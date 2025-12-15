ETV Bharat / state

प्रयागराज माघ मेला 2026 : अब नौ पांटून पुल से होकर गुजरेंगे 15 करोड़ श्रद्धालु, फाफामऊ में बनेंगे दो पांटून पुल

प्रयागराज: माघ मेला 2026 की तैयारियों के बीच प्रशासन ने श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पांटून पुलों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है. पहले जहां सात पांटून पुल बनाने की योजना थी, अब मेला क्षेत्र में कुल नौ पांटून पुल बनाए जाएंगे. फाफामऊ की ओर गंगा पर दो नए पांटून पुल बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे लखनऊ और आसपास के जिलों से आने वाले श्रद्धालुओं को सीधे संगम पहुंचने में सहूलियत होगी.

31 दिसंबर से आवाजाही शुरू होगी: अपर मेलाधिकारी दयानंद प्रसाद ने बताया कि इन दोनों नए पांटून पुलों का निर्माण 15 दिनों के भीतर पूरा कर लिया जाएगा. लक्ष्य है कि 31 दिसंबर से फाफामऊ की ओर से इन पुलों पर आवागमन शुरू हो जाए. फिलहाल शहर को फाफामऊ से जोड़ने के लिए केवल चंद्रशेखर आजाद सेतु ही प्रमुख विकल्प है. सिक्स लेन पुल का काम अभी अधूरा है. ऐसे में अनुमानित 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए जाम की स्थिति गंभीर हो सकती थी. नए पांटून पुल बनने से ट्रैफिक का दबाव बंटेगा और शहर को राहत मिलेगी.

चार पीपा पुल तैयार बाकी पांच का निर्माण जारी: ग्राउंड पर स्थिति यह है कि मेला क्षेत्र में सड़क, बिजली और पानी से जुड़े कई काम अभी अधूरे हैं. मेला शुरू होने में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, लेकिन तैयारियों की रफ्तार संतोषजनक नहीं मानी जा रही है. प्रशासन द्वारा मेला की तैयारी को लेकर के 15 दिसंबर डेडलाइन तय की गई थी, जिसका आज अंतिम दिन है. मेला क्षेत्र में प्रस्तावित 23 सड़कों में से अब तक लगभग आधी ही बन पाई हैं. पांटून पुलों की बात करें तो चार पुल तैयार हो चुके हैं, जबकि बाकी 5 पर काम जारी है.

जमीन आवंटन का विरोध: संत-महात्मा अपने डेरे डालना शुरू कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन अभी भूमि आवंटन की प्रक्रिया में उलझा हुआ है. संतों का कहना है कि हाइब्रिड सोलर स्ट्रीट लाइट, सामान्य स्ट्रीट लाइट, जलापूर्ति, नलकूप, वाटर एटीएम और सीवर लाइन जैसे बुनियादी काम अभी पूरे नहीं हुए हैं. इससे कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. प्रयागवाल सभा और संत महात्माओं के बीच जमीन आवंटन को लेकर के विरोध का सामना करना पड़ रहा है.