यूपी में कोल आदिवासियों की पहचान और जमीन का संकट, रोजगार के लिए पलायन को मजबूर परिवार
यूपी लाखों कोल आदिवासी एसटी दर्जे, जमीन के पट्टे और स्थानीय रोजगार की मांग कर रहे हैं. पेश है अक्षय कुमार की स्पेशल रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 4:34 PM IST|
Updated : November 18, 2026 at 5:21 PM IST
प्रयागराज: देशभर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट तक फैले कोल समुदाय के हजारों परिवार आज भी अपनी पहचान, जमीन के पट्टे और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं.
प्रयागराज के यमुनापार स्थित पाठा क्षेत्र के शंकरगढ़, बारा और कोरांव से लेकर विंध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में रहने वाले कोल समुदाय की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शंकरगढ़ से महज एक किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचते ही कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसे अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में रखा गया है.
आंकड़ों में कोल समाज की ताकत: इस अलग-अलग संवैधानिक पहचान का असर समुदाय के लोगों के शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ पर पड़ने का दावा किया जा रहा है. वहीं, जमीन के पट्टे नहीं मिलने, पारंपरिक रोजगार के रास्ते बंद होने और विस्थापन के डर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास परियोजनाओं और उद्योगों के विस्तार के बीच उनके जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है. ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कोल समुदाय ने अपनी समस्याओं और मांगों को एक बार फिर सामने रखा है.
चार जिलों की 15 सीटों पर करीब सात लाख आबादी: आदिम समाज पार्टी की ओर से जारी 'उत्तर प्रदेश में जिलेवार विधानसभा सूची 2026-27' के आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के चार प्रमुख जिलों की 15 विधानसभा सीटों पर कोल समाज की आबादी 6 लाख 97 हजार से अधिक है. इस सूची में प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट के विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं. प्रयागराज की बारा, कोरांव, करछना और मेजा सीटों पर कोल समाज की कुल आबादी 2 लाख 17 हजार बताई गई है. वहीं, सोनभद्र की राबर्ट्सगंज, घोरावल, ओबरा और दुद्धी सीटों पर यह आंकड़ा 1 लाख 80 हजार बताया गया है.
|जिला
|विधानसभा क्षेत्र में कोल समाज की आबादी
|जिले में कुल कोल समाज की कुल आबादी
|प्रयागराज
|बारा (65,000), कोरांव (80,000), करछना (45,000), मेजा (27,000)
|2,17,000
|सोनभद्र (राबर्ट्सगंज)
|राबर्ट्सगंज (35,000), घोरावल (65,000), ओबरा (45,000), दुद्धी (35,000)
|1,80,000
|मिर्जापुर
|छानवे (70,000), मड़िहान (65,000), मझवा (15,000), सदर (20,000), चुनार (25,000)
|1,95,000
|चित्रकूट
|मऊ-मानिकपुर (75,000), कर्वी (30,000)
|1,05,000
अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग: मिर्जापुर की पांच विधानसभा सीटों पर कोल समाज की आबादी 1 लाख 95 हजार और चित्रकूट की मऊ-मानिकपुर तथा कर्वी सीटों पर 1 लाख 5 हजार बताई गई है. आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कोल का दावा है कि झांसी और बांदा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोल समाज की आबादी करीब 35 लाख है. उन्होंने बताया कि 1980-81 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में कोल समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया था. हालांकि, उनके मुताबिक, करीब 10 साल बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो गई और तब से समुदाय को दोबारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है.
संवैधानिक पहचान में एकरूपता की आवश्यकता: हंसराज कोल का कहना है कि हर चुनाव में इस मुद्दे पर वादे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शादी करके आने वाली कोल समाज की महिलाओं को यहां अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पाता और प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें सामान्य वर्ग में रखा जाता है. वहीं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने वाली महिलाओं को पिता की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में माना जाता है. इस स्थिति को लेकर समुदाय के लोग अपनी संवैधानिक पहचान में एकरूपता की मांग कर रहे हैं.
हर पल उजड़ने का डर: शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खान सिमरा और एनटीपीसी यानी प्रयागराज थर्मल पावर परियोजना से सटे इलाकों में रहने वाले कोल परिवारों के सामने जमीन और विस्थापन का संकट भी है. स्थानीय महिला प्रीति का कहना है कि उनके परिवार के पास एक बिस्वा जमीन का भी पट्टा नहीं है. वे दूसरे लोगों की जमीन पर बसे हैं और उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि कब उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा. प्रीति कहती हैं, "वोट मांगते समय नेता सबका नाम लेते हैं, लेकिन जब जमीन और हक की बात आती है तो कोई सुध नहीं लेता."
वह आगे कहती हैं, "अगर हमारे नाम एक बिस्वा जमीन का पट्टा हो जाए तो हम मड़ई (झोपड़ी) बनाकर और नून-रोटी खाकर भी सुकून से जी लेंगे." प्रीति के मुताबिक, जमीन के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी उनके लिए बड़ी चिंता है. उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और आशंका जताई कि उनके बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी करने को मजबूर होंगे.
खदानें और वाशिंग प्लांट बंद होने से रोजगार का संकट: पाठा क्षेत्र में कभी सिलिका सैंड और पत्थर की खदानें स्थानीय कोल मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रमुख आधार थीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्ष 2013 में खनन कार्य बंद होने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद 63 वाशिंग प्लांट यानी छोटी चरही भी बंद हो गईं. इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी कम हो गए. रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में परिवारों को दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि घर के पुरुष और युवा रोजी-रोटी की तलाश में सूरत, गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जा रहे हैं. गांवों में महिलाएं और बुजुर्ग सीमित संसाधनों के बीच जीवन गुजार रहे हैं. स्थानीय निवासी सुनील कुमार, महेश और बुजुर्ग छोटेलाल का आरोप है कि मजदूरी के मामले में भी उनका शोषण हो रहा है. उनका दावा है कि सरकारी न्यूनतम मजदूरी 700 से 718 रुपये के बीच है, लेकिन स्थानीय क्रशर और निर्माण कार्यों में 8 से 10 घंटे काम करने के बाद भी उन्हें महज 150 से 400 रुपये तक मिलते हैं.
उद्योग लगे, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार नहीं मिला: पाठा क्षेत्र में भारत पेट्रोलियम, प्रयागराज थर्मल पावर, सीमेंट फैक्ट्रियों और सोलर प्लांट जैसी परियोजनाओं के विस्तार को लेकर भी स्थानीय संगठनों ने सवाल उठाए हैं. किसान मजदूर मोर्चा पाठा क्षेत्र और आदिम समाज पार्टी की ओर से बिरसा मुंडा जयंती पर शंकरगढ़ के शिवराजपुर में हुई जनसभा में इन मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया. संगठनों का आरोप है कि उद्योगों और परियोजनाओं के नाम पर किसानों की जमीन कम कीमत पर ले ली गई, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार देने के बजाय बाहरी लोगों को काम दिया जा रहा है. उनका यह भी कहना है कि कारखानों के कारण क्षेत्र में स्वास्थ्य, पर्यावरण और पेयजल से जुड़ी समस्याएं बढ़ी हैं.
स्थानीय संगठनों का मानना है कि उद्योगों के विस्तार का लाभ तभी सार्थक होगा, जब वहां के लोगों को रोजगार और बुनियादी सुविधाएं मिलें. उनका आरोप है कि एक ओर स्थानीय परिवार अपनी जमीन और आजीविका खो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें विकास परियोजनाओं का अपेक्षित लाभ नहीं मिल रहा. इसी वजह से कोल समुदाय के अधिकारों और रोजगार का मुद्दा अब आंदोलन का रूप लेता जा रहा है.
संगठनों ने प्रशासन के सामने रखीं प्रमुख मांगें: आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कोल, किसान मजदूर मोर्चा, व्यापार मंडल शिवराजपुर, मजदूर अधिकार मंच और आदिवासी अधिकार मंच ने संयुक्त रूप से प्रशासन के सामने सात सूत्रीय मांगें रखी हैं. इन संगठनों का कहना है कि कोल समुदाय की संवैधानिक पहचान से लेकर जमीन, रोजगार और सिंचाई तक के मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए. उनकी प्रमुख मांगों में उत्तर प्रदेश में कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करना भी है. इसके अलावा वनाधिकार अधिनियम 2006 लागू कर वन क्षेत्र में रह रहे परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने की मांग की गई है.
संगठनों ने वन विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज भूदान की जमीन ग्राम सभाओं को वापस करने की भी मांग उठाई है. उनका कहना है कि पारंपरिक खनन कार्य बंद होने से प्रभावित मजदूरों और किसानों को मुआवजा तथा पुनर्वास दिया जाए. साथ ही, बंद पड़ी छोटी चरही यानी वाशिंग प्लांट को आसान नियमों के तहत दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाए. सिलिका सैंड के खनन में मशीनीकरण पर पूरी तरह रोक लगाने की मांग भी रखी गई है, ताकि स्थानीय मजदूरों का रोजगार सुरक्षित रह सके.
खनन से होने वाली आय में किसानों और ग्राम सभाओं की हिस्सेदारी की मांग: संगठनों ने मांग की है कि खनन पट्टाधारकों की आय का 20 प्रतिशत हिस्सा किसानों को मुआवजे के रूप में दिया जाए. इसके साथ ही ग्राम विकास के लिए भी ग्राम सभाओं को निधि उपलब्ध कराई जाए. उनका कहना है कि खनन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय लोगों और गांवों तक पहुंचना चाहिए. इससे क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और आजीविका के साधनों को मजबूत किया जा सकेगा.
सिंचाई की समस्या को लेकर भी संगठनों ने कमला पंप कैनाल योजना को आगे बढ़ाने की मांग की है. इसके तहत पंडुआ से गोल्हैया के पास लिफ्ट के जरिए बघला बांध तक पानी पहुंचाने और कचारी, भैंसहाई, गाढ़ा कटरा तथा शिवराजपुर समेत दर्जनों गांवों में नहर से सिंचाई की व्यवस्था करने की मांग की गई है. संगठनों का कहना है कि सिंचाई की सुविधा मिलने से किसानों को खेती में मदद मिलेगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे.
पहचान, जमीन और रोजगार के लिए आंदोलन तेज करने की चेतावनी: कोल समुदाय और स्थानीय संगठनों ने साफ कहा है कि उनकी मांगें केवल सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह उनकी पहचान, जमीन और सम्मान से जुड़ा सवाल है. उनका कहना है कि जब तक समुदाय को संवैधानिक अधिकार, जमीन का पट्टा और स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलता, तब तक उनकी मुश्किलें दूर नहीं होंगी. संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को पाठा क्षेत्र से आगे बढ़ाकर लखनऊ और दिल्ली तक ले जाया जाएगा.
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