ETV Bharat / state

जेल में बंद व्यक्ति ने कैसे कराया हलफनामा! हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से मांगी रिपोर्ट

यदि व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हो तो शपथपत्र की विशिष्ट प्रक्रिया है. इस मामले में कोर्ट ने प्रक्रिया के उल्लंघन की आशंका जताई गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्डर.
इलाहाबाद हाईकोर्ट का आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 19, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में बंद व्यक्ति ने शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर हलफनामा दाखिल करने को गंभीरता से लिया है. इस मामले कोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल से 15 दिन में रिपोर्ट मांगी है. कोर्ट ने कहा कि कैसे और किन परिस्थितियों में शपथ आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर हलफनामा कराया गया और अधिवक्ता ने उसकी पहचान कैसे की.

कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि शपथकर्ता की मौजूदगी के बगैर शपथ आयुक्त ने उसके फोटो का सत्यापन कैसे कर लिया, या इसमें अन्य कोई तीसरा व्यक्ति भी लिप्त है. रजिस्ट्रार जनरल से रिपोर्ट में इन सभी बातों का खुलासा करने को कहा गया है. जमानत अर्जी की अगली सुनवाई 4 मई को होगी. यह आदेश न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने सतीश कुमार उर्फ अमित की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है.

जमानत अर्जी में गत 16 फरवरी को हलफनामा दाखिल किया गया. जिस पर शपथकर्ता श्याम सिंह के हस्ताक्षर हैं और शपथ आयुक्त ने उसका सत्यापन किया है. जबकि श्याम सिंह गत दो जनवरी से जेल में बंद हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि किसी बंदी ने कैसे फोटो खिंचवाई और शपथ आयुक्त से सत्यापित हलफनामा कैसे दाखिल कर दिया. आम तौर पर जेल में बंद व्यक्ति के दस्तावेजों के लिए जेल अधीक्षक या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को सूचित करना अनिवार्य होता है और दस्तावेज़ों को सत्यापित करने के लिए रजिस्ट्रार जेल का दौरा कर सकते हैं या कमिश्नर नियुक्त कर सकते हैं.

TAGGED:

HIGH COURT NEWS
ALLAHABAD HIGH COURT ORDER
ALLAHABAD HIGH COURT
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
HIGH COURT ORDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.