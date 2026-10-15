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सीएम योगी ने कहा- "प्रयागराज में कसारी-मसारी का नाम होगा कृष्णपुरी, अतीक अहमद की जमीन पर बनेंगे 602 फ्लैट"

प्रयागराज में 14 मंजिला पद्मलोक अपार्टमेंट का शिलान्यास. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके का नाम बदलकर 'कृष्णपुरी' करने की घोषणा की है. इसी इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई करीब 15 बीघा जमीन पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं.

मुख्यमंत्री ने 'पद्मलोक अपार्टमेंट' परियोजना के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. इस परियोजना के तहत 14 मंजिला इमारत में 602 फ्लैट बनाए जाएंगे.