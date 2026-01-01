ETV Bharat / state

माघ मेला 2026; एक महीने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाएगा रेलवे, जानिए क्या है टाइमिंग

सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04293 स्पेशल 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी.

Photo Credit: ETV Bharat
माघ मेले को लेकर रेलवे से किए स्पेशल इंतजाम. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 1, 2026 at 10:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ: प्रयागराज में आयोजित होने वाले माघ मेले को ध्यान में रखकर रेलवे प्रशासन ने भी श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमान पर तैयारी की है. उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल प्रशासन प्रयागराज से लखनऊ के लिए मेला स्पेशल ट्रेनें चलाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को माघ मेला स्नान में किसी तरह की कोई समस्या न आए.

15 करोड़ श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान: कुंभ में जहां 66 करोड़ लोग स्नान करने पहुंचे थे वहीं माघ मेले में भी 15 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है. प्रयागराज माघ मेले में पहुंचने के लिए ज्यादातर श्रद्धालु ट्रेनों का ही प्रयोग करते हैं. बसों से भी यात्री प्रयागराज पहुंचते हैं.

प्रयागराज से लखनऊ जाएगी ट्रेन: उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि ट्रेन संख्या 04293 स्पेशल 15 जनवरी को प्रयाग से रात 8:20 बजे चलकर रात दो बजे लखनऊ पहुंचेगी. यह ट्रेन 18 जनवरी को मौनी अमावस्या और 23 जनवरी को बसंत पंचमी, एक फरवरी को माघी पूर्णिमा पर रात 8:20 बजे प्रयागराज से चलकर रात दो बजे लखनऊ आएगी.

लखनऊ से प्रयाग जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए भी रेलवे मौनी अमावस्या पर 17 जनवरी को स्पेशल ट्रेन 04292 का संचालन करेगा. 17 जनवरी को दोपहर दो बजे चलकर ट्रेन रात 7:55 बजे प्रयाग पहुंचेगी.

बंद होगा प्रयागराज संगम स्टेशन: सीनियर डीसीएम कुलदीप तिवारी ने बताया कि माघ मेला को देखते हुए प्रमुख स्नान पर्वों पर प्रयागराज संगम स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद रखा जाएगा. सभी प्रमुख स्नान के एक दिन पूर्व और एक दिन बाद तक प्रयागराज संगम स्टेशन पर यात्रियों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा. इस स्टेशन की ट्रेनों को दूसरे टर्मिनल से संचालित कराया जाएगा.

यह भी पढ़ें- एक्टर नाना पाटेकर के साथ मिलकर यूपी पुलिस ने बनायी शॉर्ट फिल्म, डिजिटल अरेस्ट से बचाने के लिए कैंपेन शुरू

TAGGED:

SPECIAL TRAIN TIMINGS
INDIAN RAILWAYS SPECIAL TRAIN
SENIOR DCM KULDEEP TIWARI
FACILITIES TO DEVOTEES
PRAYAGRAJ MAGH MELA 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.