प्रयागराज के सिविल लाइंस में पत्रकार की हत्या; दो घंटे बाद पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार

प्रयागराज: शहर के सिविल लाइंस एरिया में गुरूवार रात 10:30 बजे स्थानीय पत्रकार की चाकू मारकर हत्या कर दी गई. घटना के बाद एक्टिव पुलिस टीमों ने शहर में छानबीन शुरू की. करीब दो घंटे बाद ही पत्रकार की हत्या में शामिल आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी है. पुलिस के उच्चाधिकारियों ने बताया कि हत्या में शामिल दूसरे बदमाशों की तलाश की जा रही है.

एडिशनल सीपी कानून-व्यवस्था अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपियों से 22 अक्टूबर को किसी बात को लेकर पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह (LN Singh) की कहासुनी हुई थी. हत्या की वजह यही विवाद था. आरोपी ने 22 अक्टूबर को ही मछली बाजार से चाकू खरीदा और मौका देखकर हत्या कर दी.

अजय पाल शर्मा ने बताया कि इस घटना में शामिल एक अन्य अभियुक्त की तलाश में टीमें दबिश दे रही हैं. दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. हत्या के आरोपियों को बक्शा नहीं जाएगा. मृतक के परिवार को हर संभव जरूरी मदद भी की जाएगी.

सिविल लाइन में हत्या: पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पत्रकार एलएन सिंह (50) धूमनगंज थाना क्षेत्र के अल्कापुरी कॉलोनी में रहते थे. वह कई वर्षों से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े थे. गुरूवार रात करीब 10.30 बजे सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के धरना स्थल के पास एलएन सिंह बैठे हुए थे.