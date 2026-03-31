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इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला; पति की मौत के बाद भी ससुर देगा भरण-पोषण

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में साफ किया है कि पत्नी के भरण-पोषण की जिम्मेदारी पति की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होती. अदालत के अनुसार, एक विधवा महिला को कानूनन अपने ससुर से गुजारा भत्ता या भरण-पोषण मांगने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है. यह कानूनी रूप से स्थापित सिद्धांत है कि पति अपनी पत्नी के भरण-पोषण के लिए पूर्णतः बाध्य है और यह दायित्व उसकी अनुपस्थिति में उसके परिवार पर अंतरित होता है. न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा एवं न्यायमूर्ति सत्यवीर सिंह की खंडपीठ ने अकुल रस्तोगी की अपील पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की.

पारिवारिक न्यायालय के आदेश को पति ने दी थी चुनौती: इस मामले में पति ने परिवार न्यायालय के उस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें पत्नी के खिलाफ कथित झूठा बयान देने की कार्रवाई की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था. पति का आरोप था कि उसकी पत्नी ने भरण-पोषण प्राप्त करने के उद्देश्य से अदालत को गलत जानकारी दी और स्वयं को मात्र एक गृहिणी बताया, जबकि वह वास्तव में नौकरीपेशा है. उसने यह भी दावा किया कि पत्नी के बैंक खाते में 20 लाख रुपये से अधिक की सावधि जमा (एफडीआर) मौजूद थी, जिसे उसने जानबूझकर छिपाया. हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि पति अपने इन गंभीर आरोपों के समर्थन में अदालत के समक्ष कोई भी ठोस या विश्वसनीय साक्ष्य पेश करने में विफल रहा.

पत्नी की आय साबित करने की जिम्मेदारी पति की: अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि यह साबित करने की पूरी जिम्मेदारी पति की थी कि उसकी पत्नी कहीं नौकरी कर रही है और आय अर्जित कर रही है. कोर्ट के अनुसार, केवल मौखिक रूप से यह कह देना कि पत्नी काम करती है, कानूनी कार्यवाही के लिए पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता. एफडीआर के विवादित मुद्दे पर कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उक्त धनराशि पत्नी को उसके पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त हुई थी, जो उसकी निजी संपत्ति है. कानूनन विवाह के पश्चात एक पिता की अपनी बेटी के भरण-पोषण की सामान्यतः कोई जिम्मेदारी नहीं होती, सिवाय उस विशेष स्थिति के जब वह बेटी विधवा हो जाए.