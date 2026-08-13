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कोडीन कफ सिरप मामले में NDPS एक्ट के तहत ही चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने रखा पक्ष

राज्य सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में बताया कि लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर नशे का कारोबार करने वालों पर NDPS एक्ट ही लागू होगा.

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न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ कर रही सुनवाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 10:43 PM IST

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प्रयागराज: कोडीन युक्त कफ सिरप नशीले पदार्थ के तौर पर बेचे जाने के मामले में राज्य सरकार ने अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस कारोबार से जुड़े आरोपियों पर एनडीपीएस एक्ट के तहत ही मुकदमा चलेगा, क्योंकि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दिए गए लाइसेंस का आरोपियों ने दुरुपयोग किया है और एक्ट की शर्तों का उल्लंघन किया.

आरोपी भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी: इस मामले में दाखिल 80 से अधिक आरोपियों की जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल सुनवाई कर रहे हैं. आरोपियों की दलीलों का जवाब देते हुए गुरुवार को अपर महाधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एजीए प्रथम परितोष कुमार मालवीय ने दलील दी कि भले ही आरोपियों को ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत लाइसेंस जारी किए गए थे, मगर उन्होंने इसकी शर्तों का उल्लंघन किया है. लाइसेंस सिर्फ मेडिकल उपयोग के लिए दिए गए थे, मगर आरोपियों ने उसका भंडारण और बिक्री अवैध रूप से नशे के कारोबार के लिए की.

बांग्लादेश तक फैला था नशे की तस्करी का जाल: इसकी तस्करी देश के कई राज्यों, यहां तक कि पड़ोसी देश बांग्लादेश तक की जा रही थी. ऐसे में लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन करने और कफ सिरप नशे के तौर पर बेचे जाने के कारण सभी मुकदमे एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज किए गए हैं. दूसरी ओर, आरोपियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता जी एस चतुर्वेदी, निपुन सिंह, सुशील शुक्ला, रघुवंश आदि का कहना था कि मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत नहीं आएगा, सरकार ने अनुचित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. याचियों के पास कफ सिरप बेचने का लाइसेंस है जो राज्य सरकार ने उनको ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत दिया है.

मेरिट के आधार पर हर जमानत अर्जी की सुनवाई शुरू: कोर्ट ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों को सुनने के बाद हर जमानत याचिका पर मेरिट के अनुसार सुनवाई शुरू कर दी है. मुख्य आरोपी भोला प्रसाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई गुरुवार को पूरी हो गई. अब मामले में सोमवार को अन्य आरोपियों पर सुनवाई होगी. कोडीन मामले में इससे पूर्व जमानत अर्जियों पर न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की पीठ में सुनवाई चल रही थी.

नई पीठ में सुनवाई जारी, सोमवार को होगी अगली सुनवाई: कुछ याचियों द्वारा निजी तौर पर न्यायमूर्ति से संपर्क की कोशिश के बाद उन्होंने खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था. इसके बाद मुख्य न्यायाधीश के निर्देश पर जमानत याचिकाएं न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ को नामित की गई हैं, जहां इनकी सुनवाई चल रही है.

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