माघ मेला 2026: एक माह के जप-तप से तन-मन का कायाकल्प, जानिए क्या है कल्पवास की महत्ता, इसका धार्मिक-वैज्ञानिक पक्ष

अगले महीने 3 जनवरी से शुरू हो जाएगा माघ मेला, एक माह तक गुलजार रहेगी तंबुओं की नगरी.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 3, 2025 at 2:22 PM IST

Updated : December 3, 2025 at 2:49 PM IST

प्रयागराज : महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद अब माघ मेला 2026 को भी सरकार खास बनाने की तैयारी में है. गंगा, यमुना और अद्श्य सरस्वती की रेती पर एक माह के लिए तंबुओं की अस्थाई नगरी बसाने का काम शुरू हो गया है. माघ मेले की तैयारियों के बीच कल्पवास फिर से चर्चा में है. एक माह की इस साधना को हिंदू परंपरा में गहन तप और आत्मअनुशासन का मार्ग माना गया है. संगम तट पर लाखों श्रद्धालु हर साल तंबुओं में रहकर स्नान, जप, दान और संयमित जीवन का पालन करते हैं. आइए जानते हैं, क्या है कल्पवास का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व ? किन रीति-रिवाजों के साथ यह साधना पूरी होती है और कल्पवासियों का रोजमर्रा का जीवन कैसा होता है.

प्रयागराज माघ मेला 2026 (Video Credit; ETV Bharat)

माघ मास में संगम स्नान से पापों का अंत: ज्योतिर्विद आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला बताते हैं कि कि रामचरित मानस में गोस्वामी तुलसी दास ने कहा है 'माघ मकर गति रवि जब होई तीरथ राज आव सब कोई'. सीधे शब्दों में कहा जाए तो यह पंक्ति माघ स्नान और प्रयागराज के महत्व को बताती है. मान्यता है कि सूर्य के मकर संक्रांति पर आने से पुण्यकाल की शुरुआत होती है और संगम में स्नान का फल कई गुना बढ़ जाता है. इसलिए करोड़ों श्रद्धालु इसी अवधि में प्रयागराज पहुंचते हैं. माघ स्नान से पापों का अंत होता है और अंतःकरण शुद्ध होता है.

इस बार माघ महाकुंभ की तरह फलदायी: हरे कृष्ण शुक्ला कहते हैं, तीर्थराज प्रयागराज पापनाशक भूमि है. पिछली बार महाकुंभ 2025 में जो ग्रहों की दशा थी, इस बार माघ मेले में कुछ वैसे ही ग्रह और नक्षत्रों की दशा रहने वाली है. अर्थात शनि धनिष्ठा से लेकर रेवती और वृषभ में जब रहता है तब एक पुण्य काल का निर्माण होता है. इस बार शनि मीन राशि में है. यह परम पवित्रम राशि है. गुरु उच्च के कर्क राशि में है.

प्रयागराज माघ मेला 2026
प्रयागराज माघ मेला 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)

पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी: कहते हैं, खास बात यह है कि इस बार महाकुंभ से अच्छा मुहूर्त है, कम नहीं है. इस बार का जो स्नान है, वह भारत सहित पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी है. संगम स्नान से पाप कर्मों का क्षय होता है. जब जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का क्षय होता है तो ज्ञान का उदय होता है. एक अन्तर्दृष्टि प्राप्त होती है. इसी अंतर्दृष्टि से सत्य दिखाई देने लगता है और इसी सत्य को रीत ज्ञान कहा जाता है. ज्ञान से मुक्ति मिलती है और इसी मुक्ति के लिए हर साल प्रयाग में लाखों श्रद्धालु कल्पवास करने आते हैं.

कल्पवास से होती है पंचतत्वों की शुद्धि : आचार्य हरे कृष्ण शुक्ला कहते हैं, यह शरीर पांच तत्वों से मिलकर बना है. पंचतत्व अशुद्ध होकर के नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं. बुद्धि खराब करते हैं. पंचतत्व को शुद्ध करने के लिए ही प्रयागराज में हर साल लगने वाले माघ मेले में 20 से 25 लाख श्रद्धालु पूरे माह रहकर त्रिवेणी में स्नान, ध्यान, जप तप करते हैं. एक माह संगम की रेती पर नियम-संयम से रहने वाले श्रद्धालुओं के पांच तत्व शुद्ध हो जाते हैं और उनके शरीर का कायाकल्प हो जाता है. जब शरीर का कायाकल्प होता है तो मन और बुद्धि भी पवित्र हो जाती है. इससे आदमी सदकर्म की तरफ बढ़ जाता है. इस कल्पवास का यही उद्देश्य भी है.

प्रयागराज माघ मेला 2026
प्रयागराज माघ मेला 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)

बताते हैं, वानप्रस्थ आश्रम से पहले कल्पवास का बहुत महत्व है. कल्पवास के दौरान श्रद्धालु मोह–माया से दूर रहते हैं. सन्यासियों की तरह रोज त्रिवेणी में दाेनों समय स्नान और एक समय भोजन करते हैं. जप, तप और ध्यान करते हैं. यही प्री संन्यास की अवस्था है.

कल्पवास से खुलता है मुक्ति का मार्ग : आचार्य कहते हैं, प्रयागराज का कल्पवास निश्चित तौर पर लोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला होता है. कल्पवास से तन, मन और बुद्धि तीनों का शोधन होता है. इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. कुछ लोग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आते हैं, कुछ लोग कायाकल्प के लिए कल्पवास करते हैं. कुछ लोग मुक्ति के लिए कल्पवास करते हैं. कल्पवास में जो श्रद्धालु जिस भाव से आता है, नियम-संयम और धर्म से रहता है तो उसकी पूर्ति होती है. इसीलिए इसका बहुत ही आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व.

प्रयागराज माघ मेला 2026
प्रयागराज माघ मेला 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है कल्पवास, क्यों महत्वपूर्ण है साधना: ज्योर्तिविद् और इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस की प्रयागराज चैप्टर की अध्यक्ष डॉ. गीता मिश्रा त्रिपाठी के अनुसार, एक कल्प होता है चार अरब 32 करोड़ वर्ष का. जो एक महीना प्रयागराज में रहकर छल-कपट को त्याग दे, निश्छल मन से यहां पर वास करे, एक माह लगातार स्नान करे, जप, तप और साधना करेगा, उसको 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का पुण्य मिल जाएगा.

पुराणों-शास्त्रों में जिक्र: बताती हैं, हिंदू धर्म में कल्पवास तप, संयम और साधना से जुड़ी परंपरा है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ महीने में गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर एक माह तक कथा, ध्यान, दान और व्रत के साथ रहना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है. पुराणों में इसका वर्णन ‘जीवन के पुनरुद्धार’ के रूप में मिलता है. शास्त्रों में कहा गया है कि कल्पवास का एक माह पूरे जीवन की नकारात्मकता को दूर कर मन को स्थिर करता है.

कल्पवासियों की दिनचर्या: गंगा की रेत में कल्पवासी तंबुओं में सादा और अनुशासित जीवन जीते हैं. उनका दिन ब्रह्ममुहूर्त में गंगा स्नान से शुरू होता है. इसके बाद हवन, जप, पाठ, सत्संग, कथा-श्रवण और दान जैसे अनुष्ठान होते हैं. भोजन सादा और सात्त्विक होता है. कई कल्पवासी वर्षों से लगातार यहां आ रहे हैं. इनमें बुजुर्ग, महिलाएं और NRI श्रद्धालु भी शामिल हैं, जो इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव मानते हैं. माघ मेले में भारत सहित कई देशों के साधु–संन्यासी भी कल्पवास के लिए आते हैं.

प्रयागराज माघ मेला 2026
प्रयागराज माघ मेला 2026 (Photo Credit; ETV Bharat)

कब से कब तक कल्पवास: प्रयाग क्षेत्र में कल्पवास करने की पुरानी परंपरा रही है. हर साल माघ मास में जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर जाते हैं तो कल्पवास की शुरुआत होती है. पद्मपुराण के अनुसार पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से शुरू होकर माघ मास के शुक्ल पक्ष् की एकादशी तक कल्पवास करना चाहिए. कल्पवास के लिए सूर्य का मकर राशि में होना जरूरी होता है. कल्पवास स्वेच्छापूर्वक संकल्पित कठोर तपस्या है. दिन में एक बार स्वयं पकाया हुआ भोजन या फलाहार किया जाता है.

कल्पवास की प्रक्रिया: अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रवींद्र पुरी के अनुसार, कल्पवास करने वालों को 21 नियमों का पालन करना होता है. कल्पवास के पहले दिन तुलसी और शालिग्राम की स्थापना और पूजन किया जाता है. कल्पवास करने वाला अपने रहने के स्थान के पास जौ के बीज रोपता है. जब ये अवधि पूरी हो जाती है तो वे इस पौधे को अपने साथ ले जाते हैं, जबकि तुलसी को गंगा में प्रवाहित कर देते हैं. पुराणों में कल्पवास का महत्व बताया गया है. महाभारत के एक प्रसंग में जिक्र है कि मार्कंडेय ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि प्रयाग तीर्थ सब पापों को नाश करने वाला है. एक महीना कोई भी इंद्रियों को वश में करके यहां पर स्नान, ध्यान और कल्पवास करता है, तो वह स्वर्ग में स्थान प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है.

बिंदू देवी बेटी माधवी और दामाद विद्यारतन शुक्ला के साथ महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या स्नान को जाती हुईं.
बिंदू देवी बेटी माधवी और दामाद विद्यारतन शुक्ला के साथ महाकुंभ 2025 में मौनी अमावस्या स्नान को जाती हुईं. (Photo Credit; ETV Bharat)

बैंकाक से 36 सालों से कल्पवास करने आ रहीं बिंदू देवी: मूलत: गाेरखपुर की कोठा तिवारी गांव की रहने वाली 80 साल की बिंदू देवी बैंकाक में अपने परिवार के साथ रहती हैं. वो हर साल बैंकाक से कल्पवास करने भारत आती हैं. यह सिलसिला पिछले 36 सालों से चल रहा है. बिंदू देवी बताती हैं कि अब शरीर थोड़ा कम साथ देता है पर यहां टेंट में डेढ़ माह रहती हैं, गंगा मइया की पूजा–अर्चना करना काफी सुकून देता है. यहां संतों और महात्माओं की चरण रज मिलती है. उनको सुनने का मौका मिलता है. यहां मां गंगा की गोद में आकर सभी तनाव दूर हो जाते हैं.

कहती हैं, महाकुंभ 2025 में भी उन्होंने सभी प्रमुख स्नान पर्वां पर संगम में आस्था की डु़बकी लगाई. इस काम में उनके दामाद विद्यारत्न शुक्ल और उनकी बेटी माधवी, जो कि भारत में ही रहती हैं उनका पूरा साथ देती हैं. बिंदू देवी कहती हैं कि यहां कल्पवास करने के बाद शरीर और मन दोनों हल्के हो जाते हैं. बहुत सुकून मिलता है.

14 साल से कर रहे कल्पवास: बिंदू देवी की तरह ही मेला क्षेत्र में ऐसे कई श्रद्धालु मिल जाते हैं, जो 20 से 30 वर्षों से लगातार कल्पवास कर रहे हैं. मूलत: जौनपुर के सिकरारा थानाक्षेत्र के भुंआकला के रहने वाले राकेश कुमार अस्थाना और उनकी पत्नी आशा अस्थाना पिछले 14 साल से लगातार कल्पवास कर रहे हैं. राकेश का कहना है कि पहले तो धर्म–कर्म के लिए शुरू किया था, लेकिन अब यह हमारे जीवन का हिस्सा हो गया है. माघ मेले में डेढ़ माह हमें यहां रहना बहुत सुकून देता है. इसके बिना जीवन ही संभव नहीं लगता है.

राकेश अस्थाना और उनकी पत्नी.
राकेश अस्थाना और उनकी पत्नी. (Photo Credit; ETV Bharat)

कल्पवास ने जीवन संवारा: आशा अस्थाना कहती हैं कि कल्पवास से हमारी न सिर्फ आध्यात्मिक उन्नति हुई है, बल्कि हमारी दवाओं का बिल भी कम हो गया है. पहले हम दोनों अक्सर बीमार हो जाया करते थे पर जब से कल्पवास में जाना शुरू किया है, ज्यादा ऊर्जावान और खुद को फिट पाते हैं. राकेश अस्थाना कहते हैं कि हमने तय कर रखा है कि जब तक जीवन रहेगा माघ मास मां गंगा के किनारे ही बिताएंगे. राजेश अस्थाना के बड़े बेटे हिमांशु अस्थाना कहते हैं कि माघ मेले में हमें भी अपने भाइयों और बहनों के साथ माता–पिता के साथ रहने का अवसर मिलता है. साधु–संतों की सेवा का अवसर मिलता है. मां और पिता की इच्छा है कि यह कल्पवास की परंपरा आगे उनके न रहने पर पीढ़ियों तक चलती रहे.

क्या कल्पवास सिर्फ प्रयागराज में: अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रवींद्र पुरी जी महाराज बताते हैं, कुंभ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा, यमुना और पैराणिक अदृश्य सरस्वती के संगम किनारे लगता है. इसके अलावा हरिद्धार में गंगा के तट पर, उज्जैन में क्षिपा के तट पर और नासिक ,महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के पावन तट पर लगता है. लेकिन, कल्पवास केवल तीर्थराज प्रयागराज में ही होता है. यही कारण है कि प्रयागराज में देश ही नहीं, दुनियाभर से सनातनी कल्पवास करने आते हैं. माघी पूर्णिमा से शुरू होकर कल्पवास पौष पूर्णिमा तक चलता है. इसके अलावा कल्पवास देश ही नहीं दुनिया में कहीं और नहीं होता है. यही कारण है कि इसका महत्व और बढ़ जाता है.

कल्पवास का वैज्ञानिक पक्ष: इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग के पूर्व अध्यक्ष व पर्यावरणविद प्रो. एनबी सिंह का कहना है कि संगम का जल प्राकृतिक खनिजों और बैक्टीरियोफेज से भरपूर होता है, जो हानिकारक जीवाणुओं को निष्क्रिय करने में मदद करता है. माघ की ठंड में सुबह स्नान “कंट्रोल्ड कोल्ड एक्सपोजर” जैसा असर देता है, जिससे रक्त संचार, मेटाबॉलिज्म और इम्युनिटी बेहतर होती है. एक माह का सादा और हल्का भोजन शरीर में डिटॉक्स जैसा प्रभाव पैदा करता है और पाचन तंत्र को आराम देता है. खुले माहौल और प्राकृतिक रोशनी में रहना शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक को संतुलित करता है और नींद की गुणवत्ता सुधारता है. इसके अलावा ध्यान, जप और मौन समय तनाव हार्मोन को कम करते हैं और मानसिक स्थिरता बढ़ाते हैं. समूह में साधना, मंत्रोच्चार और धार्मिक गतिविधियां ऑक्सीटोसिन और डोपामिन जैसे सकारात्मक हार्मोन को बढ़ाती हैं. कई शोध में भी यह बात साबित हो चुकी है कि कल्पवास के कई सारे वैज्ञानिक फायदे भी हैं.

PRAYAGRAJ MAGH MELA KALPAVAS RULES
KALPAVAS RELIGIOUS SIGNIFICANCE
WHAT IS KALPAVAS MAGH MELA
माघ मेले में कल्पवास
PRAYAGRAJ MAGH MELA 2026

