुरू होगी रिंग रेल सेवा
महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों की यात्रा कर उसी ट्रेन से प्रयागराज लौट सकते हैं यात्री.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 6, 2025 at 12:38 PM IST
प्रयागराज : माघ मेला-2026 में इस बार यात्रियों को रिंग रेल सेवा की नई सौगात मिलने जा रही है. उत्तर मध्य रेलवे के लखनऊ मंडल ने एक जनवरी से रिंग रेल चलाने की तैयारी पूरी कर ली है. ट्रेन प्रयागराज से वाराणसी और अयोध्या होकर शाम तक वापस प्रयागराज पहुंचेगी. कुल 3 ट्रेनों का संचालन 15 फरवरी के बाद भीड़ छंटने तक किए जाने की संभावना है. इसकी खासियत यह होगी कि यात्री एक दिन में ही बनारस-अयोध्या तक सफर कर सकते हैं. धार्मिक रूप से यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है. ट्रेन उसी रूट से वापस प्रयागराज लौटेगी.
यह रहेगा समय और रूट: महाकुंभ के दौरान पहली बार शुरू हुई रिंग रेल सेवा को श्रद्धालुओं ने बहुत पसंद किया था. महाकुंभ में ट्रेन ने 415 फेरे लगाए थे और 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने इसका उपयोग किया था. अब वही मॉडल पहली बार Magh Mela 2026 में भी लागू किया जा रहा है. पहली रिंग रेल प्रयागराज जंक्शन से सुबह 6 बजे चलेगी. ट्रेन सुबह 8.10 बजे बनारस, दोपहर 2 बजे अयोध्या और शाम 6.50 बजे प्रयागराज लौट आएगी.
दूसरी रिंग रेल शाम 5.30 बजे प्रयागराज से रवाना होगी, रात 2 बजे अयोध्या और सुबह 7.45 बजे वापस लौटेगी. तीसरी रिंग रेल सुबह 6.30 बजे अयोध्या व बनारस होकर शाम तक वापस लौटेगी. अयोध्या के लिए एक और रिंग रेल शाम 5.45 बजे चलेगी और अगले दिन सुबह वापस आएगी. चित्रकूट व झांसी रूट के लिए भी रिंग रेल प्रस्तावित है. इसकी समय सारिणी जल्द जारी होगी.
उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जन संपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि झूंसी स्टेशन से इस बार कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन होगा. माघ मेले में प्रयागराज जंक्शन के बाद सबसे ज्यादा भीड़ झूंसी रेलवे स्टेशन पर आने का अनुमान है. पूर्वांचल के जिलों तक जाने वाले अधिकतर यात्री यहीं से ट्रेन पकड़ते हैं. इसी कारण झूसी स्टेशन से कई स्पेशल ट्रेनों का संचालन प्रस्तावित है और अतिरिक्त रेक रिजर्व में रखे जाएंगे.
आगमन-प्रस्थान के अलग-अलग मार्ग: महाकुंभ के अनुभव को देखते हुए झूंसी स्टेशन पर बड़े पैमाने पर भीड़ प्रबंधन की तैयारी है. स्नान पर्वों पर यात्रियों के आगमन और प्रस्थान के लिए अलग-अलग मार्ग तय किए जाएंगे. स्टेशन परिसर में बने होल्डिंग एरिया को भी ठीक कराया जा रहा है. संगम क्षेत्र में रेलवे साइनेज लगाएगा, जिसमें बताया जाएगा कि वाराणसी व गोरखपुर रूट की ट्रेनें झूंसी से ही संचालित होंगी.
इन ट्रेनों का ठहराव: पौष पूर्णिमा, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा और महाशिवरात्रि से एक दिन पहले और बाद में चौरीचौरा एक्सप्रेस, लिच्छवी एक्सप्रेस, शिवगंगा, दानापुर–सिकंदराबाद, बनारस–बलिया सुपरफास्ट जैसी ट्रेनों का झूंसी में ठहराव बढ़ाया जा सकता है.
