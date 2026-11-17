प्रयागराज: घूरपुर में सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत
प्रयागराज के घूरपुर में तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से परिवार के सबसे बड़े और छोटे बेटे की जान चली गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 6:39 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के घूरपुर थाना क्षेत्र में एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाला सड़क हादसा सामने आया है, जहां तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौके पर ही अकाल मौत हो गई. इस भीषण दुर्घटना के बाद से पीड़ित परिवार में कोहराम मच गया है और पूरे इलाके में शोक की गहरी लहर दौड़ गई है. इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज कर लिया है और दुर्घटना को अंजाम देने वाले ट्रक तथा उसके चालक को अपनी हिरासत में ले लिया है.
परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़: यह दुर्घटना घूरपुर थाना क्षेत्र के पचखरा गांव के पास सोमवार की रात को हुई. पीपल गांव के रहने वाले राकेश साहू इलाके में अपनी छोटी सी लाई की दुकान चलाकर किसी तरह अपने भरे-पूरे परिवार का भरण-पोषण करते आ रहे थे. उनके कुल चार बेटे थे, जिनमें उनका सबसे बड़ा बेटा 18 वर्षीय प्रियांशु और घर का सबसे दुलारा सबसे छोटा बेटा 3 साल का शिवांश सोमवार रात तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर का शिकार हो गए. इस अचानक हुए भीषण हादसे में दोनों मासूम भाइयों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिससे माता-पिता की दुनिया ही उजड़ गई.
पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: एक साथ अपने दो-दो जवान और मासूम बेटों को खोने से पिता राकेश साहू और उनकी माता शांति देवी पर दुखों का भारी पहाड़ टूट पड़ा है. इस हृदयविदारक हादसे की खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई और सांत्वना देने वाले ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई. घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस तुरंत पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच गई और दोनों भाइयों के शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
ट्रक सीज़ और चालक पुलिस हिरासत में: इस मामले को लेकर घूरपुर के SHO हरकेश सिंह ने बताया कि इस दर्दनाक घटना के संबंध में संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दुर्घटना में शामिल रहे तेज रफ्तार ट्रक और उसके चालक को भी मौके से ही हिरासत में ले लिया है. फिलहाल पुलिस इस बात की बारीकी से जांच कर रही है कि यह हादसा किन परिस्थितियों में हुआ और आगे की सभी जरूरी विधिक कार्रवाई तेजी से की जा रही है.
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