सीएम योगी ने कहा- "प्रयागराज में कसारी-मसारी का नाम होगा कृष्णपुरी, अतीक अहमद की जमीन पर बनेंगे 602 फ्लैट"
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में माफिया अतीक की मुक्त कराई गई जमीन पर बनने वाले 602 फ्लैट्स के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 5:47 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के कसारी-मसारी इलाके का नाम बदलकर 'कृष्णपुरी' करने की घोषणा की है. इसी इलाके में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई करीब 15 बीघा जमीन पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं.
मुख्यमंत्री ने 'पद्मलोक अपार्टमेंट' परियोजना के भूमि पूजन और शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए यह घोषणा की. इस परियोजना के तहत 14 मंजिला इमारत में 602 फ्लैट बनाए जाएंगे.
'कसारी-मसारी' क्षेत्र को 'श्रीकृष्णपुरी' के रूप में विकसित करेंगे... https://t.co/djtjByG0i8— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
माफिया के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों को मिलेगा घर: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कसारी-मसारी में अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने करीब ढाई हेक्टेयर यानी 15 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था. उनके मुताबिक, कभी इस जमीन का इस्तेमाल माफिया के घोड़ों के अस्तबल और अय्याशी के अड्डे के रूप में होता था. सरकार ने इस जमीन को कब्जे से मुक्त कराया और अब यहां आम नागरिकों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि माफिया के कब्जे वाली जमीन पर गरीबों के लिए घर बनना बदलाव का प्रतीक है.
सपा आती है तो माफिया और बदमाश लेकर आती है। भाजपा आती है तो विकास और बदलाव लेकर आती है... अब प्रयागराज में कोई माफियागिरी करने का दुस्साहस नहीं करेगा... अगर कोई कराएगा या करेगा तो फिर मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लेगा... https://t.co/t1Od5A115e— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
14 मंजिला इमारत में बनेंगे 602 फ्लैट: सीएम योगी ने बताया कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण की पद्मलोक आवास योजना के तहत 14 मंजिला इमारत बनाई जाएगी. इसमें कुल 602 टू-बीएचके फ्लैट तैयार किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में आधुनिक टाउनशिप विकसित की जाएगी, जहां बेहतर बाजार, जिम और दूसरी जरूरी नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी. मुख्यमंत्री के मुताबिक, पहले इस इलाके में लोग आने से भी डरते थे, लेकिन अब यहां 14 मीटर चौड़ी सड़कें बनाई जा रही हैं.
सपा आती है तो माफिया और बदमाश लेकर आती है। भाजपा आती है तो विकास और बदलाव लेकर आती है... अब प्रयागराज में कोई माफियागिरी करने का दुस्साहस नहीं करेगा... अगर कोई कराएगा या करेगा तो फिर मिट्टी में मिलने की तैयारी भी कर लेगा... https://t.co/t1Od5A115e— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
पिछली सरकारों पर साधा निशाना: मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर माफिया के सामने झुकने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि एक समय था, जब अतीक अहमद और अशरफ के सामने सरकारें बेबस नजर आती थीं. योगी ने प्रयागराज में विधायक राजू पाल की दिनदहाड़े हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय की सरकार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई नहीं कर पाई थी. उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में माफिया को बढ़ावा मिला, जबकि भाजपा सरकार विकास, सुरक्षा और बदलाव को प्राथमिकता देती है.
जिन लोगों ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, विधान परिषद के चुनाव में आप उनको जवाब दीजिए... https://t.co/8jkHaCA3gQ— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
जीरो टॉलरेंस नीति का किया जिक्र: योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने का संकल्प लिया गया था. उन्होंने बताया कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई. मुख्यमंत्री ने कहा कि अब प्रयागराज समेत पूरे उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए कोई जगह नहीं है. उन्होंने चेतावनी दी कि जो भी गुंडागर्दी करेगा, उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों के लिए आवास बनाने में इस्तेमाल की जाएगी.
वर्ष 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था... माफिया जिस जमीन पर पैर रख देता था, वह जमीन अतीक की हो गई, अशरफ की हो गई... https://t.co/2hejwlu9wx— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
सांस्कृतिक पहचान के साथ विकास पर जोर: मुख्यमंत्री ने शारदीय नवरात्र का जिक्र करते हुए कहा कि अक्षयवट और महर्षि भारद्वाज की तपोभूमि प्रयागराज अपनी प्राचीन सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक विकास की ओर बढ़ रही है. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था में सुधार से प्रदेश की छवि बदली है.
अभी पुलिस की भर्ती का रिजल्ट आया है। इसमें 32,000 नौजवान नौकरी पाने जा रहे हैं। बहुत शीघ्र ही उन्हें नियुक्ति-पत्र वितरित होंगे... https://t.co/MafTG3PBnH— Yogi Adityanath (@myogiadityanath) October 15, 2026
योगी के मुताबिक, पहले उत्तर प्रदेश का नाम सुनकर लोग यहां आने से कतराते थे, लेकिन अब देश और दुनिया के लोग प्रदेश के नागरिकों से सम्मान के साथ मिलते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य सुरक्षा, विकास और सांस्कृतिक विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ना है.
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