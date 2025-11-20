ETV Bharat / state

इंदिरा मैराथन-2025; किसान की बेटियों का सपना ओलंपिक गोल्ड मेडल; प्रयागराज के युवक के बुलंद हौंसले

रीनू ने 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री, 5000 मीटर दौड़, 10000 मीटर दौड़ और व्यक्तिगत हाफ मैराथन में गोल्ड मेडल जीता है. इसके अलावा उन्होंने हाफ मैराथन (टीम) में भी गोल्ड मेडल हासिल किया था. 1500 मीटर दौड़ में रीनू को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा था.

अमेरिका में जीते 5 गोल्ड मेडल: रीनू ने बताया कि उन्होंने वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में देश के लिए 5 गोल्ड मेडल जीता है. यह गेम्स अमेरिका के बर्मिंघम, अलबामा में आयोजित किया गया था. रीनू ने इस प्रतिस्पर्धा में भी अपने दमदार प्रदर्शन से 5 गोल्ड मेडल सहित कुल 6 पदक जीते थे.

आखिरी किलोमीटर में मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और अश्वनी जाधव से 30 सेकेंड पहले फिनिश लाइन टच कर गई. मुझे खुशी है, कि मैंने प्रयागराज में हर साल आयोजित होने वाली इंदिरा मैराथन में तीन बार विजेता बनी. दो बार गोल्ड मेडल और एक बार सिल्वर मेडल मुझे मिला है.

रोजाना 2 घंटे की प्रैक्टिस: रीनू ने बताया कि रोज मैदान में डेढ़ से 2 घंटे प्रैक्टिस करती हैं. वह लगातार मैराथन और अलग-अलग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेती रहती हैं. इसलिए मैराथन में कोई खास दिक्कत नहीं हुई. रीनू ने कहा कि मैं पिछली बार कुछ सेकंड से गोल्ड मेडल जीतने से चूक गई थी. इसलिए इस बार शुरू से पेस बनाकर दौड़ी और अंत तक बनाए रखा.

रीनू संधू के पिता महावीर सिंह सिंधू किसान हैं. दो महीने प्रैक्टिस करके मैराथन जीतने के बाद रीनू ने कहा कि मैं किसान की बेटी हूं. मेहनत मेरी रगों में है और मेहनत करना पिता से सीखा है. रीनू वर्तमान में भोपाल में सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं.

हरियाणा के किसान परिवार की रीनू: हरियाणा के हिसार जिले के कोथ कलां गांव की रहने वाली रीनू संधू ने प्रयागराज में आयोजित इंदिरा मैराथन में दूसरी बार गोल्ड मेडल हासिल किया है. रीनू संधू इससे पहले 2023 में इंदिरा मैराथन में प्रथम आ चुकी हैं. 2024 में वे दूसरे स्थान पर रहीं थीं.

प्रयागराज: इंदिरा मैराथन-2025 में किसान की बेटियों ने बाजी मारी. पहले स्थान पर रहने वाली रीनू सिंधू CISF में असिस्टेंट सब-इंस्पेकटर हैं. वहीं, दूसरे नंबर की विजेता अश्वनी जाधव ग्रेजुएशन की स्टूडेंट हैं. वह भी किसान परिवार से ताल्लुक रखती हैं. पुरुष वर्ग के विनर प्रदीप चौधरी आर्मी बैकग्राउंड के हैं. उनके पिता, भाई और खुद वह भी भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं. पुरुष वर्ग में तीसरे नंबर पर आए प्रयागराज के युवा रोहित सरोज का हौंसला बुलंदियों पर है. इन सभी धावकों का सपना देश के लिए कॉमनवेल्थ और ओलंपिक्स में गोल्ड जीतना है. ETV भारत ने चारों विनर्स से खास बातचीत की.

ओलंपिक जीतना है सपना: महाराष्ट्र के परभरी की रहने वाली अश्वनी जाधव ने मैराथन में दूसरा स्थान हासिल किया है. अश्वनी जाधव ने बताया कि उनके पिता किसान हैं. अश्वनी ने 2024 में भी दूसरा स्थान हासिल किया था. अश्वनी ने बताया कि उन्होंने पूरा प्रयास किया था, कि इस बार गोल्ड मेडल जीतें.

आखिरी 1600 मीटर में उनकी बॉडी जैसे जाम हो गई और वो पेस मेंटेन नहीं कर पाईं. उन्हें गोल्ड मेडल न जीतने का अफसोस है. अश्वनी ने बताया कि उनका सपना ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का है. इंदिरा मैराथन 2026 में उनका प्रयास रहेगा कि प्रथम स्थान हासिल करें.

महाराष्ट्र की अश्वनी जाधव को दूसरा स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

अश्वनी ने बताया कि वह अभी स्टूडेंट हैं और ग्रेजुएशन कर रही हैं. किसान परिवार से होने के बाद भी अश्वनी ने आर्थिक तंगी को कभी अपनी राह की बाधा नहीं बनने दी. वह देश में होने वाली सभी मैराथन में भाग लेती हैं और प्राइज मनी जीतने के बाद उसी से अपनी डाइट, शूज और खेलने का खर्च मेंटेन करती हैं.

आर्मी जवान प्रदीप ने जीता पहला स्थान: इस बार पुरुष वर्ग मैराथन में चैंपियन बने प्रदीन सिंह चौधरी इंडियन आर्मी के जवान हैं. उन्होंने 2024 में इंदिरा मैराथन में भाग लिया था. तब चौथा स्थान हासिल किया था. इस बार प्रदीप ने अपना प्रदर्शन सुधारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है.

प्रदीप सिंह चौधरी ने कहा कि मेरी तैयारी कहीं और के लिए चल रही थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर मुझे इंदिरा मैराथन 2025 में भाग लेने का आदेश दिया गया. यहां काफी अच्छी व्यवस्था थी. बस केवल एक चीज की कमी लगी कि जो पानी गिलास में दे रहे थे, उसे बोतल में देना चाहिए था. इससे धावकों का समय बचता है. पानी लेने में काफी समय जा रहा था. बाकी यहां की व्यवस्था काफी अच्छी थी.

सेना के जवान प्रदीप सिंह चौधरी को प्रथम स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

ओलंपिक में गोल्ड जीतना लक्ष्य: आर्मी में 2008 से अपनी सेवाएं देने वाले प्रदीप ने बताया कि इस साल उनकी यह तीसरा मैराथन है. इससे पहले दिल्ली मैराथन में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मेडल जीता था. सितंबर में हुए विप्रो मैराथन में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था.

आर्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक रखने वाले प्रदीप के पिता भी आर्मी मैन हैं. उनके दो भाई भी भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. उत्तराखंड में गढ़वाल के रहने वाले प्रदीप ने दूसरी बार इंदिरा मैराथन में भाग लिया है और गोल्ड मेडल जीता है. उनका सपना देश के लिए ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है.

प्रयागराज के रोहित सरोज को तीसरा स्थान. (Photo Credit: ETV Bharat)

प्रयागराज के रोहित को तीसरा स्थान: प्रयागराज के रोहित सरोज सोनैया बहरिया के रहने वाले हैं. रोहित ने बताया कि उनके पिता संतलाल सरोज किसान हैं. आर्थिक स्थित भी घर की अच्छी नहीं है. वह अपने दोस्तों और परिवार के सहयोग से मैराथन दौड़ते हैं.

गांव में खेलने की कोई सुविधा न होने से रोहित सड़कों पर ही दौड़कर अपनी प्रैक्टिस करते हैं. इंदिरा मैराथन में पहली बार भाग लेने वाले रोहित ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है. पिछले 6 महीने से तैयारी करने वाले रोहित ने बताया कि आर्थिक समस्या आने पर वह गेम खेल लेते हैं.

रोहित ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में युवाओं को तैयारी करने की सुविधा नहीं मिलती है. शुरूआती प्रैक्टिस गांव से करने के बाद उन्होंने पिछले कुछ महीने से वाराणसी में प्रैक्टिस शुरू की थी. रोहित का दावा है, कि अगली बार इंदिरा मैराथन के गोल्ड मेडलिस्ट होंगे.

