ETV Bharat / state

ओमान से पति ने मोबाइल पर भेजा तीन तलाक का मैसेज, परिजनों ने महिला को घर निकाला

प्रयागराज करेली थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने पति, जेठ, जेठानी और भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई.

ओमान से तीन तलाक.
ओमान से तीन तलाक. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 1:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : भारतीय कानून के अनुसार तीन तलाक देना अपराध है. इसका उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है. बावजूद उसके तीन तलाक के केस थम नहीं हो रहे हैं. ताजा मामला करेली थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला के साथ हुआ है. ओमान में रह रहे पति ने मोबाइल से तलाक…तलाक…तलाक का मैसेज भेजकर महिला को तलाक दे दिया है. इसके बाद पति के परिजनों ने महिला को घर से निकाल दिया. इस मामले में महिला ने करेली थाने में पति जेठ, जेठानी और भतीजे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है.

करेली थाना क्षेत्र की रहने वाली गौसिया की तहरीर के अनुसार उसका निकाह 5 दिसंबर 2024 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के मोहम्मद मुस्लिम कुरैशी से मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था. शादी के बाद से पति दहेज को लेकर अक्सर मारपीट और प्रताड़ित करता था. जनवरी 2025 में पति ओमान चला गया. जिसके बाद उसके जेठ गुलाम नबी, जेठानी साबरा और भतीजे सुहैल ने उत्पीड़न बढ़ा दिया. घर में नौकरों जैसा ट्रीट किया जाने लगा. विरोध करने पर पति भी फोन पर धमकी देता था. ठीक से खाना भी नहीं दिया जाता था.


घर से निकालने के बाद टूटा रिश्ता : गौसिया का कहना है कि इसी साल 22 मार्च को ससुरालवालों ने उसे घर से निकाल दिया. पहले वह रिश्तेदारों के यहां रही, लेकिन मई में प्रयागराज लौट आई. इसके बाद पति ने न तो कोई खर्च भेजा और न हालचाल पूछा. करीब एक महीने बाद मोबाइल पर मैसेज भेजकर तीन बार “तलाक” लिखा और रिश्ता तोड़ लिया. डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य ने बताया कि गौसिया की तहरीर पर केस रजिस्टर्ड किया गया है. मामले की जांच की जा रही है. पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है. जल्द ही टीम राजस्थान भी जाएगी और आरोपियों की गिरफ्तारी करेगी.

TAGGED:

PRAYAGRAJ TRIPLE TALAQ
TRIPLE TALAQ
TRIPLE TALAQ LAW
TRIPLE TALAQ FROM OMAN
TRIPLE TALAQ IN PRAYAGRAJ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.