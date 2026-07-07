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प्रयागराज: 20 साल का शातिर ठग 50 लाख के फर्जी नोटों के साथ गिरफ्तार; ऊपर-नीचे असली नोट, बीच में सादा कागज

जीआरपी और आरपीएफ की टीम ने प्लेटफार्म-1 से दबोचा: क्षेत्राधिकारी रेलवे थाना जीआरपी के नेतृत्व में जीआरपी व सीआईबी आरपीएफ की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा रेलवे स्टेशन प्रयागराज जंक्शन के प्लेटफार्म नम्बर 1 से एक संदिग्ध को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया. इस युवक से जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ. पुलिस टीम को तलाशी के दौरान इस शातिर युवक के पास से करीब 50 लाख रुपये के फर्जी नोट बरामद हुए हैं. पुलिस की पूछताछ में पकड़े गए शातिर अभियुक्त ने अपना नाम रामनिवास बताया है.

जीआरपी पुलिस ने इस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए उसे जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है. ट्रेनों में बढ़ती चोरी, छिनैती की घटनाओं की रोकथाम, अवैध तस्करी एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के मद्देनजर यह विशेष अभियान चलाया जा रहा था.

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से जीआरपी पुलिस ने एक ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार किया है, जिसकी उम्र केवल 20 वर्ष है लेकिन उसके काम नोटों का फर्जीवाड़ा करना था. इतनी छोटी सी उम्र में इस अभियुक्त ने ट्रेनों में यात्रियों से और विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर नोटों का फर्जीवाड़ा कर रहा था.

असली नोटों के बदले नकली नोट देकर होता था फरार: अभियुक्त रामनिवास ने बताया कि वह लोगों को झांसे में लेकर नकली नोटों के बदले उनसे असली नोट ऐंठता था और पलक झपकते ही वहां से फरार हो जाता था. उसके पास से पांच-पांच सौ रुपये के नोटों की असली गड्डी नुमा कुल दस-दस गड्डियों के दस बंडल मिले हैं. पारदर्शी सफेद प्लास्टिक से पैकिंग किए हुए इन फर्जी नोटों की कुल कीमत लगभग 50 लाख रुपये आंकी गई है. पकड़ा गया यह शातिर अभियुक्त मूल रूप से बीकानेर, राजस्थान का रहने वाला है.

नकली गड्डी दिखाकर ऐंठता था असली पैसे: वह रेल यात्रियों से बड़े शातिराना तरीके से नकली गड्डी दिखाकर उनके खून-पसीने की गाढ़ी कमाई ऐंठ लिया करता था. बाद में इस ठगी से मिलने वाले पैसों से वह अपने महंगे शौक पूरा करता था. रेलवे के सीओ अरुण कुमार पाठक ने बताया कि राजस्थान के रहने वाले रामनिवास को जंक्शन के दिल्ली साइड से गिरफ्तार किया गया है. इसके पास से लगभग 50 लाख फर्जी तरीके से चलाए जा रहे नोट बरामद किए गए हैं, जिनका इस्तेमाल वह ठगी के लिए करता था.

ऊपर-नीचे असली नोट लगाकर देता था झांसा: आरोपी इतना शातिर है कि वह एक गड्डी में ऊपर भी असली 500 का नोट लगाता था और सबसे नीचे भी असली नोट रखता था. इसके चलते पैसे लेने वाले को पूरी गड्डी 500 रुपये की और बकायदे बिल्कुल नई बैंक की गड्डी जैसी प्रतीत होती थी. इसे देखकर कोई भी आसानी से झांसे में आ जाता था कि यह बैंक से सीधे लाई हुई करेंसी गड्डी है. इसी का फायदा उठाकर वह किसी भी बड़े व्यापारी, यात्री या आम आदमी को यह गड्डी दिखाकर उनसे असली पैसे ले लेता था.

दिल्ली से शुरू किया अपराध, हावड़ा था अगला निशाना: पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया है कि उसने देश की राजधानी दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से अपने इस जुर्म के सफर की शुरुआत की थी. इन फर्जी नोटों को वह कोलकाता के हावड़ा में ले जाकर बड़े-बड़े व्यापारियों को देने की फिराक में था. वह उन्हें झांसा देकर उनसे पूरे असली पैसे ले लेता था और इस अवैध कमाई से वह अपने शौक पूरे करता था. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ब्रांडेड कपड़े पहनना और अच्छा खाना खाने का शौक ही इस युवक को इतनी कम उम्र में अपराध की दुनिया की तरफ ले गया.

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