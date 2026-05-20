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सपा सांसद अफजाल अंसारी को झटका; बेटी की कुर्क संपत्ति रिलीज आदेश के खिलाफ सरकार ने दाखिल की अपील

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका और अपील को एक साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट आर्डर.
इलाहाबाद हाईकोर्ट आर्डर. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:34 AM IST

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​प्रयागराज : ​इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई संपत्ति को रिलीज करने के गाजीपुर की विशेष अदालत के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार की आपराधिक अपील को सपा सांसद अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी की याचिका के साथ संबद्ध करने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 26 मई की तारीख लगाई है. ​यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय एवं न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की खंडपीठ ने नुसरत अंसारी व तीन अन्य की याचिका पर उनके अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय को सुनकर दिया है.

​गाजीपुर की विशेष अदालत ने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14 के तहत कुर्क की गई नुसरत अंसारी की संपत्ति के रिलीज प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद 31 जुलाई 2025 को संपत्ति की कुर्की के आदेश को निरस्त कर दिया था और संपत्ति रिलीज करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने यह भी कहा था कि संपत्ति को आदेश के 30 दिनों के बाद (यानी 31 अगस्त 2025 से पहले नहीं) ही रिलीज किया जाए.

नुसरत अंसारी व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा कि विशेष अदालत के आदेश के बावजूद अब तक उनकी संपत्ति को रिलीज नहीं किया गया है. ​सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल ​कर बताया गया कि राज्य सरकार ने विशेष अदालत के 31 जुलाई 2025 के आदेश के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धारा 18 के तहत पहले ही क्रिमिनल दाखिल कर दी है.

सरकार की ओर से कहा गया कि जब तक इस अपील का अंतिम निस्तारण नहीं हो जाता, तब तक संपत्ति को रिलीज न किया जाए. इस पर याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने कहा कि उनके मुवक्किल ने विशेष अदालत के समक्ष पहले ही वचनपत्र दे रखा है कि वे इस संपत्ति को न तो बेचेंगे, न दान करेंगे, न ही इसे बंधक रखेंगे या किसी अन्य रूप में ट्रांसफर करेंगे. अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियम 51(4) का हवाला दिया और कहा कि अपील लंबित होने के आधार पर संपत्ति की रिलीज को रोका नहीं जा सकता.

​दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने पाया कि राज्य सरकार की अपील और इस याचिका का रोस्टर अलग-अलग है. इस पर ​न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायहित में यह उचित होगा कि दोनों मामलों की सुनवाई एक साथ की जाए. इसके लिए कोर्ट ने मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है ताकि सुनवाई के लिए बेंच नामित की जा सके. कोर्ट ने इस मामले को 26 मई को प्रकरण फ्रेश केस के रूप में नामित बेंच के सामने पेश करने का निर्देश दिया है.

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