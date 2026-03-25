ETV Bharat / state

फिर चर्चा में जरायम की दुनिया का 'धुरंधर'; क्या अतीक का ISI से था कनेक्शन; सिर्फ फिल्मी कहानी या हकीकत

भाई को नहीं बना पाया विधायक तो विधायक की कराई हत्या : राजू पाल की हत्या के बाद अतीक अहमद पर आरोप लगे थे कि अतीक अहमद ने अपने साथियों के साथ मिलकर विधायक राजू पाल को जान से मरवा दिया. आरोपों के बाद 2005 में अतीक अहमद और उसके भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई. 25 जनवरी 2005 को राजू पाल के काफिले पर हमला हुआ था, जिसमें राजू पाल को कई गोलियां लगीं और इसके बाद उनकी मौत हो गई. बता दें कि 2003 में जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो अतीक अहमद ने इसका दामन थाम लिया. इसका फायदा भी अतीक अहमद को हुआ और 2004 में वह सांसद बन गया. सांसद बनने से पहले अतीक विधायक था और उसकी विधायक वाली सीट खाली हो गई. इलाहाबाद पश्चिम विधानसभा सीट खाली होने पर अतीक ने अपने भाई खालिद अजीम अर्फ अशरफ को चुनाव लड़ाया, लेकिन अतीक उसे चुनाव नहीं जिता सका. यहां से बसपा प्रत्याशी राजू पाल 4000 वोटों से जीतकर विधायक बन गए. यही रंजिश का कारण था.

योगी सरकार में भी एक्टिव था: वर्ष 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी तो अपराधियों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ. यूपी में धड़ाधड़ एनकाउंटर किए गए, लेकिन अतीक गैंग पर कोई खास असर नहीं पड़ा. अतीक का बुरा समय शुरू हुआ तब, जब 2023 में वह जेल में बंद था और उसके बेटे ने अपराधियों के साथ मिलकर दिनदहाड़े उमेश पाल की फिल्मी स्टाइल में हत्या कर दी. इससे कई साल पहले 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक रहे राज्यपाल की हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल उस हत्याकांड के मुख्य गवाह थे.

पूर्व डीजीपी का क्या है कहना: उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार कहते हैं कि, मैं अब रिटायर हो गया हूं. कोई ऑफिशियल बयान देना अधिकार क्षेत्र से बाहर है, लेकिन अगर पड़ताल की जाएगी तो तमाम केस के संदर्भ में बयान जरूर मिल जाएंगे. अतीक के खिलाफ कार्रवाई के बाद तमाम पुलिस अधिकारियों की तरफ से तमाम ऐसे बयान दिए गए हैं, जिसमें बताया गया है कि उसके संबंध विदेशी आतंकी संगठनों से मिले हैं. दूसरी तरफ पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह ने भी एक इंटरव्यू में ऐसी ही बात कही है.

अतीक और ISI, क्या है कनेक्शन: अतीक अहमद के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से संबंध को लेकर पुलिस में क्या रिकॉर्ड हैं, इसको लेकर हमने पड़ताल शुरू की तो आधिकारिक तौर पर किसी अधिकारी ने कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराया. हालांकि, पुलिस विभाग में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ने नाम सामने न लाने की शर्त पर बताया, पुलिस की कई जांच में या बात निकल के सामने आई थी कि अतीक के आईएसआई और आतंकवादी संगठन लश्करे तैयबा से संबंध थे. प्रयागराज के शाहगंज थाने में एक एफआईआर अतीक के खिलाफ दर्ज की गई थी, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर अतीक के बयान दर्ज कराए गए. बयान में यह आया था कि अतीक के संबंध आईएसआई और आतंकवादी संगठन से रहे हैं. अतीक के हवाले से लिखा गया है कि आईएसआई की ओर से हथियार पंजाब भेजे जाते और इसमें ड्रोन की मदद ली जाती. इन हथियारों का प्रयोग खालिस्तान संगठनों को मजबूती देने के लिए किया जाता था.

अतीक अपनी अक्खड़ बोली, बेअंदाजी व मनमाने रवैया के लिए जाना जाता था. वह दहशत का दूसरा रूप था. दिनदहाड़े हत्याएं, अपहरण, रंगदारी, जेल से व्यापारी को उठाकर उसकी पिटाई, ये सब कारनामे उसके लिए एक तमगे की तरह थे. जब वह राजनेता बना तो पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहा. अतीक के राजनीति कद का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने घर में पालतू कुत्ते के साथ हाथ मिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री की फोटो खिंचवाई. उसके पाकिस्तान कनेक्शन पर जानते हैं, क्या कहते हैं पुलिस अधिकारी?

इस फिल्म ने उस माफिया को लोगों के जेहन में फिर से जिंदा कर दिया है. अतीक के कारनामे, उसके अपराध, राजनेताओं से उसके कनेक्शन चर्चा में हैं. इसके साथ ही एक बहस भी कि क्या अतीक का वाकई ISI या पाकिस्तान में बैठे भारत विरोधी तत्वों से कोई संपर्क था? क्या अतीक सीमा पार से हथियारों की सप्लाई लेता था? अतीक जैसे किरदार को पाकिस्तान परस्त दिखाने पर कई लोग इस विरोध भी कर रहे हैं. उनका तर्क है कि यह एक प्रोपगैंडा है, हकीकत में ऐसा नहीं. अपराध जगत में अतीक के दखल की शुरुआत, राजूपाल की हत्या, इस हत्याकांड के गवाह उमेश पाल के मर्डर और फिर उसकी गिरफ्तारी के बाद भाई अशरफ के साथ हत्या, पाकिस्तान से कनेक्शन पर अफसरों का आखिर क्या मानना? इस पर रोशनी डालती ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट...

लखनऊ : हालिया रिलीज बॉलीवुड मूवी 'धुरंधर-2' पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है. खास चर्चा इसके किरदारों की हो रही है, जो रियल माने जा रहे हैं. इसमें पाकिस्तान के ल्यारी टाउन में पनपते अपराध, गैंगवार और इसके भारत में बैठे माफिया से कनेक्शन को दर्शाया गया है. जिसमें नोटबंदी, ड्रग्स, हथियारों की तस्करी जैसे सब्जेक्ट भी कनेक्ट हैं. पाकिस्तान से शुरू कहानी का एक सिरा यूपी से जुड़ता है एक कैरेक्टर सामने आता है, जिसका नाम रखा गया है 'आतिफ अहमद'. डील डौल, कदकाठी, चेहरा मोहरा बिलकुल उस माफिया की तरह, जिसका यूपी की सियासत और जरायम की दुनिया में बोलबाला था. यानी माफिया अतीक अहमद. फिल्म में 'आतिफ अहमद' का खात्मा भी वैसे ही दिखाया गया है, जैसे प्रयागराज में 15 अप्रैल 2023 को अतीक अहमद मारा गया था. कहा जा रहा है कि यह किरदार हूबहू अतीक अहमद से ही प्रेरित है.

मुख्य गवाह उमेश पाल का अपहरण : राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह अधिवक्ता उमेश पाल ने 2007 में अतीक अहमद पर अपहरण करने का आरोप लगाया था. इस दौरान उमेश पाल ने आरोप लगाए कि अतीक अहमद ने राजू पाल हत्याकांड में गवाही न देने के लिए धमकाया. उमेश पाल ने अपने बयान में कहा था कि अतीक अहमद ने उसे गवाही देने पर बोटी-बोटी काट डाले की धमकी दी थी.

उमेश की दिनदहाड़े हत्या से शुरू हुए खराब दिन: 24 फरवरी, 2023 का दिन. समय शाम को 4:30 बजे. उमेश पाल कचहरी से जयंतीपुर स्थित घर पहुंचे थे. उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर जैसे ही कार से उतरते हैं, पहले से घात लगाए हमलावरों ने उमेश पाल को बम और गोलियों से भून डाला. 44 सेकंड में उमेश पाल की हत्या को अंजाम दिया गया. मर्डर का CCTV फुटेज सामने आने के बाद यह सनसनीखेज हत्याकांड सुर्खियां बन गया. लोगों में खौफ भरने वाले इस हत्याकांड में गुड्डू मुस्लिम झोले में बम भरकर असद, साबिर, अरमान, विजय चौधरी उर्फ उस्मान को कवर देता दिखाई दिया. गुड्डू मुस्लिम झोले से बम निकाल कर फेंक रहा था. CCTV में गुड्डू मुस्लिम उमेश पाल और गनर राघवेंद्र सिंह पर बम से हमला करता दिखा था, जबकि साबिर और अरमान ने कार में बैठे गनर संदीप निषाद पर राइफल और पिस्टल से गोलियां चलाई थीं. तीनों आरोपियों की तलाश 14 राज्यों में हुई, मगर, STF इनका सुराग नहीं लगा सकी.

जेल में बंद हैं जो उमेश पाल हत्याकांड के आरोपी. (Photo Credit; ETV Bharat)

ये आरोपी अभी पहुंच से दूर: इस हत्याकांड में आरोपी शूटर साबिर, गुड्डू बमबाज और अरमान अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं. सभी पर पुलिस ने पांच-पांच लाख रुपये का ईनाम घोषित कर रखा है. अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन भी इस साजिश का हिस्सा रही है. वह भी फरार है, जिसे आज तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी है. अतीक का बेटा असद भी मारा गया. कई आरोपी जेल में बंद हैं.

इसलिए की हत्या: कोर्ट में पेश की गई पांचवीं चार्जशीट में पुलिस ने लिखा था कि यूपी के गैंग IS-227 का सरगना अतीक अहमद गुजरात और उसका भाई अशरफ बरेली जिला जेल में बंद थे. इसी बीच अतीक के बड़े बेटे उमर और अली को जेल भेजा गया. इसके बाद अतीक बौखला गया था. उसको लगने लगा कि पत्नी शाइस्ता परवीन और छोटा बेटा असद गैंग को ऑपरेट करने में कमजोर पड़ जाएंगे. इसी बीच उमेश पाल की हत्या करने की प्लानिंग हुई, ताकि गैंग के सामने कोई टिकने की हिम्मत न जुटा पाए. लोगों में IS-227 गैंग का खौफ भरने के लिए ही बिना फेस कवर किए दिनदहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई.

अभी तक कौन-कौन है फरार. (Photo Credit; ETV Bharat)

2700 लोगों के बयान के बाद मर्डर केस की कहानी हुई साफ: STF ने चार्जशीट लगाने से पहले करीब 2700 लोगों के बयान दर्ज किए. तीनों आरोपी भले ही पकड़ से दूर हैं, मगर बयानों से जो इनपुट सामने आए, उसको चार्जशीट में लिखा गया. उसी से पूरी कहानी भी साफ हो सकी थी. उस समय नैनी सेंट्रल जेल में बंद अतीक के दूसरे नंबर के बेटे अली से मिलने गए सभी शूटरों की CCTV फुटेज सामने आने के बाद साफ हुआ था कि सारी साजिश अतीक-अशरफ ने रची थी. परिवार का हर सदस्य इसमें शामिल था, लेकिन ऑपरेशन की सारी जिम्मेदारी बमबाज गुड्डू मुस्लिम को सौंपी गई थी. गुड्डू पर असलहा मुहैया कराने से लेकर पनाह देने और मददगार तय करने की भी जिम्मेदारी थी. शूटर्स को असलहा और पेशगी अमाउंट शाइस्ता परवीन ने दिया था

यहीं से शुरू हुए खराब दिन. (Photo Credit; ETV Bharat)

माफिया की मौत भी सनसनी : जिस तरह यह हत्याकांड चर्चा में रहा, उससे कहीं अधिक अतीक के खात्मे ने सुर्खियां बटोरीं. 15 अप्रैल 2023 को अतीक की कहानी खत्म हो गई. रात में अतीक को मेडिकल चेकअप के लिए प्रयागराज के अस्पताल में ले जाया गया. वह अस्पताल परिसर में पुलिस कस्टडी में ही था, जब तीन हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर उसकी और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी. पकड़े गए शूटरों के नाम लवलेश तिवारी, सनी सिंह, अरुण मौर्य थे. इसमें लवलेश बांदा, अरुण मौर्य कासगंज और सनी सिंह हमीरपुर का रहने वाला है. तीनों ने मौके पर ही सरेंडर कर दिया. शूटरों ने 18 राउंड फायरिंग की थी. हैरत की बात यह कि ये तीनों अपराध की दुनिया में जाना-पहचाना नाम नहीं थे. एक बयान में तीनों हमलावरों ने कहा कि उन्हें अतीक के रसूख से दिक्कत थी.

तुर्की की 'जिगाना' बनी अतीक का काल: पुलिस की छानबीन में सामने आया कि हमलावरों ने जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया, वह तुर्की में बनी जिगाना है. यह पिस्टल भारत में प्रतिबंधित है और इसकी कीमत करीब सात लाख रुपए है. तुर्की की यह एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल है. इस पिस्टल को लेकर यह बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल अज़रबैजान, मलेशिया आर्मी व फिलीपाइन आर्मी करती है. यह पिस्टल अपनी सॉफ्टनेस और अचूक निशाने के लिए फेमस है.

जब पूर्व मुख्यमंत्री अतीक के आवास पर पहुंचे. (Photo Credit; police source)

बेटे असद अहमद का एनकाउंटर: उमेश पाल हत्याकांड में नामजद अतीक के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर झांसी में 13 अप्रैल 2023 को हुआ था.असद अहमद और शूटर गुलाम झांसी में UPSTF के साथ एनकाउंटर में मारे गए थे. ये दोनों उमेश पाल हत्याकांड में वांटेड थे और दोनों पर 5-5 लाख रुपये का इनाम था. पुलिस काफी समय से इनकी तलाश में जुटी थी. दोनों के पास से पुलिस को विदेशी अत्याधुनिक हथियार भी बरामद हुए थे. तब अपने बेटे असद के एनकाउंटर की खबर को सुनकर अतीक अहमद फूट-फूट रोने लगा था. तब अतीक अहमद और अशरफ उसके जनाजे में जाने की अफसरों से गुहार लगा रहे थे लेकिन वो अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सके थे. इसके एक दिन बाद शनिवार की रात अतीक अहमद और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए जाता है और वहां पर दोनों की हत्या हो जाती है.

अतीक की पत्नी शाइस्ता. (Photo Credit; ETV Bharat)

खात्मे के बाद भी ताबड़तोड़ कार्रवाई: माफिया अतीक अहमद के खात्मे के बाद भी पुलिस-प्रशासन का एक्शन नहीं रुका. उसके द्वारा अर्जित की गई अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलने लगा. प्रयागराज में उसका आलीशान दफ्तर ढहा दिया गया. आज वह खंडहर बन चुका है. उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद का पूरा परिवार फरार हो गया था. उसी दौरान अतीक के चौथे और पांचवें नंबर के दो नाबालिग बेटे पुलिस को लावारिस हालत में मिले थे. पुलिस ने दोनों को राजरूपपुर बाल सुधार गृह भेज दिया था. जहां पर सात महीने से दोनों रह रहे. इसी बीच अतीक की बहन शाहीन जनपद न्यायलय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक की शरण में गई. 9 अक्टूबर 2023 को अतीक अहमद के दो बेटों को उनकी बुआ के हवाले कर दिया गया. माफिया के चौथे और पांचवें नबंर के बेटों को बाल सुधार गृह से उनकी बुआ परवीन अहमद के सुपुर्दगी में सौंपा गया.

अतीक की पत्नी शाइस्ता अब तक फरार: उमेश पाल की हत्या के बाद से ही उसकी पत्नी शाइस्ता फरार है. कई बार अफवाहें उड़ीं कि वह कोर्ट में अपने बच्चों को देखने आने वाली है, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इस बीच यह भी चर्चा रही कि अतीक गैंग की कमान अब शाइस्ता ही संभाल रही है. मई 2024 में ही प्रवर्तन निदेशालय ने लखनऊ की पीएमएलए कोर्ट में शाइस्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, जिसमें यह खुलासा हुआ है. शाइस्ता परवीन फरवरी 2023 से फरार है, जिस पर पुलिस ने इनाम भी घोषित कर रखा है. चार्जशीट में शाइस्ता परवीन व उसके मृत पति अतीक अहमद पर करोड़ों रुपये की जबरन वसूली का रैकेट संचालित करने के आरोप लगाते हुए सबूत प्रस्तुत किए. चार्जशीट में एजेंसी ने बताया है कि वर्ष 2020 में सीबीआई द्वारा अतीक अहमद पर दर्ज मुकदमे के आधार पर मनी लांड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था. एजेंसी ने जब जांच शुरू की तो सामने आया कि अतीक अहमद और उसके साथियों ने कई जिलों में लोगों से जबरन वसूली, जालसाजी, संपत्तियों पर कब्जे किए हैं. इसके बाद ईडी ने अतीक, उसके साथियों व परिवारजनों की संपत्तियों की जांच शुरू की थी. ईडी ने अतीक वा उसके गैंग के सदस्यों की कई संपत्तियों को जब्त किया. जिसमें अतीक की पत्नी शाइस्ता की 8.14 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल थी. एजेंसी ने अतीक के 10 और शाइस्ता के एक बैंक खाते को भी जब्त किया था. जिसमें 1.28 करोड़ रुपये जमा थे. हालांकि, अतीक की मौत के बाद जांच का दायरा कम होता चला गया. एजेंसी ने बीते वर्ष अप्रैल व जून में अतीक और उसके करीबियों के 27 ठिकानों पर छापा मारा था, जिसमें 1.15 करोड़ रुपये नकदी, 6 करोड़ रुपये के आभूषण व बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए थे.

जैनब और अशरफ. (Photo Credit; ETV Bharat)

जैनब का भी कुछ पता नहीं: अतीक के छोटे भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की पत्नी जैनब का भी कुछ पता नहीं है. जून 2024 में वह जिस आलीशान मकान में रहती थी, पीडीए के बुलडोजर ने उसे जमींदोज कर दिया था. माफिया अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाइयों सद्दाम व जैद मास्टर ने वक्फ बोर्ड की 7 बीघा के करीब जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था. इसी के साथ इस जमीन पर अशरफ ने अपनी पत्नी जैनब के लिए आलीशान मकान बनवाया था. वक्फ बोर्ड की जमीन कब्जा करने के आरोप में मुतवल्ली की तहरीर पर अशरफ की पत्नी जैनब और उसके भाइयों सद्दाम व जैद मास्टर समेत अन्य गुर्गों के खिलाफ पूरामुफ्ती थाने में नवंबर 2023 में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट 14 (1) के तहत कार्यवाई करते हुए पुलिस ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर बनाए गए मकान को सील कर दिया था. इस आलीशान मकान की कीमत 5 करोड़ तक बताई जा रही थी.

उमेश पाल ट्रिपल मर्डर केस में अशरफ के साथ ही उसकी पत्नी ज़ैनब फातिमा के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ है. जिसके बाद से जैनब फरार है और पुलिस ने उसके ऊपर 25 हजार रुपये का इनाम भी घोषित कर रखा है.

यह भी पढ़ें: अतीक अहमद के ड्रीम प्रोजेक्ट पर फिर गरजा बुलडोजर, करीबियों की प्लाटिंग ध्वस्त

यह भी पढ़ें: प्रयागराज में अतीक अहमद की 50 बीघा अवैध प्लाटिंग पर चला बुलडोजर, पीडीए ने दर्ज कराया केस

यह भी पढ़ें: इनकम टैक्स विभाग ने अतीक अहमद के नौकर की 100 बीघा जमीन का मांगा ब्यौरा, प्रयागराज पुलिस को लिखा पत्र