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यूपी में कोल आदिवासियों की पहचान और जमीन का संकट, रोजगार के लिए पलायन को मजबूर परिवार

कोल समुदाय का दर्द; जमीन का पट्टा नहीं, रोजगार के लिए पलायन. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: देशभर में 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया. आदिवासी समाज के उत्थान और उनके अधिकारों को लेकर बड़े-बड़े दावे किए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से लेकर सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट तक फैले कोल समुदाय के हजारों परिवार आज भी अपनी पहचान, जमीन के पट्टे और रोजगार के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

प्रयागराज के यमुनापार स्थित पाठा क्षेत्र के शंकरगढ़, बारा और कोरांव से लेकर विंध्य और बुंदेलखंड के इलाकों में रहने वाले कोल समुदाय की समस्याएं लंबे समय से बनी हुई हैं. सबसे बड़ी विडंबना यह है कि शंकरगढ़ से महज एक किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश की सीमा में पहुंचते ही कोल समुदाय को अनुसूचित जनजाति (ST) का दर्जा मिलता है, जबकि उत्तर प्रदेश में उसे अनुसूचित जाति (SC) की श्रेणी में रखा गया है.

NTPC से सटे गांवों में उजड़ने का खौफ. (Video Credit: ETV Bharat) आंकड़ों में कोल समाज की ताकत: इस अलग-अलग संवैधानिक पहचान का असर समुदाय के लोगों के शिक्षा, रोजगार और सरकारी योजनाओं के लाभ पर पड़ने का दावा किया जा रहा है. वहीं, जमीन के पट्टे नहीं मिलने, पारंपरिक रोजगार के रास्ते बंद होने और विस्थापन के डर ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास परियोजनाओं और उद्योगों के विस्तार के बीच उनके जीवन में अपेक्षित बदलाव नहीं आया है. ऐसे में जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कोल समुदाय ने अपनी समस्याओं और मांगों को एक बार फिर सामने रखा है. चार जिलों की 15 सीटों पर करीब सात लाख आबादी: आदिम समाज पार्टी की ओर से जारी 'उत्तर प्रदेश में जिलेवार विधानसभा सूची 2026-27' के आंकड़ों के मुताबिक, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के चार प्रमुख जिलों की 15 विधानसभा सीटों पर कोल समाज की आबादी 6 लाख 97 हजार से अधिक है. इस सूची में प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्जापुर और चित्रकूट के विधानसभा क्षेत्रों के आंकड़े शामिल हैं. प्रयागराज की बारा, कोरांव, करछना और मेजा सीटों पर कोल समाज की कुल आबादी 2 लाख 17 हजार बताई गई है. वहीं, सोनभद्र की राबर्ट्सगंज, घोरावल, ओबरा और दुद्धी सीटों पर यह आंकड़ा 1 लाख 80 हजार बताया गया है. जिला विधानसभा क्षेत्र में कोल समाज की आबादी जिले में कुल कोल समाज की कुल आबादी प्रयागराज बारा (65,000), कोरांव (80,000), करछना (45,000), मेजा (27,000) 2,17,000 सोनभद्र (राबर्ट्सगंज) राबर्ट्सगंज (35,000), घोरावल (65,000), ओबरा (45,000), दुद्धी (35,000) 1,80,000 मिर्जापुर छानवे (70,000), मड़िहान (65,000), मझवा (15,000), सदर (20,000), चुनार (25,000) 1,95,000 चित्रकूट मऊ-मानिकपुर (75,000), कर्वी (30,000) 1,05,000 एसटी दर्जे से लेकर जमीन के हक तक की लड़ाई (Photo Credit: ETV Bharat) अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग: मिर्जापुर की पांच विधानसभा सीटों पर कोल समाज की आबादी 1 लाख 95 हजार और चित्रकूट की मऊ-मानिकपुर तथा कर्वी सीटों पर 1 लाख 5 हजार बताई गई है. आदिम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हंसराज कोल का दावा है कि झांसी और बांदा समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोल समाज की आबादी करीब 35 लाख है. उन्होंने बताया कि 1980-81 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीपी सिंह ने अध्यादेश लाकर उत्तर प्रदेश में कोल समुदाय को जनजाति का दर्जा दिया था. हालांकि, उनके मुताबिक, करीब 10 साल बाद यह व्यवस्था स्वतः समाप्त हो गई और तब से समुदाय को दोबारा अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने की मांग उठ रही है. संवैधानिक पहचान में एकरूपता की आवश्यकता: हंसराज कोल का कहना है कि हर चुनाव में इस मुद्दे पर वादे किए जाते हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं हुआ है. उन्होंने यह भी दावा किया कि मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में शादी करके आने वाली कोल समाज की महिलाओं को यहां अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल पाता और प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें सामान्य वर्ग में रखा जाता है. वहीं, उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश जाने वाली महिलाओं को पिता की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति की श्रेणी में माना जाता है. इस स्थिति को लेकर समुदाय के लोग अपनी संवैधानिक पहचान में एकरूपता की मांग कर रहे हैं. 'एक बिस्वा जमीन का पट्टा मिल जाए तो सुकून से जी लेंगे', कोल समुदाय ने उठाई अधिकारों की मांग. (Photo Credit: ETV Bharat) हर पल उजड़ने का डर: शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के खान सिमरा और एनटीपीसी यानी प्रयागराज थर्मल पावर परियोजना से सटे इलाकों में रहने वाले कोल परिवारों के सामने जमीन और विस्थापन का संकट भी है. स्थानीय महिला प्रीति का कहना है कि उनके परिवार के पास एक बिस्वा जमीन का भी पट्टा नहीं है. वे दूसरे लोगों की जमीन पर बसे हैं और उन्हें हमेशा यह डर सताता रहता है कि कब उन्हें वहां से हटा दिया जाएगा. प्रीति कहती हैं, "वोट मांगते समय नेता सबका नाम लेते हैं, लेकिन जब जमीन और हक की बात आती है तो कोई सुध नहीं लेता." वह आगे कहती हैं, "अगर हमारे नाम एक बिस्वा जमीन का पट्टा हो जाए तो हम मड़ई (झोपड़ी) बनाकर और नून-रोटी खाकर भी सुकून से जी लेंगे." प्रीति के मुताबिक, जमीन के साथ-साथ बच्चों की पढ़ाई और भविष्य भी उनके लिए बड़ी चिंता है. उनका कहना है कि आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे बच्चों को निजी स्कूलों में नहीं पढ़ा सकते. सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता को लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और आशंका जताई कि उनके बच्चे भी आगे चलकर मजदूरी करने को मजबूर होंगे. एक किलोमीटर दूर एमपी में 'अनुसूचित जनजाति' तो यूपी में 'अनुसूचित जाति' (Photo Credit: ETV Bharat) खदानें और वाशिंग प्लांट बंद होने से रोजगार का संकट: पाठा क्षेत्र में कभी सिलिका सैंड और पत्थर की खदानें स्थानीय कोल मजदूरों, किसानों और छोटे व्यापारियों की आजीविका का प्रमुख आधार थीं. स्थानीय लोगों के मुताबिक, वर्ष 2013 में खनन कार्य बंद होने और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई के बाद 63 वाशिंग प्लांट यानी छोटी चरही भी बंद हो गईं. इससे क्षेत्र में रोजगार के अवसर काफी कम हो गए. रोजगार के अभाव में बड़ी संख्या में परिवारों को दूसरे राज्यों की ओर पलायन करना पड़ रहा है.