माघ मेला 2026; एक महीने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, जानिए क्या है टाइमिंग

लखनऊ: प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमान पर तैयारी की है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन प्रयागराज से लखनऊ के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को माघ मेला स्नान में किसी तरह की कोई समस्या न आए.

15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान: कुंभ में जहां 66 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे थे वहीं माघ मेले में भी 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने के लिए ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेनों का ही प्रयोग करते हैं. बसों से भी यात्री प्रयागराज पहुंचते हैं.

प्रयागराज से लखनऊ जाएगी ट्रेन: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04293 स्पेशल 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी. यह ट्रेन 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयागराज से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी.