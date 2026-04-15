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प्रयागराज ट्रेन हादसा: पचदेवरा हाल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत

पचदेवरा हाल्ट पर उमड़ी भीड़ बनी काल? ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: प्रयागराज में बुधवार को एक दर्दनाक ट्रेन हादसा सामने आया है जहाँ पचदेवरा हाल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई. संगम नगरी के करछना क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पचदेवरा हाल्ट पर भीड़ अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ और मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आये: रेलवे पीआरओ अमित मालवीय ने बताया कि गाड़ी संख्या 12312 (डाउन दिशा) के गार्ड एवं लोको पायलट ने शाम को 6:15 बजे किमी संख्या 801/24-22 पर डाउन मेन लाइन पर एक शव देखे जाने की सूचना दी थी. इसके फलस्वरूप ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. गाड़ी संख्या 12801 (अप दिशा) पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शाम को 6:47 बजे इस स्थान से गुजर रही थी. संगम नगरी में भीषण रेल हादसा. (Video Credit: ETV Bharat) चार लोगों के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी. रेलवे प्रशासन आवश्यक विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है. यात्रियों और आम लोगों से अपील है कि ट्रेन के रुकने की स्थिति में अनावश्यक रूप से ट्रेन से न उतरें. रेलवे ट्रैक पर जाने से बचें और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरतें.