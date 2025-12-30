प्रयागराज में माघ मेले के लिए महाकुंभ जैसे इंतजाम; 9 रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए आश्रय स्थल, ठहर सकेंगे 1 लाख 17 हजार श्रद्धालु
साल 2026 में 3 जनवरी से शुरू होगा माघ मेला, भीड़ के दबाव को कम करने के लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी होगा लागू.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 30, 2025 at 8:06 PM IST
प्रयागराज : संगम नगरी में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले (मिनी महाकुंभ) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. उत्तर मध्य रेलवे ने भी कमर कस ली है. काफी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसके अलावा 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं. यहां 1 लाख 17 हजार श्रद्धालु रुक सकेंगे.
यात्रियों की सुविधा के लिए रूट पर कलर मार्किंग की गई है. महाकुंभ की तुलना में आश्रय स्थलों की क्षमता में भी इजाफा किया गया है. इनमें महाकुंभ से 5 हजार ज्यादा लोग रुक सकेंगे. भीषण ठंड को देखते हुए रेलवे ने आश्रय स्थल तैयार किए हैं.
नैनी क्षेत्र में बना नया आश्रय स्थल : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि नैनी क्षेत्र में 5000 यात्रियों के रुकने के लिए एक नया आश्रय स्थल बनाया गया है. महाकुंभ में 1 लाख 12 हजार यात्रियों के रुकने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए थे. जबकि इस बार 1 लाख 17 हजार यात्रियों के रुकने का इंतजाम है.
सुरक्षा में तैनात रहेंगे जवान : मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आश्रय स्थलों में रुकने के लिए व्यक्ति के पास केवल वैध आईडी होना चहिए. आश्रय स्थलों पर रेलवे मूलभूत सभी सुविधाओं को मुहैया कराएगा. स्वच्छ शौचालय का इंतजाम रहेगा. पीने का साफ पानी भी मिल सकेगा. इसके साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे.
सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए आश्रय स्थल : माघ मेला 2026 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज और आसपास के नौ रेलवे स्टेशनों को मेला संचालन में शामिल किया है. इन स्टेशनों से श्रद्धालुओं को नियमित और मेला स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी. भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यहां अस्थायी आश्रय स्थल, वेटिंग एरिया और मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो.
शशिकांत त्रिपाठी के अनुसार, जिन नौ स्टेशनों को माघ मेले के लिए तैयार किया गया है, उनमें प्रयागराज जंक्शन, सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन, नैनी जंक्शन, प्रयागराज छिवकी जंक्शन, रामबाग रेलवे स्टेशन, झूंसी रेलवे स्टेशन, प्रयागराज संगम रेलवे स्टेशन, प्रयाग जंक्शन और फाफामऊ जंक्शन शामिल हैं. इन्हीं स्टेशनों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं.
हर स्टेशन पर रहेगी मेडिकल हेल्प डेस्क : स्टेशनों पर श्रद्धालुओं के लिए बड़े पैमाने पर आश्रय स्थल, अस्थायी प्रतीक्षालय, मेडिकल सहायता केंद्र और सूचना डेस्क आदि की व्यवस्था की गई है. प्रयागराज जंक्शन, नैनी और छिवकी जैसे बड़े स्टेशनों पर एक साथ हजारों यात्रियों को ठहराने की क्षमता विकसित की गई है, जबकि रामबाग और झूंसी जैसे नजदीकी स्टेशनों को भीड़ के दबाव को बांटने के लिए क्राउड मैनेजमेंट सिस्टम भी लागू किया जाएगा.
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन नौ स्टेशनों को मेला नेटवर्क से जोड़ने का उद्देश्य संगम क्षेत्र पर एकतरफा दबाव कम करना और श्रद्धालुओं को उनके गंतव्य तक सुरक्षित व सुगम पहुंच उपलब्ध कराना है. माघ मेले के प्रमुख स्नान पर्वों के दौरान इन स्टेशनों से अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेनों का संचालन भी किया जाएगा, ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के आस्था की डुबकी लगा सकें. मेला की शुरुआत 3 जनवरी से होगी. यह महाशिवरात्रि 15 फरवरी तक चलता रहेगा.
