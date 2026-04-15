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प्रयागराज ट्रेन हादसा: पचदेवरा हाल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत

करछना इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार गौतम ने कहा करछना स्थित पचदेवरा हाल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई.

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पचदेवरा हाल्ट पर उमड़ी भीड़ बनी काल? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 8:54 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 9:02 PM IST

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प्रयागराज: प्रयागराज में बुधवार को एक दर्दनाक ट्रेन हादसा सामने आया है जहाँ पचदेवरा हाल्ट पर ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत हो गई. संगम नगरी के करछना क्षेत्र में हुए इस हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. बताया जा रहा है कि पचदेवरा हाल्ट पर भीड़ अधिक होने के कारण यह हादसा हुआ और मौके पर चीख-पुकार मच गई. घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे और स्थानीय पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं.

पुरुषोत्तम एक्सप्रेस की चपेट में आये: रेलवे पीआरओ अमित मालवीय ने बताया कि गाड़ी संख्या 12312 (डाउन दिशा) के गार्ड एवं लोको पायलट ने शाम को 6:15 बजे किमी संख्या 801/24-22 पर डाउन मेन लाइन पर एक शव देखे जाने की सूचना दी थी. इसके फलस्वरूप ट्रेन को तुरंत रोक दिया गया. गाड़ी संख्या 12801 (अप दिशा) पुरुषोत्तम एक्सप्रेस शाम को 6:47 बजे इस स्थान से गुजर रही थी.

संगम नगरी में भीषण रेल हादसा. (Video Credit: ETV Bharat)

चार लोगों के ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गयी. रेलवे प्रशासन आवश्यक विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई कर रहा है. यात्रियों और आम लोगों से अपील है कि ट्रेन के रुकने की स्थिति में अनावश्यक रूप से ट्रेन से न उतरें. रेलवे ट्रैक पर जाने से बचें और निर्धारित सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए पूरी सावधानी बरतें.

कई थानों की फोर्स तैनात की गई: हादसे के बाद पचदेवरा हाल्ट पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई है जिसे नियंत्रित करने के लिए कई थानों की फोर्स तैनात की गई है. जीआरपी और आलाधिकारी मौके पर मौजूद हैं और इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या कोई अन्य व्यक्ति भी ट्रैक की चपेट में आया है. रेलवे की टीम ने सभी 5 शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस के मुताबिक मृतकों की पहचान करने के लिए आसपास के गांवों में सूचना भेजी जा रही है.

रेल यातायात हुआ बाधित: इस भीषण दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए मुख्य रेल मार्ग पर यातायात पूरी तरह बाधित रहा. पुलिस और रेलवे कर्मचारी ट्रैक को पूरी तरह साफ करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने में जुटे रहे. करछना इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार गौतम ने पुष्टि की है कि अब तक 5 शव बरामद किए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है ताकि उनके परिजनों को सूचित किया जा सके.

राहत और बचाव कार्य जारी: हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए रेलवे प्रशासन ने आंतरिक जांच के आदेश भी दिए हैं. फिलहाल पचदेवरा हाल्ट पर स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बनी हुई है. पुलिस और जीआरपी की टीमें राहत कार्यों के साथ-साथ भीड़ को ट्रैक से दूर रखने का प्रयास कर रही हैं. प्रशासन का कहना है कि विधिक कार्रवाई पूरी होने के बाद ही हादसे की स्थिति और स्पष्ट हो पाएगी.

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Last Updated : April 15, 2026 at 9:02 PM IST

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