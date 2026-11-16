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प्रयागराज: बनारस–दिल्ली एक्सप्रेस में महिला यात्री का खोया सोने का आभूषण सुरक्षित मिला, सहयात्री और TTE की ईमानदारी ने जीता दिल

अपना खोया हुआ कीमती आभूषण वापस पाकर भावुक हुईं महिला यात्री. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज से गुजरने वाली बनारस–दिल्ली एक्सप्रेस यानी गाड़ी संख्या 22415 में सफर कर रही एक महिला यात्री का खोया हुआ सोने का आभूषण रेलवे के चेकिंग स्टाफ और एक सहयात्री की ईमानदारी के चलते सुरक्षित बरामद कर लिया गया. उप मुख्य टिकट निरीक्षक मनोज सिंह की त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई से कुछ ही समय में यह कीमती आभूषण उसकी वास्तविक स्वामिनी को वापस सौंप दिया गया. उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने इस सुखद घटना की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 13 नवंबर की सुबह श्रीमती वंदना सिंह अपने सहयात्री श्री विशाल सिंह के साथ वाराणसी से कानपुर जाने के लिए इस ट्रेन में सवार हुई थीं. दोनों यात्री ट्रेन के एग्जीक्यूटिव कोच E2 की सीट संख्या 35 और 36 पर आराम से अपनी यात्रा कर रहे थे.

सफर में गिरा कान का आभूषण, यात्री अनुज राजपूत ने दिखाई ईमानदारी: इसी सफर के दौरान असावधानीवश श्रीमती वंदना सिंह का सोने का कान का एक कीमती आभूषण कहीं गिर गया, जिसकी भनक उन्हें तुरंत नहीं लग सकी. सीपीआरओ के मुताबिक, ट्रेन जब प्रयागराज जंक्शन से आगे बढ़ी, तो उसी रूट पर प्रयागराज से कानपुर की यात्रा कर रहे एक जागरूक सहयात्री श्री अनुज राजपूत की नजर उस लावारिस पड़े सोने के आभूषण पर पड़ी. आभूषण की कीमत और किसी यात्री की संभावित परेशानी को समझते हुए श्री राजपूत ने ईमानदारी की एक बड़ी मिसाल पेश की. उन्होंने बिना किसी देरी के उस आभूषण को उठाया और तुरंत ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात उप मुख्य टिकट निरीक्षक श्री मनोज सिंह के सुपुर्द कर दिया.