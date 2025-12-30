ETV Bharat / state

प्रयागराज में माघ मेले के लिए महाकुंभ जैसे इंतजाम; 9 रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए आश्रय स्थल, ठहर सकेंगे 1 लाख 17 हजार श्रद्धालु

प्रयागराज : संगम नगरी में 3 जनवरी 2026 से शुरू हो रहे माघ मेले (मिनी महाकुंभ) की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. उत्तर मध्य रेलवे ने भी कमर कस ली है. काफी संख्या में स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. इसके अलावा 9 प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर आश्रय स्थल बनाए गए हैं. यहां 1 लाख 17 हजार श्रद्धालु रुक सकेंगे.

यात्रियों की सुविधा के लिए रूट पर कलर मार्किंग की गई है. महाकुंभ की तुलना में आश्रय स्थलों की क्षमता में भी इजाफा किया गया है. इनमें महाकुंभ से 5 हजार ज्यादा लोग रुक सकेंगे. भीषण ठंड को देखते हुए रेलवे ने आश्रय स्थल तैयार किए हैं.

नैनी क्षेत्र में बना नया आश्रय स्थल : उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि नैनी क्षेत्र में 5000 यात्रियों के रुकने के लिए एक नया आश्रय स्थल बनाया गया है. महाकुंभ में 1 लाख 12 हजार यात्रियों के रुकने के लिए आश्रय स्थल बनाए गए थे. जबकि इस बार 1 लाख 17 हजार यात्रियों के रुकने का इंतजाम है.

सुरक्षा में तैनात रहेंगे जवान : मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि आश्रय स्थलों में रुकने के लिए व्यक्ति के पास केवल वैध आईडी होना चहिए. आश्रय स्थलों पर रेलवे मूलभूत सभी सुविधाओं को मुहैया कराएगा. स्वच्छ शौचालय का इंतजाम रहेगा. पीने का साफ पानी भी मिल सकेगा. इसके साथ ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान भी यात्रियों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे.

सभी 9 रेलवे स्टेशनों पर बनाए गए आश्रय स्थल : माघ मेला 2026 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने प्रयागराज और आसपास के नौ रेलवे स्टेशनों को मेला संचालन में शामिल किया है. इन स्टेशनों से श्रद्धालुओं को नियमित और मेला स्पेशल ट्रेनें उपलब्ध कराई जाएंगी. भीड़ प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए यहां अस्थायी आश्रय स्थल, वेटिंग एरिया और मूलभूत सुविधाएं विकसित की गई हैं, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो.