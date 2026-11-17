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प्रयागराज: घूरपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत

पीपल गांव के रहने वाले राकेश साहू के घर छाया मातम. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौके पर ही अकाल मौत हो गई. इस भीषण दुर्घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक की गहरी लहर दौड़ गई है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक तथा उसके चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है.

परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: यह दुर्घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के पचखरा गांव के पास सोमवार की रात को हुई. पीपल गांव के रहने वाले राकेश साहू इलाके में अपनी छोटी सी लाई की दुकान चलाकर किसी तरह अपने भरे-पूरे परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे थे. उनके कुल चार बेटे थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा बेटा 18 वर्षीय प्रियांशु और घर का सबसे दुलारा सबसे छोटा बेटा 3 साल का शिवांश सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर का शिकार हो गए. इस अचानक हुए भीषण हादसे में दोनों मासूम भाइयों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे माता-पिता की दुनिया ही उजड़ गई.