प्रयागराज के इन दो बड़े धार्मिक स्थलों को संवारेगी योगी सरकार, जानिए कितनी रकम खर्च करेगी?
उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी, पर्यटन विभाग ने तैयार की योजना.
Published : March 12, 2026 at 7:54 AM IST
लखनऊ: उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में पर्यटन विभाग ने प्रयागराज में दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को जमीन पर उतारने की तैयारी कर ली है. करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर और सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर देवी धाम पचदेवा के पर्यटन विकास व सौंदर्यीकरण के लिए 3.46 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी. इससे इन आस्था केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं के साथ डेवलप किया जा सकेगा. श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सकेगा.
मंत्री ने दी यह जानकारी: उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'तीर्थ नगरी प्रयागराज श्रद्धालुओं और देश-विदेश से आने वाले सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण का केंद्र है. पर्यटन विभाग लोकप्रिय तीर्थस्थलों के साथ-साथ कम प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के समग्र विकास पर भी विशेष ध्यान दे रहा है. करछना स्थित फलाहिरी बाबा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 1.64 करोड़ रुपए से अधिक और सोरांव तहसील के दुर्गा मंदिर, देवी धाम पचदेवा के सौंदर्यीकरण और पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 1.82 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है.
पर्यटन विकास के होंगे ये कार्य: उन्होंने बताया कि फलाहिरी बाबा मंदिर विकास के लिए 40 लाख रुपए और सोरांव तहसील स्थित दुर्गा मंदिर के पर्यटन विकास के लिए 45 लाख रुपए की पहली किस्त जारी कर दी गई है. इस परियोजना के तहत मंदिर परिसर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा. इनके अलावा, आधुनिक लाइटिंग, भव्य प्रवेश द्वार, श्रद्धालुओं के लिए यात्री शेड, स्टाम्प फ्लोरिंग युक्त मार्ग, बैठने के लिए बेंच, स्वच्छ शौचालय, पेयजल की व्यवस्था, डस्टबिन, साइनेज और म्यूरल आर्ट जैसे कार्य कराए जाएंगे, जिससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें.
कम प्रसिद्ध स्थलों का विकास हमारी प्राथमिकता: पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'तीर्थ नगरी प्रयागराज धार्मिक पर्यटन के मानचित्र पर विशिष्ट पहचान बना चुका है. संगम नगरी सदियों से आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रमुख केंद्र रही है. यह क्षेत्र स्पिरिचुअल ट्रायंगल (प्रयागराज-अयोध्या-काशी) का अभिन्न अंग है. विभागीय प्रयास है कि लोकप्रिय के साथ अल्पज्ञात या कम चर्चित स्थलों के समग्र विकास भी सुनिश्चित किए जाएं. वर्ष 2025 में करीब 69 करोड़ आगंतुकों ने जनपद का भ्रमण किया.
