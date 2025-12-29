ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; AI से होगी निगरानी, मल्टी लेयर सुरक्षा के साथ इमरजेंसी प्लान तैयार, कंट्रोल रूम हर मूवमेंट पर रखेगा नजर

प्रयागराज : माघ मेला–2026 में इस बार भीड़ प्रबंधन सिर्फ पुलिस बल पर नहीं, बल्कि डिजिटल कमांड, रियल टाइम डेटा और इमरजेंसी रिस्पॉन्स ग्रिड पर आधारित होगा. सोमवार को रिजर्व पुलिस लाइंस स्थित तीर्थराज सभागार में सुरक्षा समेत अन्य बिंदुओं पर अफसरों ने मीटिंग हुई. इसमें साफ किया गया कि मेला क्षेत्र की निगरानी अब पारंपरिक नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी-ड्रिवन मॉडल पर होगी. CCTV, ड्रोन और कंट्रोल रूम से लाइव मॉनिटरिंग : इस बार मेला क्षेत्र में सैकड़ों CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी, जिनमें भीड़ घनत्व पहचानने वाले स्मार्ट कैमरे शामिल होंगे. संवेदनशील घाटों, प्रवेश मार्गों और होल्डिंग एरिया पर ड्रोन सर्विलांस के जरिए रियल टाइम फीड कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी, जिससे किसी भी असामान्य स्थिति पर तुरंत रिस्पॉन्स संभव होगा. 10 आपातकालीन योजनाएं, 24x7 चालू रहेंगी : पुलिस अधीक्षक माघ मेला नीरज कुमार पांडेय ने अधिकारियों को बताया कि भीड़ नियंत्रण के लिए लागू 10 आपातकालीन योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेंगी. घाटों से जुड़ी योजनाओं और नाविकों से संबंधित इमरजेंसी प्लान पर लगातार मॉक ड्रिल और फील्ड रिहर्सल कराई जा रही है, ताकि जरूरत पड़ते ही निकासी क्षमता को कई गुना बढ़ाया जा सके. माघ मेला क्षेत्र में बैठक लेतीं कमिश्नर सौम्या अग्रवाल, साथ में पुलिस आयुक्त जोगिंदर कुमार. (Photo Credit; ETV Bharat) स्नाइपर्स, क्यूआरटी और जल पुलिस की तैनाती : सुरक्षा व्यवस्था के तहत ऊंचे भवनों और संवेदनशील लोकेशन पर प्रशिक्षित स्नाइपर्स, त्वरित प्रतिक्रिया दल (QRT) और एंटी-सैबोटाज टीम तैनात रहेगी. संगम और नदी क्षेत्रों में जल पुलिस के विशेष जवान, मोटर बोट और गोताखोरों की टीम 24 घंटे सक्रिय रहेगी. घाटों पर ठहराव नहीं, डायरेक्ट मूवमेंट प्लान : पुलिस आयुक्त जोगेंद्र कुमार ने स्पष्ट निर्देश दिए कि घाटों पर श्रद्धालुओं के रुकने या सोने की अनुमति नहीं होगी. जरूरत पड़ने पर उन्हें निर्धारित विश्राम स्थलों और शिविरों की ओर तत्काल डायवर्ट किया जाएगा. प्रवेश मार्गों, चौराहों और तिराहों पर पर्याप्त फोर्स के साथ निरंतर गश्त रहेगी, ताकि अतिक्रमण और अव्यवस्था को रोका जा सके. सुरक्षित स्नान, जीरो पैनिक पर फोकस : समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए प्रयागराज की मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए पुलिस, प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग एक ही कमांड स्ट्रक्चर में काम करेंगे. लक्ष्य साफ है, जीरो पैनिक, फास्ट रिस्पॉन्स और सुरक्षित स्नान व्यवस्था.



माघ मेला–2026 में इस बार संदेश साफ है कि भीड़ को कंट्रोल नहीं, मैनेज किया जाएगा, वह भी तकनीक, समन्वय और फील्ड एक्शन के दम पर. 17 अस्थायी थाने, 40 पुलिस चौकियां, 5200 से ज्यादा जवान : माघ मेला 2026 को लेकर पुलिस विभाग ने जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं. इस बार मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी थाने और 40 पुलिस चौकियां बनाई गई हैं, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा हर स्तर पर सुनिश्चित की जा सके. इसके साथ ही मेला ड्यूटी में 5200 से अधिक पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.