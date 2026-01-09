ETV Bharat / state

प्रयागराज में 6 महीने से आतंक का पर्याय बना तेंदुआ 10 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजड़े में कैद

प्रयागराज : संगम नगरी प्रयागराज में बीते 6 महीने से आतंक और खौफ का पर्याय बना तेंदुआ 10 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम के हत्थे चढ़ गया. तेंदुआ के पकड़े जाने के बाद फूलपुर वन रेंज से जुड़े गांवों के लोगों के साथ माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं ने राहत की सांस ली है.

प्रयागराज में तेंदुआ पकड़ा गया. (Video Credit : ETV Bharat)

छेमैया गांव निवासी संगीता के अनुसार बीते गुरुवार को तेंदुआ ने गांव में दस्तक दी थी. गांव में तेंदुआ घुसने की खबर से अफरातफरी का माहौल था. इस दौरान गली में दौड़ा रहा तेंदुआ अचानक उनके घर में घुस गया. घर के अंदर परिवार के अन्य लोग भी थे. किसी तरह सभी ने अपने आप को अलग अलग कमरों में बंद कर लिया. इस दौरान पहुंचे गांववालों ने खिड़की तोड़ कर घर के अंदर मौजूद लोगों को बाहर निकाला. साथ ही वन विभाग की टीम को सूचना भी दी. ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुए के हमले से कुछ लोग घायल हुए हैं. हालांकि वन अधिकारी पुष्टि नहीं कर रहे हैं.