प्रयागराग में माता-पिता ने की बेटी की हत्या; नींद की गोलियां खिलाकर रेता गला, पुलिस ने खोला राज
डीसीपी यमुना नगर विवेक यादव ने बताया कि पुलिस ने मामले का खुलासा किया है. पिता को हिरासत में ले लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2025 at 2:25 PM IST
प्रयागराज: दो दिन पहले गला रेतकर हुई एक युवती की हत्या का राज पुलिस ने खोल दिया है. पुलिस ने यह खुलासा किया है, कि युवती के माता-पिता ने ही गला रेतकर हत्या कर दी थी. पिता ने जुर्म कबूल किया है. मां से पूछताछ की जा रही है. घटना प्रयागराज घूरपुर केंकांटी गांव की है.
डीसीपी यमुना नगर विवेक यादव ने बताया कि पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया गया है. उन्होंने बताया कि जब कड़ाई से पूछताछ की, तो पिता ने बताया कि वह लड़कों से बात करती थी. इससे मां-बाप नाराज रहते थे. दोनों ने प्लानिंग के तहत पहले बेटी को खाने में नींद की गोलियां मिलाकर खिला दीं. इसके बाद उसे घर से कुछ दूर खेत में ले गए और वहां गला रेतकर हत्या कर दी.
डीसीपी ने बताया कि पिता ने यह कबूला है, कि जब वह अपनी बेटी की हत्या कर रहा था, तब मां वहीं खड़ी थी और सब देख रही थी. बाद में दोनों ने गांव में मनगढ़ंत कहानी फैला दी, कि बेटी सुबह से लापता है. जब गांव वालों ने खोजबीन शुरू की तो युवती का शव खेत में खून से लथपथ मिला.
5 नवंबर को मिली थी लाश: डीसीपी विवेक यादव ने बताया कि घूरपुर केकांटी गांव में 5 नवंबर को युवती सरिता का शव खेत में मिला. मौके पर पहुंची पुलिस टीम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वायड ने जांच की.
डॉग स्क्वॉड टीम का डॉग घटनास्थल से सीधे घर की तरफ गया और वहीं रुक गया. इससे पुलिस को परिवार वालों पर शक गहरा गया. उनकी बातचीत से भी संदेह होने लगा. तब पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया.
पोस्टमार्टम से खुला राज: पोस्टमार्टम में यह बात साफ हो गई कि युवती की हत्या लाश मिलने से करीब 16 घंटे पहले यानी रात में ही कर दी गई थी. जबकि माता-पिता ने पुलिस को बताया था, कि उनकी बेटी सुबह करीब साढ़े 5 बजे घर से निकली और फिर लौटकर नहीं आई.
पीएम रिपोर्ट से युवती के माता-पिता का झूठ पकड़ में आ गया. इसके बाद 7 नवंबर को पुलिस ने सरिता के पिता रमेश को शक के आधार पर हिरासत में ले लिया. पहले तो वह बात टालता रहा, लेकिन जब पुलिस ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और गवाहों के बयानों की वीडियो रिकॉर्डिंग सामने रखी, तो वह टूट गया.
पिता ने बताया कि वह बेटी की हरकतों से परेशान था. वह कई लड़कों से बात करती थी. इतना ही नहीं दो साल पहले वह गर्भवती भी हो गई थी. कई बार समझाने के बाद भी वह नहीं मानी तो हत्या की साजिश रचकर उसे मार डाला.
