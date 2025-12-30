ETV Bharat / state

माघ मेले तक नहीं तैयार हो पाएगा गंगा पर बन रहा सिक्स लेन पुल; डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी

निरीक्षण के दौरान फूलपुर से सांसद प्रवीण पटेल, फाफामऊ विधायक गुरु प्रसाद मौर्य, भाजपा महानगर अध्यक्ष संजय गुप्ता, गंगापार अध्यक्ष निर्मला पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे.

डिप्टी सीएम ने मिक्सड मार्शल आर्ट की गोल्ड मेडलिस्ट प्रयागराज की बेटी खुशबू निषाद को किया सम्मानित. (Photo Credit; ETV Bharat)

गुणवत्ता की निगरानी करने के निर्देश : उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि तय समय सीमा के भीतर पूरी गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा किया जाए. मंत्रालय के अधिकारियों को निर्माण की गुणवत्ता और प्रगति पर लगातार निगरानी रखने के लिए कहा.

डिप्टी सीएम ने निर्माण एजेंसी और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली. कार्यदायी संस्था एसपीएस कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने बताया कि ब्रिज निर्माण का कार्य मई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा.

प्रयागराज : माघ मेले तक गंगा पर बन रहा सिक्स लेन का पुल तैयार नहीं हो पाएगा. सूबे के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को मलाक हरहर से बेली चौराहे तक बन रहे इस पुल का निरीक्षण किया. उन्होंने निर्माण कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई. कार्यदायी संस्था को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए.

डिप्टी सीएम ने शहर की बेटी को किया सम्मानित : उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय कुमार निषाद के साथ जिला पंचायत सभागार भी पहुंचे. यहां एशियन मिस मार्शल आर्ट प्रतियोगिता की स्वर्ण पदक विजेता खुशबू निषाद के सम्मान समारोह में भाग लिया. उपमुख्यमंत्री ने खुशबू निषाद को पुष्पगुच्छ और शाल भेंट कर सम्मानित किया.

प्रयागराज में हो रहा इनर रिंग रोड का निर्माण : निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रयागराज में इनर रिंग रोड का निर्माण भी किया जा रहा है. इससे शहर के विकास को गति मिलेगी और यातायात व्यवस्था पहले से अधिक सुचारू होगी. उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना नदियों पर कई नए पुल बनाए जा रहे हैं. आरओबी, फ्लाईओवर और सड़कों के चौड़ीकरण का काम भी तेजी से किया गया है. इन परियोजनाओं से शहर की कनेक्टिविटी मजबूत होगी.

सिक्स लेन पुल का निरीक्षण करते डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य. (Photo Credit; ETV Bharat)

1948 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा पुल : फाफामऊ में गंगा नदी पर बन रहे सिक्स लेन पुल में 2 ऐसे टॉवर बनेंगे, जोकि एंफिल टॉवर की तर्ज पर होंगे. 9.9 किलोमीटर लंबा यह केबल स्टेटेड ब्रिज देश का सबसे लंबा ब्रिज होगा. इसे बनाने में लगभग 1948 करोड़ रुपये लागत आ रही है.

गंगा पर फाफामऊ के छह लेन पुल का निर्माण भी नैनी में यमुना नदी पर बने नए पुल की तर्ज पर हो रहा है. नदी के बहाव में आने वाले 600 मीटर के दायरे में आने वाला हिस्सा केबल पर टिका होगा. पिलर बनाने का काम पूरा हो गया है. इस पुल के बन जाने के बाद फाफामऊ पुल, तेलियरगंज में जाम से निजात मिलेगी.

जिन्हें शहर से बाहर लखनऊ और प्रतापगढ़ होते हुए बाहर जाना है, उसके लिए आसानी होगी. 5 से 7 मिनट में यह पुल आपको सीधे मलाकहरहर पहुंचा देगा.

