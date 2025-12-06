ETV Bharat / state

इस बार महाकुंभ जैसा माघ मेला; ताबड़तोड़ तैयारियां, जानिए क्या खास और नई सुविधाएं?

माघ मेले में अखाड़ों के न आने की परंपरा बरकरार: उप मेलाधिकारी दयानंद से जब ये पूछा गया कि इस बार के माघ मेले में परंपरा के विपरीत कुछ वैष्णव अखाड़ों के आने और शाही स्नान की इच्छा जाहिर किए जाने की बात सामने आ रही है? तो उनका कहना था कि साधु–सन्यासियों ने इस आशाय से संपर्क किया था. हालांकि अखाड़ों के अर्धकुंभ-पूर्ण कुंभ में ही आने और शाही स्नान की परंपरा रही है. पर इस बार कुछ अखाड़ों के साधु–सन्यासी व्यक्तिगत रूप से माघ मेले में आकर प्रवास करना चाहते हैं. उनकी संस्थाओं को जमीन देने का निर्णय लिया गया है. अखाड़े तो शाही स्नान नहीं करेंगे, लेकिन साधु–सन्यासियों के स्नान पर उनका स्वागत किया जाएगा.

उप मेलाधिकारी ने बताया, इस बार 3 किलोमीटर के दायरे में 8 संगम घाट बनाए जाएंगे. इसका सीधा मकसद है कि संगम स्नान की चाह लिए देश–दुनिया से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को बिना ज्यादा पैदल चले त्रिवेणी स्नान का फल मिल सके. इसके अलावा इस बार भी महाकुंभ भीड़ नियंत्रण वाली एआई से लैस प्रणाली को लागू किया जाएगा. भीड़ को माघ मेला क्षेत्र से बाहर निकालने के लिए सात नंबर पीपापुल से शहर की ओर निकाला जाएगा. माघ मेला क्षेत्र को पूरी तरह से नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है. माघ मेले में प्लास्टिक बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी.

इस बार बनाए गए हैं कुल 7 सेक्टर: वहीं, नागवासुकी मंदिर साइड में महाकुंभ में जो एरिया बसाया गया था IERT पार्किंग से जोड़ने के लिए, वहां इस बार भव्य स्नान घाट बनाया जा रहा है. पिछली बार जो भारद्धाज रोड थी, उस पर 7वां पीपापुल बनाया गया है. पिछली बार 5 सेक्टर और अरैल सबसेक्टर को लेकर कुल 6 सेक्टर में माघ मेला बसाया गया था. इस बार उसे बढ़ाकर 7 सेक्टर किया गया है. इससे श्रद्धालुओं को कल्पवास में ज्यादा सुविधाजनक स्नान घाट मिलेंगे और मुख्य स्नान पर्वों पर आने वाली लाखों भीड़ को सुविधाएं मिल पाएंगी. इस बार माघ मेला क्षेत्र में आने और जाने वाले वाहनों के मार्ग अलग किए गए हैं, ताकि जाम न लगे. मुख्य स्नान पर्वों पर माघ मेला क्षेत्र में नो व्हीकल जोन रहेगा.

8 पांटून पुल बनाए गए, 50 हेक्टेयर बढ़ा दायरा: प्रयागराज मेला विकास प्राधिकरण के उप मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि माघ मेला 2026 की तैयारियां समय से चल रही हैं. 2024 का माघ मेला 750 हेक्टेयर में था. इस बार इसका दायरा बढ़ाकर 800 हेक्टेयर क्षेत्रफल किया जा रहा है. पांटून पुलों की संख्या पिछली बार की तुलना में 6 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है.

प्रयागराज: महाकुंभ 2025 की सफलता के बाद, माघ मेला 2026 की 'मिनी महाकुंभ' जैसी तैयारी हो रही है. इस बार मेले में 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संंभावना है. बता दें कि संगम स्नान को लेकर युद्धस्तर पर तैयारियां चल रही हैं. माघ मेले का दायरा भी इस बार 50 हेक्टेयर बढ़ा दिया गया है और स्नान घाटों को 3 किलोमीटर दायरे में बांटने की योजना है. माघ मेला 3 जनवरी 2026 (पौष पूर्णिमा) से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 (महाशिवरात्रि) तक चलेगा. कुल 44 दिन की साधना, स्नान और कल्पवास अवधि रहेगी. आइए आपको बताते हैं, इस बार मेले में क्या खास होगा और किस तरह से क्या-क्या तैयारियां की जा रही हैं.

मिलेंगी ये सुविधाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

इनकी मौजूदगी मेले को बनाएगी खास: साधु-संतों की बड़ी संख्या में मौजूदगी मेले को खास बनाएगी. कल्पवासियों के लिए साधना क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा. प्रमुख स्नान घाटों पर सुबह-शाम को आरती होगी. शिविरों में संत–महात्माओं और कथा वाचकों की कथाएं होंगी. भजन संध्या और योग शिविर भी आयोजित किए जाएंगे. इसके अलावा कई अन्य धार्मिक–सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयोजन होंगे. उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज की तरफ से रोज सांस्कृतिक संध्या होगी, जिसमें देश के प्रतिष्ठित गायक और फोक कलाकार भाग लेंगे.

42 पार्किंग के साथ, ट्रैफिक व्यवस्था और बेहतर: दयानंद का कहना है कि महाकुंभ के बाद यह माघ मेला हो रहा है. पिछले महाकुंभ में जो श्रद्धालु किसी कारण से नहीं आ पाए थे, वे आएंगे, लिहाजा संख्या बढ़ेगी. 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने के अनुमान को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क और अलर्ट मोडपर काम कर रहा है. माघ मेले को कैसे साफ–सुथरा और सुरक्षित बनाया जाए, इसपर मंथन चल रहा है. महाकुंभ की तर्ज पर पार्किंग की संख्या 42 बनाई गई है. शहर को कनेक्ट करने वाली हर रोड़ के पास पार्किंग बनाई गई हैं. प्रशासन का प्रयास रहेगा कि श्रद्धालुओं को कम से कम पैदल चलना पड़े और जिस भी सड़क से आएं, उसके पास स्नान घाट हो. ट्रैफिक व्यवस्था को और बेहतर व स्मूथ रखने का हमारा प्रयास है.

ये होंगे खास इंतजाम. (Photo Credit; ETV Bharat)

15 दिसंबर तक जमीनों का अलॉटमेंट: उन्होंने बताया, इस बार 15 दिसंबर तक सभी संस्थाओं को जमीनों का आवंटन कर दिया जाएगा. इसके अलावा उनको सुविधा पर्ची का वितरण भी समय से किया जाएगा, ताकि माघ मेले को 15 दिसंबर तक पूरी तरह से बसाया जा सके. बाढ़ का पानी देर तक ठहरने के कारण माघ मेले को बसाने में थोड़ा दिक्कत हो रही है. जमीन दलदल है पर जेसीबी लगाकर उसमें बालू डालकर समतल किया जा रहा है. 3 जनवरी को पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के होने के कारण 15 दिसंबर तक सभी कामों की डेडलाइन रखी गई है.

पीपापुल का रंग हुआ भगवा: उप मेलाधिकारी ने कहा कि इस बार पीपा पुल का रंग काले की जगह भगवा कर दिया गया है. इसके पीछे का कारण है सिर्फ नवाचार. इसी के साथ, सभी पीपापुलों में लगने वाले पांटून को भगवा रंग से रंगा गया है. जो कि दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं.

ऐसी होगी सुरक्षा व्यवस्था. (Photo Credit; ETV Bharat)

बसेगी टेंट सिटी, मिलेंगी और बेहतर सुविधाएं:

इस बार कल्पवासियों-श्रद्धालुओं के लिए अरैल, नैनी क्षेत्र में बड़ी लग्जरी टेंट सिटी तैयार की जा रही है. अमूमन टेंट सिटी अर्द्धकुंभ और कुंभ में तैयार की जाती रही है. इस बार बेहतर बिजली, पानी, शौचालय, कैंप सुरक्षा और साफ-सफाई की व्यवस्था रहेगी. खानपान और मेडिकल सहायता केंद्रों की संख्या भी सरकार ने बढ़ा दी है. आग से निपटने के लिए श्रद्धालुओं को और अधिक जागरूक किया जा रहा है. माघ मेला क्षेत्र में अग्निशमन विभाग ने अभी से अपना मार्चा संभाल लिया है. संस्थाएं कल्पवासियों को जागरूक करने के लिए वृहद स्तर पर अभियान चलाएंगीं. मेला क्षेत्र में 2 अस्थायी अस्पताल स्थापित किए जाएंगे. इसके अलावा 12 फर्स्ट-एड पोस्ट पूरे मेला क्षेत्र में फैले रहेंगे. एम्बुलेंस और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हमेशा सक्रिय रहेंगी.



रेलवे स्टेशनों पर महाकुंभ मॉडल होगा लागू: उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि इस बार माघ मेले में आने वाली संभावित भीड़ के बेहतर प्रबंध के लिए रेलवे में महाकुंभ मॉडल ही लागू रहेगा. रेलवे स्टेशनों के बार हाेल्डिंग एरिया बनाए जाएंगे. आने-जाने वाले यात्रियों को बैचों में बाहर निकाला जाएगा, ताकि भीड़ न बढ़े. स्टेशनों पर बेहतर और कई भाषाओं में एनाउंसमेंट किए जाएंगें. वहीं, रोड डायवर्जन और पार्किंग प्लान पहले से तय हैं.

6 प्रमुख पवित्र स्नान इस दिन. (Photo Credit; ETV Bharat)

पूरे मेला क्षेत्र में CCTV-ड्रोन से निगरानी: माघ मेला के एसएसपी नीरज पांडेय ने बताया कि माघ मेला 2026 की सुरक्षा के लिए, इस बार व्यवस्था पहले से कड़ी की गई है. पूरे माघ मेला क्षेत्र को अभेद्य सुरक्षा घेरे में रखा जाएगा. पुलिस, PAC, NDRF और जल, थल और नभ पुलिस निगरानी करेंगी. स्नाइपर्स की भी तैनाती रहेगी. गुमशुदा-नियंत्रण केंद्र और सुरक्षा हेल्पलाइन सक्रिय रहेंगी. पूरे मेला क्षेत्र में 2 से 5 हजार के बीच पुलिसकर्मियों की तैनाती होगी. जो हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर रखेंगे. भीड़ नियंत्रण के लिए मेला परिसर को 4 जोन और 7 सेक्टर में बांटा गया है. जहां हर सेक्टर में अलग पुलिस टीम लगातार गश्त में रहेगी. सुरक्षा निगरानी के लिए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं. भीड़ की मूवमेंट पर नजर रखने के लिए ड्रोन और एआई आधारित कैमरों की मदद ली जाएगी. घाटों व नदी किनारे जल पुलिस की तैनाती होगी, नावों की जांच की जाएगी और गहरे पानी में बैरिकेडिंग कर सुरक्षा घेरा मजबूत किया जाएगा.

मेला क्षेत्र में 17 अस्थाई थाने, 40 पुलिस चौकियां: मेला क्षेत्र में 17 अस्थायी थाने और 40 से अधिक पुलिस चौकियां बनाई जा रही हैं. जिनसे हर इलाके की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी. पूरे क्षेत्र को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जोड़ा गया है, जहां से सभी कैमरों और ड्रोन की लाइव फीड देखी जाएगी. महिला सुरक्षा के लिए अलग टीमों के साथ हेल्प डेस्क बनाए जा रहे हैं. यातायात और भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए लगातार गश्त, पैदल पेट्रोलिंग और सुरक्षा दस्तों की मूवमेंट सुनिश्चित की गई है, ताकि किसी भी स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया दी जा सके.

