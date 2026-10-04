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RPNLU; गोपनीय दस्तावेज लीक करने, नियुक्तियों में बाधा डालने के आरोपी विधि विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा निलंबित

प्रयागराज : डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (RPNLU) में प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई हुई है. विश्वविद्यालय प्रशासन ने संस्थान की महत्वपूर्ण नियुक्तियों में जानबूझकर अड़ंगा लगाने और अति गोपनीय प्रशासनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने समेत कई आरोपों में विधि विभागाध्यक्ष डॉ. दीपक शर्मा को निलंबित कर दिया है.

यूनिवर्सिटी से जुड़े सूत्रों के अनुसार पिछले कुछ समय से संस्थान की आंतरिक प्रक्रियाओं और भर्ती अभियानों को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी. जांच में पाया गया कि आधिकारिक मर्यादाओं का उल्लंघन करते हुए संवेदनशील सूचनाओं को बाहर साझा किया गया. इन गंभीर अनियमितताओं को संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने पहले डॉ. शर्मा को 'कारण बताओ नोटिस' जारी किया था और तय समय सीमा में औपचारिक जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था.



बताया जा रहा है कि नोटिस के जवाब में दिए गए स्पष्टीकरण से विश्वविद्यालय की सक्षम प्राधिकारी समिति संतुष्ट नहीं हुई. आरोपों की संवेदनशीलता, संस्थान की साख और चल रही प्रशासनिक प्रक्रियाओं की निष्पक्षता को ध्यान में रखते हुए उच्च प्रबंधन ने उनके विरुद्ध सख्त अनुशासनात्मक कदम उठाने का निर्णय लिया. इसके बाद उनके निलंबन का औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है.