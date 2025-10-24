ETV Bharat / state

प्रयागराज के सिविल लाइंस में पत्रकार की हत्या; दो घंटे बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

एडिशनल सीपी अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 22 अक्टूबर को किसी बात को लेकर पत्रकार की कहासुनी हुई थी.

एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था अजय पाल शर्मा.
एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था अजय पाल शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 7:09 AM IST

प्रयागराज: शहर के सिविल लाइंस एरिया में गुरूवार रात 10:30 बजे स्थानीय पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद एक्टिव पुलिस टीमों ने शहर में छानबीन शुरू की. करीब दो घंटे बाद ही पत्रकार की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बताया कि हत्या में शामिल दूसरे बदमाशों की तलाश की जा रही है.

एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 22 अक्टूबर को किसी बात को लेकर पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह (LN Singh) की कहासुनी हुई थी. हत्या की वजह यही विवाद था. आरोपी ने 22 अक्टूबर को ही मछली बाजार से चाकू खरीदा और मौका देखकर हत्या कर दी.

अजय पाल शर्मा ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं. दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हत्या के आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा. मृतक के परिवार को हर संभव जरूरी मदद भी की जाएगी.

सिविल लाइन में हत्या: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पत्रकार एलएन सिंह (50) धूमनगंज थाना क्षेत्र के अल्कापुरी कॉलोनी में रहते थे. वह कई वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े थे. गुरूवार रात करीब 10.30 बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के धरना स्थल के पास एलएन सिंह बैठे हुए थे.

तभी दो युवक मौके पर चाकू लेकर पहुंचे और एलएन सिंह पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला बोल दिया. इसके बाद गंभीर रूप से घायल एलएन सिंह को अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया.

पत्रकार एलएल सिंह हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के भतीजे थे. हत्या के बाद काफी संख्या में वकील और पत्रकार मौके पर पहुंचे. पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और आरोपी को पकड़ने की रणनीति बनाई.

सूचना के बाद पुलिस ने नेहरू पार्क, धूमनगंज में घेराबंदी की. बदमाशों ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में आरोपी विशाल के दोनों पैरों में गोली लगी. उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया है.

